Lega Basket - Varese esonera Moretti, il nuovo tecnico sarà Attilio Caja

Fonte Foto: pallacanestro Varese

Era nell'aria da qualche giorno, ma soltanto ieri sera è arrivata l'ufficialità: la Pallacanestro Varese ha esonerato Paolo Moretti. Per l'allenatore toscano è stato fatale il tracollo in coppa contro il Salonicco.

Ma anche in campionato Varese non sta andando poi così bene: penultima ad 8 punti (con quattro vittorie ed otto sconfitte). Dunque i vertici del club lombardo hanno deciso di cambiare e hanno affidato la panchina ad Attilio Caja che ritorna sulla panchina di Varese dopo nemmeno due anni: infatti, a fine febbraio 2015 l'allenatore nativo di Pavia ha sostitituito Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Openjobmetis Varese, riuscendo a vincere sei delle restanti undici gare di campionato, sfiorando i playoff.

IL COMUNICATO UFFICIALE

La Pallacanestro Openjobmetis Varese comunica con dispiacere di aver sollevato Paolo Moretti dall’incarico di capoallenatore della prima squadra. Il club biancorosso nel ringraziare Paolo Moretti per il lavoro svolto alla guida della Pallacanestro Varese gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Claudio Coldebella, direttore generale Pallacanestro Openjobmetis Varese: "Sono estremamente dispiaciuto nel salutare Paolo, un allenatore e una persona che stimo molto e che tanto ha fatto per Varese. È stata una scelta difficile presa però per il bene della squadra con la speranza che questo cambiamento possa risollevare le sorti della stagione".

IL SALUTO DI PAOLO MORETTI

E’ mia intenzione uscire dalla porta di servizio, ma non in completo silenzio. Scrivo queste poche righe nell’intento di salutare e ringraziare.

Il gioco del Basket mi ha dato tanto, sono cresciuto giocando, ne ho fatto il mio lavoro prima dentro al campo e poi subito ai margini, credo che sia un gioco speciale, lo adoro in maniera totale, per questo non posso che accettarne le regole, anche quando non mi sono favorevoli.

I risultati sono stati negativi, se si considerano le grandi aspettative che tutti quanti noi avevamo ad inizio stagione lo sono ancora di più, ma i ricordi di questi 18 mesi, che porterò via con me sono il fantastico percorso che ci ha portato alle FINAL FOUR di Chalon, una finale che mancava a Varese ed al movimento italiano da tantissimo tempo, e l’orgoglio di essere stato seduto su di una delle panchine più prestigiose d’Italia, dove sono stati prima di me Allenatori che hanno scritto la storia della pallacanestro Italiana ed Europea.

Saluto e ringrazio il mio STAFF, tutte le Donne e gli Uomini che lavorano in Pallacanestro Varese, tutti i Dirigenti che mi hanno portato a Varese e quelli che poi mi hanno confermato, tutti i Consorziati e gli Sponsor, tutti i GRANDI EX Giocatori Allenatori e Dirigenti che ancora seguono il club, tutti gli Allenatori del S.G. ed i loro Ragazzi, tutti i Giornalisti e tutti i Tifosi…quindi tutta la CITTA’, perché tutti a Varese seguono ed amano la Pallacanestro Varese. Saluto e ringrazio Toto Bulgheroni, perché mi ha aiutato in ogni modo, perché ho percepito il suo dolore e il suo dispiacere nel vedermi in difficoltà.

Un giorno di diversi mesi fa, quando mi chiesero, quale fosse il mio sogno entrando a fare parte di questa società speciale, risposi, guardando le foto dei grandi campioni che campeggiano nelle pareti della sede, che mi sarei accontentato di una mia foto nello sgabuzzino; credo di non essermi guadagnato neanche la cantina, ma lo stemma di Pallacanestro Varese e i due referti delle Finali di Chalon saranno nella mia casa, nel salone più importante!

Grazie ed arrivederci!

ATTILIO CAJA, NUOVO COACH DI VARESE

La Pallacanestro Openjobmetis Varese comunica di aver raggiunto un accordo con Attilio Caja che da oggi ricoprirà il ruolo di capo allenatore della squadra biancorossa. Nella giornata di oggi il club di piazza Monte Grappa ha provveduto ad espletare le pratiche di tesseramento per avere coach Caja a disposizione nella prossima partita di campionato contro Venezia.

Coach Attilio Caja sarà presentato alla stampa nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 dicembre, alle ore 16.30 presso la sala conferenze Giancarlo Gualco del PALA2A