Legabasket Serie A, risultati e tabellini della dodicesima giornata

David Lighty, top scorer di giornata - Getty Images

Milano torna al successo contro Brindisi, punteggio largo ma gara equilibrata per oltre 3 quarti, poi l'Olimpia dilaga nel finale con Sanders e Hickman. Il PalaFantozzi si conferma fortino inespugnabile. Capo d'Orlando conquista la sesta vittoria consecutiva tra le mura amiche, a farne le spese questa volta è Sassari. Eppure, la Dinamo aveva accumulato 17 punti di vantaggio nel terzo periodo, prima di bloccarsi in attacco e cedere sotto i colpi del sempre più convincente Fitipaldo e del grande ex Diener. Sono sei le vittorie consecutive in campionato di Venezia, che supera anche Brescia. L'Umana mette a segno ben 17 triple, 5 con Bramos, tirando meglio dalla lunga distanza che da 2 (37% vs 43%). Per la Germani ottimo come sempre Landry. Avellino torna a vincere in campionato dopo due stop approfittando della crisi nera di Cremona. La Vanoli fa esordire in panchina Paolo Lepore (nato proprio ad Avellino) al posto dell'esonerato Pancotto, ma dopo un buon inizio (+15 a metà secondo quarto) smette di giocare. Holloway resta solo, mentre per la Scandone si mettono in luce proprio i due giocatori che nelle ultime uscite avevano più deluso, Obasohan e Adonis Thomas, oltre al solito Ragland. Contro Varese, Trento si affida alla giornata di grazia di David Lighty per uscire dalla crisi prodotta dalle sei sconfitte nelle ultime sette gare. L'innesto di Dominique Johnson si conferma positivo per l'attacco varesino, ma le troppe palle perse (23, 5 di Maynor, 4 di Pelle) affondano la squadra di Moretti. Nel giorno in cui Oscar Schmidt, uno dei migliori giocatori ad aver calcato i parquet italiani, torna al PalaMaggiò per essere introdotto nella Hall of Fame italiana e ricevere la cittadinanza onoraria di Caserta, la Juve viene sconfitta da Pesaro.Gara estremamente equilibrata, decisa nel finale dall'allungo firmato da Jarrod Jones. Per Caserta è la prima sconfitta interna della stagione, la terza nelle ultime quattro gare.

Due i posticipi del lunedì sera: contro Torino, Reggio Emilia proverà a tenere il passo di Venezia, mentre Cantù, in cerca di continuità, farà visita a Pistoia

Betaland Capo d'Orlando - Banco di Sardegna Sassari 72-65 (13-17, 16-24, 19-13, 24-11)

Tepic 11 (3/4, 1/4, 2/2), Fitipaldo 15 (1/4, 2/6, 7/8), 8 assist, Iannuzzi 8 (3/4, 2/4 ai liberi), Laquintana 1 (1/2 ai liberi), Perl (0/1), Delac 4 (2/6, 0/2), Diener 13 (2/4, 3/5), Archie 12 (2/2, 2/5, 2/2), Stojanovic 8 (2/5, 1/2, 1/2)

Bell 3 (0/2, 1/2), Lacey 14 (1/6, 3/7, 3/4), D'Ercole 3 (1/1 da 3), Sacchetti 5 (0/2, 1/1, 2/2), Lydeka 5 (2/2, 1/2 ai liberi), Savanovic 12 (4/10, 1/4, 1/1), Carter 11 (1/2, 3/7), Stipcevic 8 (1/4, 2/8), Olaseni 4 (2/2), Monaldi

Pasta Reggia Caserta - Consultinvest Pesaro 82-87 (15-10, 21-26, 26-20, 20-31)

Sosa 30 (7/12, 3/10, 7/8), Cinciarini 14 (1/3, 2/3, 6/7), Putney 10 (5/6, 0/4, 0/3), Gaddeforn (0/1), Giuri 5 (1/4, 1/4), Bostic 5 (0/1, 1/2, 2/2), Cefarelli, Czyk (0/1), Watt 18 (6/10, 1/3, 3/3)

Fields 13 (4/6, 1/4, 2/2), Gazzotti 2 (1/2), Thornton 19 (5/6, 1/5, 6/6), Jasaitis 8 (1/3, 2/2), Ceron 2 (1/1, 0/1), Jones 24 (6/13, 1/2, 9/10), 12 rimbalzi, Nnoko 6 (3/6), Zavackas 5 (1/3, 1/1), Harrow 8 (1/6, 2/3)

Umana Reyer Venezia - Germani Basket Brescia 78-70 (21-24, 18-15, 23-14, 16-17)

Haynes 8 (1/3, 2/5), Hagins 2 (1/1), Ejim 16 (1/3, 4/5, 2/4), Peric 4 (2/2, 0/2), Bramos 21 (2/6, 5/11, 2/3), Tonut 5 (1/5, 1/1), Filloy 4 (0/2, 1/3, 1/2), Ortner, Viggiano 6 (2/4 da 3), McGee 12 (1/2, 2/8, 4/4)

Moore 13 (5/8, 1/3), Berggren 6 (3/6, 0/3 ai liberi), Bruttini (0/2), Luca Vitali 4 (1/3, 0/1, 2/2), Landry 19 (3/6, 3/4, 4/5), Burns 14 (6/9, 0/3, 2/2), Michele Vitali 9 (1/1, 1/2, 4/6), Moss 5 (0/2, 1/3, 2/2), Bushati

Vanoli Cremona - Sidigas Avellino 73-86 (21-16, 18-19, 16-26, 18-25)

Amato (0/1 da 3), Mian 5 (1/4, 1/5), Gaspardo (0/2 ai liberi), Harris 8 (3/6, 0/2, 2/2), Carlino 9 (3/4, 1/5), Wojciechowski 3 (1/3 da 3), Biligha 13 (5/11, 1/2), Turner 2 (1/4, 0/5), Thomas 8 (3/7, 0/1, 2/3), 10 rimbalzi, Holloway 25 (3/6, 2/2, 13/13)

Zerini 2 (1/2, 0/1), Ragland 24 (7/10, 3/5, 1/2), Green (0/2 da 3), Leunen 2 (1/2, 0/2), Cusin, Randolph 12 (2/8, 2/5, 2/2), Obasohan 20 (7/9, 1/5, 3/6), Fesenko, 7 (2/4, 3/5 ai liberi), Thomas 19 (6/9, 2/5, 1/1)

Dolomiti Energia - Openjobmetis Varese 84-68 (24-13, 22-21, 17-21, 21-13)

Craft 2 (1/4), Baldi Rossi 12 (4/8, 1/7, 1/1), Moraschini 7 (2/3, 0/1, 3/3), Forray 4 (1/1, 2/2 ai liberi), Flaccadori 10 (1/4, 2/3, 2/2), Gomes 4 (0/3, 1/5, 1/2), Hogue 9 (3/7, 3/6 ai liberi), Lighty 34 (10/18, 4/5, 2/2), Lechthaler 2 (1/1)

Johnson 20 (1/1, 6/10), Anosike 16 (7/11, 2/2 ai liberi), 12 rimbalzi, Maynor 11 (3/5, 1/7, 2/2), Avramovic 4 (1/2, 0/2, 2/2), Pelle 4 (1/2, 2/2 ai liberi), Bulleri, Cavaliero (0/1), Kangur 4 (2/3, 0/1), Eyenga 9 (2/7, 1/1, 2/2)

EA7 Emporio Armani Milano - Enel Basket Brindisi 99-86 (22-21, 29-27, 20-22, 28-16)

McLean 10 (4/4, 2/4 ai liberi), Fontecchio 9 (1/1, 1/1, 4/4), Hickman 10 (2/4, 1/1, 3/4), Kalnietis 5 (0/5, 1/1, 2/2), Raduljika 15 (5/7, 5/6 ai liberi), Dragic 6 (3/5, 0/1), Pascolo 6 (3/4), Cinciarini 3 (3/4 ai liberi), Sanders 13 (2/5, 2/4, 3/5), Abass 3 (0/1, 0/1, 3/4), Cerella, Simon 19 (4/5, 3/7, 2/2)

Agbelese 4 (2/4), Scott 17 (3/5, 1/3, 8/11), Carter 19 (7/11, 1/4, 2/2), Cardillo 4 (2/3), Moore 10 (1/4, 2/6, 2/2), M'Baye 14 (2/6, 2/6, 4/6), Sgobba (0/1), Spanghero 6 (0/1, 2/2), Goss 12 (1/4, 3/5, 1/1)

Posticipi

The Flex Pistoia - Red October Cantù

Fiat Torino - Grissin Bon Reggio Emilia



Classifica: Milano 22; Venezia 18; Reggio Emilia°, Avellino 16; Caserta, Capo d'Orlando 14; Brindisi 12, Torino°, Sassari, Trento, Brescia 10; Pistoia°, Cantù°, Varese, Pesaro 8, Cremona 4

Prossimo turno

27/12/2016 18:45

Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia

27/12/2016 20:30

Sidigas Avellino - Betaland Capo d'Orlando

Banco di Sardegna Sassari - Fiat Torino

Enel Basket Brindisi - Pasta Reggia Caserta

Red October Cantù - Vanoli Cremona

Consultinvest Pesaro - The Flexx Pistoia

Germani Basket Brescia - Dolomiti Energia Trentino

27/12/2016 20:45

Grissin Bon Reggio Emilia - EA7 Emporio Armani Milano