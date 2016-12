Basket - Caserta, parla Dell'Agnello: "Servirà massima concentrazione contro Pesaro"

Coach Dell'Agnello non ammetterà distrazioni nel lunch match contro la Consultinvest Pesaro, nella gara del ritorno di Oscar a Caserta.

Una sfida storica ed una presenza leggendaria domani al Palamaggiò dove ad assistere al confronto tra la Pasta Reggia Caserta e la Consultinvest Pesaro ci sarà Oscar Schmidt, il mitico campione brasiliano, recordman mondiale di punti realizzati ogni tempo, protagonista della scalata della Juve ai vertici del basket nazionale.

Alle 11.00 il campione brasiliano scenderà in campo per ricevere l’abbraccio dei suoi tifosi; poi, dalle 12.00 spazio al basket giocato con la sessantesima sfida tra la formazione casertana e quella marchigiana. Il bilancio complessivo è a favore di Pesaro con 33 vittorie e 25 sconfitte, ma a Caserta la Pasta Reggia può vantare 19 successi in 29 incontri. Dell’Agnello così inquadra il confronto di domani: «Ci prepariamo a giocare una partita molto importante per il nostro futuro immediato e vogliamo confermare quanto di buono fatto sinora. Allo stesso tempo non vogliamo accontentarci, quindi lavoriamo giornalmente per avere un maggiore continuità di rendimento spalmata nell’arco di tutti i quaranta minuti. La partita che ci aspetta - continua il tecnico – sarà appunto la partita della concentrazione. Dobbiamo tenere la testa sul campo senza farci distrarre dal contorno, sapendo che ci aspetta una battaglia e che abbiamo le armi per vincerla. La nostra vera forza – conclude Dell’Agnello – è che abbiamo un gruppo di giocatori molto competitivo e determinato in tutto quello che fa, giocatori che affrontano sempre gli ostacoli che inevitabilmente si trovano lungo il cammino come una sfida da vincere».

Per la partita Pasta Reggia – Consultinvest Pesaro è stata designata la terna composta da Manuel Mazzoni di Grosseto, Maurizio Biggi di Cassina de’Pecchi (MI) e Mark Bartoli di Trieste. Per i bianconeri Czyz sembra recuperato, anche se ben lontano dal 100%, mentre le speranze di vedere Bostic in campo sono bassissime. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport1 con telecronaca di Paola Ellisse e commento tecnico di Marco Crespi.