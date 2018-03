Turkish Airlines EuroLeague - Apre il CSKA, domani i fuochi d'artificio ad Atene e Madrid

Ventiquattresima giornata della Turkish Airlines EuroLeague e, a sette giornate dal crepuscolo della prima fase, le sfide iniziano a pesare come macigni, sia in termini di qualificazione che di posizionamento in classifica in vista dei playoff. Tutti a caccia dell'armata invincibile, o quantomeno così appare agli occhi dei più il CSKA Mosca di Dimitris Itoudis, che aprirà la tornata odierna in casa del Maccabi Tel Aviv. Se i russi appaiono certi o quasi del primato, gli israeliani proveranno a mettere lo sgambetto a De Colo e compagni nell'intento di mantenere intatte le distanze dal nono posto.

Ad aprire il quadro odierno invece sarà lo Zalgiris di Jasikevicius contro il derelitto Barcellona. Lituani che potrebbero accorciare sul secondo e terzo posto visti gli scontri diretti di venerdì sera. Ininfluenti o quasi le sfide che si disputeranno a Valencia e Milano: ospiti di serata Brose Bamberg e Anadolu Efes, con le quattro formazioni oramai fuori dai giochi per i playoff o quasi. Chi invece spera ancora nella qualificazione è il Baskonia, che ospita il Khimki di Alex Shved, in ripresa nelle ultime giornate.

Tre invece le partite di venerdì, tutte discretamente importanti. Apre i battenti la sfida di Belgrado tra la Stella Rossa e l'Unicaja Malaga, con gli ospiti che proveranno ad approfittare di una eventuale battuta d'arresto del Maccabi per accorciare sull'ottavo posto in classifica o, quantomeno, di non perdere terreno. Chiudono il quadro della ventiquattresima i big-match di giornata: ad Atene va di scena il derby in casa del Panathinaikos di Pascual, reduce dalla pessima trasferta moscovita; l'obiettivo è quello di sigillare la qualificazione e dimezzare il gap dall'Olympiacos. Stesso dicasi per il Real Madrid di Pablo Laso, che ospita nella capitale iberica i campioni d'Europa in carica del Fenerbahce, terzi della classe.

Il programma completo della ventiquattresima giornata

Giovedì

Ore 19.00 Zalgiris Kaunas - Barcellona Lassa

Ore 20.05 Maccabi Tel Aviv - Cska Mosca

Ore 20.30 Valencia Basket - Brose Bamberg

Ore 20.45 Armani Milano - Anadolu Efes Istanbul

Ore 21.00 Baskonia Vitoria - Khimki Mosca

Venerdì

Ore 19.00 Stella Rossa - Unicaja Malaga

Ore 20.15 Panathinaikos Atene - Olympiacos Pireo

Ore 21.00 Real Madrid - Fenerbahce Istanbul

