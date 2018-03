Turkish Airlines EuroLeague - L'Efes dura solo un quarto: Milano ritorna a vincere (77-64)

L'AX ARMANI EXCHANGE ritorna a vincere in Eurolega: netto il successo contro l'Efes per 77-64. I turchi durano solo un quarto, con l'Olimpia che prende le redini del match già dalla seconda frazione di gioco (44-29 dopo i primi venti minuti ndr) disputando una delle migliori partite in questa stagione, soprattutto a livello difensivo. Sugli scudi un ritrovato Jerrells (13 punti), M'baye (14) e Goudelock (17punti). Per gli ospiti non basta un ottimo Weems (19 punti).

Milano ritrova il sorriso (forse).

LA PARTITA

Quintetto Milano: TARCZEWSKI, KUZMINSKAS, CINCIARINI, MICOV e GOUDELOCK.

L'Efes parte meglio dei padroni di casa, ma con le triple di Cinciarini e Goudelock rimane aggrappata al risultato (12-15). Sul finale del primo quarto i biancorossi piazzano un 5-0 di parziale e si chiude in perfetta parità la prima frazione d'apertura, 17-17.

M'baye e Bertans regalano il primo vantaggio all'Olimpia (22-19). Gudaitis, Jerrells ed ancora l'ex Brindisi danno via alla mini fuga dei padroni di casa (29-21). La squadra di Simone Pianigiani gioca in modo ordinato sia in attacco, ma soprattutto bene in difesa e vola sul più 12 (39-27). Dunston smuove la retina turca, ma l'Olimpia guidata dal proprio play texano controlla il risultato e va negli spogliatoi sul massimo vantaggio, 44-29. Curtin Jerrells è l'mvp di questo primo tempo con 11 punti e 4 assist a referto.

L'Efes entra in campo con un atteggiamento diverso e con Balbay prova a rosicchiare qualche punto , ma Micov ferma immediatamente la rimonta turca (47-32). Gli uomini di di Atman guidati dall'ex Varese ritornano a meni dieci 55-45. Sul finale di quarto Kuzminskas segna una preziosa tripla e dopo 30 minuti di gioco Milano è avanti di 13 lunghezze, 58-45.

Ad inizio dell'ultimo quarto i padroni di casa provano l'allungo finale andando sul massimo vantaggio 65-45. Milano non riesce a chiudere definitivamente il match, ma l'Efes non ne approfitta. Goudelock chiude la partita con la tripla del più 13 ad un minuto e mezzo dal termine, 73-60. Le ultime azioni servono solo a fissare il risultato finale: Milano torna a vincere, finisce 77-64 al Forum.