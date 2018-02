Turkish Airlines Euroleague - Bamberg torna alla vittoria contro la Stella Rossa (86-62)

Il Brose Bamberg riscatta la sconfitta del turno precedente con il Fenerbahce con una vittoria tra le mura amiche contro la Stella Rossa. Un successo ottenuto a partire fin dalla palla a due grazie alle scelte adoperate da coach Kantzouris, il quale ha preferito affidarsi a Hickman, Radosevic, Rubit, Wright e Zisis. Dall'altra parte Alimpijevic ha scelto di presentarsi sul parquet con Bjelica, Davidovac, Lazic, Lessort e Rochestie. Due quintetti che hanno dato vita ad una partita equilibrata solamente per i primi due quarti, dopo i quali i teutonici hanno letteralmente preso il sopravvento non lasciando scampo alla squadra serba che si è dovuta così arrendere alla sconfitta. Per la Stella Rossa l'occasione del riscatto si presenta nel prossimo turno contro Malaga, mentre il Bamberg se la vedrà con il Valencia.

La Stella Rossa parte subito forte realizzando un parziale di 7-0 grazie alla tripla di Bjelica ed ai due piazzati consecutivi di Lessort, al quale risponde Wright con un canestro da oltre l'arco. Una realizzazione avvalorata nel possesso successivo da Hickman, il quale va a segno con una tripla, che fa da preludio a quella del pareggio realizzata da Zisis (11-11). Un equilibrio che dura fino al piazzato messo a segno da Lazic, al quale replica Hackett con un tiro dal perimetro. I serbi non ci stanno a rincorrere e per questo ribaltano la situazione con la tripla messa a segno da Ennis, al quale risponde Wright con un canestro da oltre l'arco. Una realizzazione resa inefficace dal semplice layup messo a segno da Omic, al quale replica Wright con un bel tiro dalla media distanza. Una realizzazione che prelude ai liberi del sorpasso messi a segno da Hickman, ma Feldeine dalla lunetta ripristina la parità (20-20). Una situazione di equilibrio che svanisce sui liberi realizzati da Musli, al quale risponde Ennis con una tripla. Sulla realizzazione della guardia canadese si chiude la prima frazione di gioco, con le due squadre che vanno al primo riposo sul punteggio di 21-23.

Un parziale immediatamente ribaltato dai padroni di casa grazie ad un break di 7-0 firmato da Staiger con una tripla e da Hackett e Nikolic con quattro liberi di fila messi a segno. Data la situazione Alimpijevic decide subito di chiamare il time-out, dopo il quale la Stella Rossa segna i suoi primi punti nella frazione con Lessort. Il centro francese si rende poi autore di un ottimo assist per la tripla realizzata da Davidovac, il quale riporta i suoi a sole quattro lunghezze di svantaggio (32-28). Nonostante ciò Alimpijevic decide di rifermare il gioco, che riprende con la stoppata di Lessort a Musli. Sul rimbalzo la palla viene raccolta da Lazic che in contropiede segna la tripla del -1 (36-35). Uno svantaggio ridotto che preoccupa Kantzouris, il quale chiama il suo primo time-out, dopo il quale il Brose torna ad allungare grazie alla tripla messa a segno da Wright. La situazione per la Stella Rossa peggiora quando Jankovic si rende autore di un fallo antisportivo su Rubit, che dalla lunetta non sbaglia. Nel finale i serbi provano a rientrare, ma la difesa del Bamberg tiene fino alla sirena del secondo quarto, che si conclude con i teutonici avanti per 46-36.

Un punteggio che la Stella Rossa ridimensiona immediatamente ad inizio terzo quarto con Lessort, che va a segno con un bel tiro dalla media distanza, subito reso inefficace da Rubit con un buon jump shot. Una realizzazione avvalorata dalla successiva giocata difensiva compiuta da Wright, il quale si rende autore di una bella stoppata su Lazic, il quale non riesce a riscattarsi sul successivo rimbalzo. Su capovolgimento di fronte è Radosevic a farsi stoppare da Lessort, il quale prova ad impedire ai padroni di casa di scappare nel punteggio. Nonostante ciò Alimpijevic decide di chiamare il time-out, che non sortisce gli effetti sperati, in quanto Hickman con la tripla porta a sedici le lunghezze di vantaggio dei teutonici (58-42). Tedeschi che allungano ulteriormente nel possesso successivo con Staiger, il quale va a segno da oltre l'arco, ma dall'altra parte risponde Omic con due liberi. Due realizzazioni rese inefficaci dall'azione da quattro punti (tripla+libero aggiuntivo) completata da Wright, il quale permette ai suoi di andare all'ultimo riposo in vantaggio per 69-45.

Un punteggio che il Bamberg prova subito a rimpinguare con Lo, il quale tenta di andare a segno con un tiro da oltre l'arco, che viene però abilmente stoppato da Omic. Sul rimbalzo la palla giunge a Rochestie che in transizione realizza la tripla del -21 (69-48). La stessa guardia americana si ripete poco dopo con un piazzato, reso inefficace dal canestro da oltre l'arco messo a segno da Wright. L'ala americana del Brose si trasforma poi in assist-man nel possesso successivo servendo un bel passaggio a Zisis, che dagli oltre i 6.75 metri non perdona. La Stella Rossa non ha alcuna intenzione di arrendersi e con Omic reagisce, infatti il centro sloveno si rende autore di una bella stoppata su Musli, il quale non riesce a riscattarsi sul rimbalzo successivo. Nonostante quest'ultima giocata Alimpijevic decide di chiamare il time-out per chiedere ai suoi di non mollare niente fino alla fine, ma dopo il minuto di sospensione è ancora il Bamberg ad andare a segno con Staiger, il quale realizza un bel tiro dal perimetro. Un canestro reso inefficace dai liberi messi a segno da Ennis, al quale replica ancora Staiger con un nuovo tiro da oltre l'arco. Una realizzazione che si rivela essere anche l'ultima dell'incontro, che si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 86-62.