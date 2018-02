Turkish Airlines EuroLeague - Il Cska fatica ma vince, un buon Baskonia cade a Mosca (93-86)

Il Cska di Mosca batte, con una buona prestazione collettiva, il Baskonia e, dopo la caduta esterna di Valencia subita nel turno precedente, ritorna alla vittoria in Turkish Airlines Euroleague 2017/18. Partita ottima di Clyburn, autore in totale di diciannove punti, cinque rimbalzi catturati e due assist. I ragazzi di Martinez, nonostante la buona prova di Granger, rimangono in contatto nel punteggio fino alla fine, non riescono a legittimare un ottimo primo tempo e subiscono l’allungo decisivo solo nell’ultima frazione di gioco. Tra le file dei russi degne di nota anche le prestazioni di De Colo e Kurbanov, con valutazioni complessive di quattordici e tredici.

Coach Itoudis propone De Colo play con Kurbanov e Hines ad agire sotto le plance. Esternamente si muovono Higgins e Antonov. Martinez risponde schierando Granger in regia con Janning e Garino sul perimetro; Shengelia e Diop completano il quintetto titolare.

Meglio gli spagnoli in avvio di match, Beaubois e Janning spingono forte a suon di triple, le repliche casalinghe sono di Kurbanov, De Colo e Higgins. Antonov prova a rimettere subito i suoi in carreggiata con una bomba dall’arco ma gli uomini di Martinez sono determinati e allungano fino al più dieci. Dal time out di Itoudis, il Cska infila sette punti consecutivi e accorcia fino ad un solo possesso di distanza, a fine quarto, il botta e risposta tra Beaubois e Clyburn ferma il punteggio sul 20-25.

Il canestro di Beaubois inaugura il secondo quarto, i russi provano ad alzare il ritmo e accorciano ancora con i punti di Clyburn e Khryapa. I continui botta e risposta tra le due compagini lasciano invariato lo scarto fino a metà quarto, i cinque punti di Granger e Voigtmann ridanno ossigeno agli ospiti. A quattro primi dall’intervallo lungo, i russi stringono le maglie in difesa e infilano un primo vero parziale importante di otto a zero con il quale ritrovano anche il vantaggio. I ragazzi di Martinez, pur tramortiti dal ritorno della squadra di casa, non smettono di giocare e con le triple di Vildoza e Janning vanno al riposo davanti di tre (46-49).

Sfida nella sfida ad inizio secondo tempo, Kurbanov e Granger si alternano due volte a canestro e lo scarto rimane invariato, i quattro punti di Poirier e Janning portano sul più cinque gli spagnoli. A metà periodo le due squadre avanzano con mini-parziali di quattro o cinque punti, gli uomini di Itoudis restano in scia ma non trovano il sorpasso. Gli attacchi continuano ad avere la meglio sulle difese per tutta la frazione di gioco, nel finale Rodriguez e Clyburn rispondono ai canestri di Poirier e Beaubois e portano il punteggio in perfetta parità (71-71).

Ripartono forte i padroni di casa ad inizio ultimo quarto, le maglie del Cska si stringono in difesa per poi colpire al cambio di campo, in poco più di due minuti Higgins e compagni si portano sul più sette. Granger e Shengelia provano tre volte ad accorciare ma prosegue l’allungo locale, De Colo e Higgins si caricano sulle spalle tutte le responsabilità e colpiscono ad ogni attacco. Nel finale i ragazzi di Itoudis amministrano bene il vantaggio e si impongono sugli avversari con il punteggio di 93-86.