Turkish Airlines Euroleague - Crisi nera per il Barcellona, che scivola malamente a Kaunas (90-74)

E’ sempre più lanciato lo Zalgiris Kaunas, che batte nettamente il Barcellona nella giornata odierna della Turkish Airlines Euroleague, con il punteggio di 90-74. Un divario che non mostra equivoci: i lituani hanno preso il largo nel secondo quarto, affossando i catalani sotto i colpi di Toupane e Pangos, mentre il Barcellona sprofonda nei bassifondi della classifica. Per la formazione di Jasikevicius, il quarto posto è un obiettivo reale, mentre i blaugrana non hanno più nulla da chiedere in ambito continentale, almeno per questa stagione, se non quello di non finire ultimi in graduatoria.

La partita si apre con quattro punti di Toupane, imitato da Hanga e Moerman, che lasciano presagire ad una gara all’insegna dell’equilibrio: Pangos replica ad Hanga per il 7-6, tuttavia i biancoverdi provano la fuga con un break di 8-0, alimentato dai punti di Pangos e Kavaliauskas, per il 15-9. Sul finale, è botta e risposta tra Koponen e Milaknis, che chiudono il primo quarto sul 19-15 a favore dei padroni di casa.

Nel secondo periodo, Claver e Tomic raggiungono gli avversari, tuttavia arriva un nuovo parziale della compagine lituana, che prende il largo, grazie alle bombe di Milaknis e Micic, portandosi sul 27-19. Navarro tenta di guidare la reazione spagnola, con il supporto del transalpino Heurtel, ma Pangos mantiene il gap con una tripla, mentre Davies allunga sul 40-29. Il primo tempo finisce con il canestro di Ribas, che vale il -10 (44-34).

Al ritorno sul parquet della Zalgirio Arena, Toupane è scatenato: il francese scopre l’intero repertorio offensivo ed è protagonista del parziale che permette a Kaunas di allungare sulle quindici lunghezze di vantaggio (51-36), mentre gli ospiti provano ad alleggerire il gap con il 2+1 di Tomic, seguito dalla tripla di Oriola, per riportarsi sotto la doppia cifra di differenza (53-44). La speranza di Navarro e soci si spegne di fronte al 6-0 lituano, frutto del canestro e fallo di Milaknis e della tripla di White, che vale il 61-44 locale. Ulanovas e Pangos firmano l’agevole +20 alla fine del terzo quarto (70-50). L’ultimo periodo si gioca ad onor di firma, con tanto spazio per le riserve, Claver e Oriola vanno a segno per impedire il tracollo stile “Clasico” della settimana precedente, ma la loro rimonta si spegne sul nascere, con i punti di Davies e Pangos nel garbage time. Finisce 90-74 per lo Zalgiris Kaunas.