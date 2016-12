Serie A2, Girone Est: I risultati della 13^ giornata d'andata

Treviso-Verona e Chieti-Virtus Bologna sono state rinviate per gli impegni europei della nazionale under 18 di Penna, Pajola, Oxilia e Moretti, mentre la partita tra Ferrara e Trieste è stata posticipata al 10 gennaio a causa di un furto di cavi al PalaHiltonPharma nei giorni scorsi, che ha reso inagibile il palazzetto per mancanza di energia elettrica.



Sono state quindi solamente 5 le partite in questa domenica: La Fortitudo Bologna ha avuto la meglio sul fanalino di coda Recanati per 78-66. Partita subito in discesa per la squadra di coach Boniciolli che già al 20' ha fatto segnare sul tabellone un significativo +16 (37-21). Per la F un ottimo Stefano Mancinelli da 18+9+8. Serata storta invece per la coppia USA di Recanati Reynolds-Bader che, nonostante i 30 punti, hanno chiuso con un 10/24 totale dal campo.



Un super Taylor Smith da 16+16 ha riportato alla vittoria Ravenna su Roseto per 86-79. Match equilibrato fino al terzo quarto, quando un parziale casalingo di 27-17 ha di fatto assegnato i due punti all'Orasì che ha raggiunto così il gruppone di inseguitirici a quota 16, dove sono presenti anche gli Sharks. Per gli ospiti grande prova dell'altro Smith, Adam, che ha chiuso la sua serata con 29 punti e 5 rimbalzi.



Successo anche per Piacenza a domicilio su Imola. L'Assigeco, nonostante le molte assenze, è riuscita a trovare i due punti per 82-94 grazie alla serata di grazia del duo USA Hasbrouck-Jones (MVP di giornata). 49 punti, 13 rimbalzi e 7 assist totali. Ad Imola non sono bastati i 25 punti di Travis Cohn.



Si è imposta senza troppe difficoltà anche Jesi su una Udine che è stata solo Okoye e Ray. 58 degli 88 punti della GSA sono stati firmati dal duo straniero, ma sono stati insufficienti per strappare i due punti ad un Aurora che ha mandato ben 5 giocatori in doppia cifra, realizzando alla fine 101 punti. Da sottolineare le grandi prestazione di Benevelli (25 punti) e di Maganza (17+13) che hanno contribuito a regalare la sesta vittoria stagionale a Jesi.



Nel posticipo serale Mantova ha vinto in rimonta su Forlì. L'Unieuro ha chiuso la prima metà di gara con 13 lunghezze di vantaggio (38-51), ma gli Stings nella ripresa hanno cambiato marcia e con un 52-34 totale hanno ribaltato il risultato e portato a casa altri due punti. A Forlì non sono bastati i 22 a testa di Vico e Rotondo, per Mantova un ottimo Amici da 25 punti e un Corbett da 20.





I RISULTATI DELLA 13^ GIORNATA D'ANDATA - GIRONE EST

Andrea Costa Imola-Assigeco Piacenza 82-94

Kontatto Fortitudo Bologna-Ambalt Recanati 78-66

Aurora Basket Jesi-G.S.A. Udine 101-88

OraSì Ravenna-Roseto Sharks 86-79

Dinamica Generale Mantova-Unieuro Forlì 90-85

Bondi Ferrara-Alma Trieste (10/01/2017 20:30)

De Longhi Treviso-Tezenis Verona (10/01/2017 20:30)

Proger Chieti-Segafredo Virtus Bologna (22/02/2017 21:00)



CLASSIFICA

Segafredo Virtus Bologna* 20

De Longhi Treviso* 20

Kontatto Fortitudo Bologna 16

Assigeco Piacenza 16

OraSì Ravenna 16

Dinamica Generale Mantova 16

Roseto Sharks 16

Alma Trieste* 14

Aurora Basket Jesi 12

Tezenis Verona* 10

Andrea Costa Imola 10

GSA Udine 10

Proger Chieti* 8

Bondi Ferrara* 8

Unieuro Forlì 8

Ambalt Recanati 2

(*una gara in meno)