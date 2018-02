Turkish Airlines EuroLeague, 23^ giornata - Milano a Istanbul contro Obradovic, Baskonia per l'impresa a Mosca

Torna di scena la Turkish Airlines EuroLeague, che dopo una settimana di sosta è di nuovo protagonista con la ventitreesima giornata della Regular Season. Giornata che può risultare di fondamentale importanza in ottica playoff, con Baskonia, Unicaja Malaga e Stella Rossa Belgrado che si giocano le residue speranze di qualificazione e di accorciare sull'ottava piazza, attualmente occupata dal Maccabi Tel Aviv. Tutte inseguono il Cska Mosca: la squadra di Itoudis, reduce dalla sconfitta rimediata a Valencia, è di scena domani in apertura di giornata in casa contro il Baskonia di Pedro Martinez; ultime chances di accorciare sull'ottavo posto per i baschi, chiamati ad una prova di orgoglio e di valore per sbancare la Megasport Arena.

Foto Turkish Airlines EuroLeague

A seguire toccherà, sempre domani pomeriggio, ai campioni in carica del Fenerbahce, i quali ospiteranno una Olimpia Milano reduce dalla cocente delusione delle Final Eight di Coppa Italia, con l'eliminazione rimediata per mano di Cantù ai quarti di finale che brucia ancora e non poco. Meneghini che voleranno in Turchia senza Jordan Theodore, assenza di peso. Chiudono il quadro del giovedì l'Olympiacos, sempre a caccia della conferma del secondo posto in classifica, e l'Unicaja Malaga, la quale ospita il Maccabi in una sfida da dentro-fuori: spareggio vero e proprio che potrebbe confermare l'ottavo posto degli israeliani oppure rilanciare le ambizioni degli spagnoli in ottica playoff; Malaga che, in ottica ottavo posto, potrebbe confermare il vantaggio negli scontri diretti dopo la vittoria di 11 ottenuta a Tel Aviv.

Ad aprire invece la giornata di venerdì il big match di giornata tra il Khimki Mosca ed il Panathinaikos di Xavi Pascual, che arriva a Mosca senza Gabriel con l'intento di staccare la concorrenza per il quarto posto. Corsa alle posizioni di rincalzo che sarà il vero leit motiv di queste ultime otto giornate, con sei squadre in lizza per un posizionamento che potrebbe andare dal secondo al settimo. Una delle squadre interessate a questo discorso è sicuramente lo Zalgiris Kaunas di coach Jasikevicius, impegnato in Turchia in casa dell'Anadolu Efes privo per il resto della stagione di Dragic. Ataman è oramai fuori dalla corsa ai playoff, ma cerca un successo per rialzare la testa.

Foto Turkish Airlines EuroLeague

Ultime speranze di post-season anche per la Stella Rossa che fa visita al Bamberg, alla prima senza coach Trinchieri, mentre chiude il quadro la sfida di Barcellona tra i blaugrana ed il Real Madrid, nel clasico: padroni di casa oramai fuori dai giochi per i playoff dopo un'annata più che deludente, mentre i merengues sono a caccia di riscatto dopo aver perso nelle ultime due giornate contro Cska Mosca ed Olympiacos.

Il programma completo della 23^ giornata

Giovedì 22/02

Ore 18 Cska Mosca - Baskonia Vitoria

Ore 18.45 Fenerbahce Istanbul - Olimpia Milano

Ore 20 Olympiacos Pireo - Valencia Basket

Ore 20.45 Unicaja Malaga - Maccabi Tel Aviv

Venerdì 23/02

Ore 18 Khimki Mosca - Panathinaikos Atene

Ore 18.30 Anadolu Efes Istanbul - Zalgiris Kaunas

Ore 20.45 Brose Bamberg - Stella Rossa Belgrado

Ore 21 Barcellona Lassa - Real Madrid

