Lega Basket, Milano torna alla vittoria contro Brindisi (99-86)

L'EA7 Emporio Armani Milano riscatta la sconfitta patita nella giornata precedente contro Venezia con una vittoria netta contro l'Enel Brindisi. Repesa, coach dei padroni di casa, per cercare il successo si affida ai suoi uomini migliori, ovvero Kalnietis nel ruolo di play, con Dragic al suo fianco, Abass da ala piccola e Pascolo in appoggio a Raduljica nel pitturato. Dall'altra parte Sacchetti sceglie il doppio play con Moore e Goss, Scott a fare da filtro per M'baye e Carter Robert.

Una vittoria, quella di Milano, costruita soprattutto nell'ultima frazione di gioco. Un successo determinato non solo da Simon, ma anche da Raduljica che ha inanellato 15 punti, da Sanders con 13 punti, Hickman e McLean con 10 punti. Per Brindisi, oltre Carter Robert, ci sono da segnalare i 17 punti di Scott, i 14 di M'baye, i 12 di Goss ed i 10 di Moore. Milano potrà chiudere in testa l'anno solare 2016 vincendo nel prossimo turno contro la Reggiana, mentre Brindisi ospiterà Caserta per il

LA GARA

1° QUARTO

Carter Robert è il primo marcatore della partita con un semplice appoggio a tabellone, ma dall'altra parte gli risponde immediatamente Raduljica con una schiacciata. M'baye con la tripla porta in vantaggio i pugliesi, ma Milano rientra e sorpassa con Pascolo che porta i suoi sul +1 sfruttando un ottimo assist fornitogli da Raduljica. L'ala dell'EA7 (Pascolo) risponde al tentativo di sorpasso da parte di Moore che aveva portato avanti i suoi con un piazzato.

Il play di Brindisi prova ad accorciare le distanze con una tripla, ma Hickman rispedisce indietro i tentativi di rimonta della squadra avversaria andando a segno dal perimetro. Spanghero chiude la prima frazione di gioco con un canestro da oltre l'arco che vale il 22-21 in favore di Milano.

2° QUARTO

L'EA7 parte forte ad inizio secondo quarto con Simon che va a segno con una tripla e con McLean che realizza dal pitturato. Brindisi reagisce con la stoppata di Goss su Sanders ed i successivi due punti messi a segno da Carter Robert. Fontecchio spegne sul nascere le speranze di rimonta della compagine pugliese realizzando la tripla del +7 (30-23).

La squadra di coach Sacchetti rientra fino al -1 ed allora Repesa si vede costretto a chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione Scott rimette il match in parità grazie ad un canestro da oltre l'arco. Simon riporta avanti i padroni di casa con un tiro da dentro l'area, ma dall'altra gli risponde Carter Robert con un piazzato. McLean schiaccia il +2, ma Goss con la tripla firma il sorpasso degli ospiti, che poi riescono a conservare grazie alla stoppata di M'baye su Raduljica. Fontecchio, su assist di Sanders, schiaccia il nuovo vantaggio di Milano, che però dura poco a causa dell'azione da tre punti portata a termine da Scott. I padroni di casa non demordono e tornano avanti con l'appoggio a tabellone di Raduljica, poi Simon, assistito ottimamente da Kalnietis, realizza il piazzato che vale il +3 in favore di Milano (45-42). Sacchetti, per sistemare la fase difensiva dei suoi, chiama il time-out. Dopo il minuto di sospensione Spanghero prova ad accorciare le distanze con una tripla ed allora Repesa per spegnere sul nascere le possibilità di rimonta della compagine pugliese ferma il gioco. Alla ripresa Scott va a segno con i liberi, ma nel finale Sanders chiude il secondo quarto con una stoppata su Agbelese sigillando il risultato sul 51-48 in favore dei padroni di casa.

3° QUARTO

In uscita dagli spogliatoi Kalnietis realizza immediatamente 5 punti consecutivi, ma dall'altra parte M'baye ferma subito il buon momento del giocatore lituano andando a segno dalla lunetta. Goss, con due triple consecutive, riporta il match in parità e Repesa decide di fermare subito il gioco.

Alla ripresa Simon con un piazzato rifissa il +2 per i padroni di casa, che viene subito ribaltato dalla tripla di Carter Robert. Pascolo, con un tiro da dentro l'area, riporta avanti Milano ma M'baye con la tripla fissa il risultato sul 62-60 in favore di Brindisi. Simon va a segno da oltre l'arco riportando i padroni di casa sul +1, ma Scott pareggia i conti dalla lunetta. McLean riceve all'interno del pitturato e fissa il nuovo vantaggio dell'EA7, poi Simon e Sanders allungano andando a segno con due triple consecutive. Sacchetti, notando il momento di difficoltà dei suoi, chiama il time-out. Dopo il minuto di sospensione Moore chiude la terza frazione di gioco con la tripla che vale il 71-70 in favore di Milano.

4° QUARTO

Hickman ruba palla a Moore e realizza i primi due punti del quarto per i padroni di casa. Agbelese, riceve da M'baye, e va a segno con un appoggio a tabellone realizzando il primo canestro della frazione in favore di Brindisi. Sanders si rende autore di un'ottima penetrazione nell'area avversaria conclusa con il canestro che vale il +5 in favore dei suoi, ma la guardia americana protesta con gli arbitri per non avergli fischiato il fallo subito, ed allora i direttori di gara decidono di assegnargli un tecnico, di cui approfitta Goss andando a segno dalla lunetta. Il n.21 di Milano (Sanders) realizza dal perimetro e Sacchetti decide di chiamare il time-out per evitare che la squadra di casa possa scappare nel punteggio. Il minuto di sospensione non porta gli effetti sperati ed allora il coach dei pugliesi ferma nuovamente il gioco. Milano vola sulla doppia cifra di vantaggio, consolidato dalla stoppata di Hickman su Scott.

Fontecchio va 2/2 dalla lunetta, ma dall'altra parte gli risponde Cardillo con un piazzato. Cinciarini va a segno con i liberi, ma l'ala di Brindisi (Cardillo) con una buona penetrazione a canestro accorcia nuovamente le distanze. Chiude la partita Cinciarini che con un 2/2 ai liberi fissa il risultato finale sul 99-86 per Milano.