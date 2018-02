Turkish Airlines Euroleague - Prova di forza di Kaunas a Istanbul: Efes KO

Passi avanti per la Zalgiris Kaunas, che vola in terra turca battendo con autorità l’Efes, ancora in crisi in ambito europeo, con il punteggio di 70-86 nel match di Turkish Airlines Euroleague. Con questa vittoria, i lituani scalano posizioni in classifica, toccando il quarto posto nella graduatoria in coabitazione con il Khimki Mosca e Panathinaikos, mentre gli anatolici restano ancora il fanalino di coda.

L’avvio di gara è equilibratissimo: Motum apre le danze con una tripla, mentre il duo Davies-Ulanovas dà battaglia a Douglas, con i padroni di casa ad allungare sul 16-11 a metà primo quarto. La fuga dell’Efes dura poco, perchè Kavaliauskas trova subito il sorpasso, ma la risposta arriva subito con Mustafa e Dunston, autore di un canestro sul finale e della stoppata all’ultimo secondo su Pangos, che chiude il primo periodo sul 23-21. Nel secondo parziale, Stimac e White alternano il comando della partita, prima della sfuriata di Valinskas, che manda a segno cinque punti consecutivi, firmando il +8 (27-35). McCollum e Motum rimandano la fuga degli ospiti, con altri cinque punti, permettendo ai turchi di restare a contatto, tuttavia la difesa e i contropiedi fanno la differenza negli ultimi minuti: 8-2 di parziale per i lituani, che chiudono il primo tempo sul 37-45.

Euroleague.net

Al ritorno sul parquet del Sinan Erdem Dome, Ulanovas e White danno spettacolo, siglando il +11 in apertura (46-57), mentre i padroni di casa si affidano a McCollum per una disperata rimonta: il fratello del noto CJ di Portland è l’unico a creare pericoli, abbandonato a se stesso, mentre lo Zalgiris ha la vita facile e chiude senza problemi il terzo periodo sul 56-68. Negli ultimi dieci minuti, la musica non cambia, Brown replica a Milaknis, provando a riaprire la partita sul -10 (61-71), tuttavia è un fuoco di paglia, perché la guardia lituana è una sentenza dall’arco e il coast-to-coast di White sancisce la condanna dell’Efes: 64-78, che permette agli ospiti di gestire il vantaggio sul finale. Pangos trova il ventello di scarto, mentre Dunston prova a limare il divario nei minuti finali: finisce 70-86 per la compagine lituana.