Legabasket - Trento rimonta di squadra, poi Gomes bombarda Brescia

Sorride la Dolomiti Energia Trento, che espugna il campo della Germani Basket Brescia in un PalaGeorge tutto esaurito e conquista una vittoria in rimonta importante in ottica Final Eight. I trentini infatti avevano chiuso sotto il primo tempo 45-38, ma grazie ad un'eccezionale Beto Gomes sono riusciti prima a pareggiare la partità con 10 minuti da giocare (56-56) e poi a vincerla grazie al buco creato dal portoghese (15 punti nell'ultimo quarto con 4 triple, 25 punti in tutto con 6 rimbalzi) 74-80.

Buona la prestazione del solito David Lighty (15 punti), mentre tra le fila di Brescia si fanno notare l'ex Jared Berggren (17 punti e 9 rimbalzi) e Christian Burns (14 punti e 8 rimbalzi).



CRONACA

Coach Diana schiera in regia Vitali e Moore, con ai loro fianchi Moss, Landry e Berggren. Coach Buscaglia decide di mandare in campo i soliti Craft, Lighty e Baldi Rossi, oltre al preventivato Hogue (a sostituzione dell'infortunato Jefferson). La sorpresa è l'iniziale panchina di Flaccadori, a cui viene preferito Gomes.

La partenza di Brescia è letale. Grazie ad un parziale di 9-2 (marchiato soprattutto da Berggren) i lombardi riescono a prendere subito un buon vantaggio (9-2). I trentini però si affidano a Baldi Rossi e a Lighty riuscendo immediatamente a riportare il match in parità, rispondendo all'allungo avversario (11-11). Ancora l'ex Berggren e Landry permettono a Brescia di prendere due possessi di vantaggio (18-13). Trento si affida al solito Lighty, ma Landry è un cecchino e mette a segno un'altra tripla (21-16). Un libero di Vitali ed il primo canestro del subentrato Flaccadori paiono chiudere il primo quarto, invece c'è ancora tempo per la tripla di Burns appena subentrato, che fissa il punteggio (25-18).

Nel secondo quarto è sempre Burns a spingere Brescia contro la second unit di Trento. Ne nasce un nuovo parziale, tamponato solo da Forray e Flaccadori, che permette ai lombardi di raggiungere il massimo vantaggio (34-23). Trento prova a rientrare con Craft, ma i giocatori di Brescia sono indemoniati e l'ex Berggren domina, sfruttando l'assenza di Jefferson. Dopo essere arrivata fino al -5, Trento viene nuovamente respinta da Moss e compagni a -11 con tre minuti da giocare (41-30). Grazie a due triple (la prima di Flaccadori e la seconda di Lighty, i trentini si riportano a -5 nel giro di un minuto (41-36). Burns però segna nuovamente due canestri in chiusura di quarto e solo due ulteriori liberi di Lighty permettono di contenere il distacco a fine primo tempo (45-38).

Proprio Burns è un autentico trascinatore per i bianco-azzurri con 12 punti e 4 rimbalzi in 10 minuti dalla panchina. Ottima anche la prestazione dell'ex Berggren, autore di 11 punti e 6 rimbalzi. Meno bene i fratelli Vitali e Landry, sottotono per i suoi standart. Tra le fila di Trento buona prestazione del solito Lighty (11 punti), ma notevole la sofferenza a rimbalzo con l'assenza di Jefferson.





Il terzo quarto è nel segno di Trento. Grazie ad un'ottima difesa e ad un'ispirato Craft, i trentini si riportano in breve tempo a contatto (47-45). Grazie a Moss e Landry, Brescia prova a riallungare fino al +6, ma i trentini rispondono con Lighty (51-47). La tripla di Vitali amplia ulteriormente il vantaggio dei lombardi, che viene protetto da Burns dopo il canestro il Forray (56-49). Trento però realizza un finale di quarto perfetto con una run di 7-0, firmata da Gomes, e pareggia il match proprio in chiusura di quarto (56-56).

Landry segna i primi punti dell'ultimo quarto dalla lunetta, però Gomes è on fire e da seguito all'ottimo finale di terzo periodo realizzando una tripla. Moraschini segue l'esempio del compagno e con un'altra tripla regala un vantaggio di 4 punti a Trento (58-62). La reazione di Brescia è imperiosa, cinque punti di Vitali e un canestro di Landry permettono alla squadra di coach Diana di riprendersi la testa (65-62). Gomes si conquista un 2+1 e riequilibra il match. Berggren segna ancora e riporta avanti i suoi, ma Gomes vede una vasca e mette a segno ancora una tripla per il controsorpasso (67-68). Craft e Hogue allungano il vantaggio dei trentini, mentre Vitali cerca di tenere i suoi attaccati al match (69-72). E' però l'eccezionale Gomes a mettere l'ennesima tripla che ammazza il match (69-75). Lighty cattura il rimbalzo dopo l'errore avversario e mette entrambi i liberi, Moore prova ad accorciare, ma il solito Gomes piazza la sesta tripla del match. Berggren segna anche lui un altro canestro ma il match finisce qui (74-80).