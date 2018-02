Turkish Airlines EuroLeague - Il Fenerbahce stravince contro Milano (89-70)

Tutto troppo facile per il Fenerbahce che stravince contro Milano. Risultato finale 89-70. La squadra di Pianigiani, senza Theodore (infortunato), Pascolo ed Abass (impegnati in Nazionale ndr), non è stata mai in partita se non nei primi minuti del primo quarto. L'unico che si salva dei biancorossi è Micov, autore di ben 19 punti. L’assenza di Gigi Datome non è un problema per Obradovic che conquista l'ennessima vittoria guidata da un Sloukas semplicemente incontenibile

LA PARTITA

Milano inizia bene con due triple di Micov ed impatta sul Fenerbahce (9-9). L'Olimpia gioca bene in attacco, ma in difesa non c'è e la squadra di casa scappa via sul più 5 (23-18). Il primo quarto si chiude con gli uomini di Obradovic sopra di 3 lunghezze (8 punti per l'ex canturino).

Ma nel secondo quarto si spacca in due la partita con il Fenerbahce che prende il largo. I turchi dominano, i biancorossi sembrano non essere più in partita con zero tiri buoni costruiti, ma sopratutto in difesa (male sul pick and roll, 34-24) con le scarpette rosse incapaci di reagire. I padroni di casa vanno negli spogliatoi sul più 15, 48-33.

L'Olimpia però inizia bene il terzo quarto ed arriva fino a meno 9 con Obradovic costretto a chiamare minuto. Il Fener entra con tutt'altro spirito in campo e guidata dalla coppia Vesely-Sloukas scappa definitivamente via e dopo 30 minuti il tabellone recita 63-48.

L'unico che ci prova per Milano è Micov, ma da solo contro i turchi non può nulla. L'ultimo quarto serve solo per fissare il risultato finale ovvero 89-70.