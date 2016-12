Serie A2, Girone Est: sono 5 le gare in programma venerdì per la 14^ giornara

Saranno cinque le partite che questa sera apriranno la 14^ giornata d'andata: il primo match sarà quello tra Ravenna e Chieti, con i padroni di casa al momento nel gruppo a quota 16 che insegue il duo di testa e gli ospiti, anche se con una gara da recuperare, a 8 punti in piena zona playout. Per l'Orasì sarà l'ultima partita del girone d'andata davanti al proprio pubblico dove finora ha collezionato 10 dei 16 punti totali (5W 1L). Per le Furie invece seconda trasferta consecutiva dopo quella poco felice di Verona; in settimana è arrivato Matteo Falluca da Reggio Calabria dopo l'infortunio a Matteo Piccoli che lo terrà fuori almeno fino a febbraio.



Trieste ospiterà Jesi con i primi avanti di due punti in classifica (14 a 12). L'Aurora, dopo un filotto di sconfitte ha ritrovato un buon passo vincendo 3 delle ultime 4 gare. Trieste fa ancora meglio con 6W nelle ultime 7 gare, con il Palatrieste inviolato dalla prima giornata di campionato quando Treviso passò solamente nel finale.



Ci sarà poi una sfida dal sapore speciale: Verona ospiterà Ferrara, due delle squadre che più stanno deludendo le aspettative di inizio stagione. La Scaligera, dopo un inizio disastroso ha ritrovato con coach Dalmonte una certa continuità, vincendo 2 delle ultime 3 e raggiugnendo quota 10 punti che al momento la posiziona a metà classifica. Al contrario la Bondi, dopo un ottimo inizio, non trova la vittoria da 6 giornate con l'ultima W datata inizio novembre e ora si trova nel gruppo di bassa classifica a quota 8.



Recanati ospita Mantova con gli Stings al momento nel gruppone a quota 16 e l'Ambalt infondo alla classifica a quota 2. Tuttavia qualche segnale confortante dalla sponda di Recanati c'è stato: le ultime sconfitte di misura in casa contro Treviso e la Virtus e in trasferta al Paladozza e a Chieti tengono ancora accesa la fiamma della speranza per una salvezza che, con due giornate da giocare del girone d'andata, dista già 6 punti. Per la Dinamica invece continua l'ottimo momento, dopo la vittoria in rimonta della scorsa settimana in casa contro Forlì, una vittoria oggi significherebbe portarsi momentaneamente al terzo posto in attesa delle altre sfide.



Il big match di giornata sarà quello tra Piacenza e Roseto. Al momento entrambe si trovano a quota 16 punti anche se le due stanno passando momenti abbastanza differenti: i padroni di casa arrivano da 3 vittorie consecutive mentre gli Sharks da sole 2W nelle ultime 5. Entrambe le squadre hanno le infermerie piene: per Piacenza out Formenti e Rossato con Costa che non è al 100%. Per Roseto invece in settimana si sono fermati Smith, Fattori, Mei e Cantarini: tutti e 4 verranno valutati prima dell'inizio del match.



IL PROGRAMMA DEL VENERDI' (14^ GIORNATA) - GIRONE EST

OraSì Ravenna-Proger Chieti (20.30)

Alma Triesta-Aurora Basket Jesi (20.30)

Tezenis Verona-Bondi Ferrara (20.45)

Assigeco Piacenza-Visitroseto.it Roseto (21.00)

Ambalt Recanati-Dinamica Generale Mantova (21.00)