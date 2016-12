Legabasket Serie A, risultati e tabellini della tredicesima giornata

Pietro Aradori, mvp nella vittoria di Reggio Emilia - Getty Images

La Serie A saluta il 2016 inasprendo la crisi di Milano. Se l'Olimpia sperava di curare in Italia le ferite rimediate in Eurolega, si sbagliava di grosso. Dopo aver perso con Venezia, la squadra di Repesa cade fragorosamente anche contro Reggio Emilia, mostrandosi nervosa, presuntuosa in attacco e ballerina in difesa. Senza Della Valle e Gentile, con James costretto ad abbandonarenel bel mezzo della contesa, Reggio Emilia fa quello che fa da sempre: vince di squadra, traendo il meglio dal proprio collettivo e, nel momento più difficile (nel secondo quarto), affidandosi alle mani caldissime di Aradori. Le critiche e i processi che si abbatteranno su Milano potranno avere conseguenze non solo sul roster.

Venezia arriva a una sola vittoria dalla cima della classifica vincendo anche a Varese. Debutto amaro per Attilio Caja, che ha sostituito Paolo Moretti. Varese è travolta dalle triple di Venezia, con Bramos e Haynes incontenibili. Avellino tiene il passo di Reggio Emilia superando in scioltezza Capo d'Orlando. La partenza di Fitipaldo ha tagliato del 50% il potenziale dei siciliani, che in irpinia non entrano mai in partita. Sacripanti può dare spazio a tutto il roster, permettendosi di far rifiatare Ragland (comunque a quota 20 con 8 assist in poco più di 20 minuti).

In chiave Final Eight, torna prepotentemente in corsa Sassari, che spazza via Torino. Il solo Washington tiene in partita la Fiat per quasi metà gara, ma lo 0/17 al tiro del trio Wilson-Wright-Harvey è un fardello troppo pesante per gli ospiti. Netta affermazione anche per Brindisi, che acuisce la crisi di Caserta, alla terza sconfitta consecutiva (quarta nelle ultime cinque gare). L'Enel (tra le cui file esordisce in maniera egregia il 19enne Mesicek) trae il meglio dal trio Scott-Carter-M'Baye, mentre la Pasta Reggia, con tanti acciaccati, vede ora in pericolo la partecipazione alla Coppa Italia. Con un Gomes che per una serata gioca come quando era finito nei radar NBA, Trento supera in trasferta Brescia (in vantaggio anche in doppia cifra) e rientra prepotentemente in gioco per gli ultimi 2 pass per le Final Eight.



Vittoria al fotofinish per Cantù, che con due liberi di Dowdell supera Cremona (a +9 in apertura di ultimo quarto) lasciandola triste fanalino di coda. Vittoria di misura anche per Pistoia, che nella gara col punteggio più basso della giornata supera in trasferta (prima vittoria lontana da casa) Pesaro. Sfruttando Crosariol e pescando dal pantano degli errori qualche buona conclusione di Moore e Roberts, la squadra di Esposito sembra in controllo.

Nel prossimo turno, che si disputerà tra il primo e il due gennaio, spiccano il derby campano tra Caserta e Avellino e la sfida tra Venezia e Sassari.

Sidigas Avellino - Betaland Capo d'Orlando 94-65 (30-17, 17-15, 24-20, 23-13)

Severini 1 (0/1 da 3, 1/2 ai liberi), Zerini (0/3 da 3), Esposito (0/1 da 3), Parlato 3 (1/1 da 3), Thomas 24 (5/6, 4/6, 2/2), Leunen 4 (2/2, 0/1), Ragland 20 (4/4, 4/5), 8 assist, Obasohan 5 (1/4, 3/4 ai liberi), Cusin 1 (1/1 ai liberi), Green 15 (0/1, 4/5, 3/3), 9 assist, Randolph 11 (4/6, 1/2, 0/2), Fesenko 10 (3/4, 4/4 ai liberi)

Stojanovic 17 (6/9, 0/3, 5/8), Tepic 8 (4/9, 0/2), Delas 11 (5/8, 1/2 ai liberi), Iannuzzi 9 (3/5, 1/3), Diener 9 (1/2, 2/3, 1/2), Archie 3 (1/5, 0/2, 1/2), Laquintana 7 (0/3, 2/2, 1/1), Perl 1 (0/1, 0/1, 1/2)

La cronaca di Vavel

Germani Basket Brescia - Dolomiti Energia Trentino 74-80 (25-18, 20-20, 11-18, 18-24)

Berggren 17 (7/10, 3/3 ai liberi), Luca Vitali 3 (0/1, 0/2, 3/3), Moore 6 (3/4, 0/3), Moss 11 (2/6, 1/4, 4/6), Burns 14 (4/6, 2/2, 0/2), Bruttini 2 (0/1, 2/2 ai liberi), Landry 12 (2/4, 2/10, 2/2), Michele Vitali 9 (1/5, 2/2, 1/2)

Forray 7 (2/5, 1/4), Hogue 4 (4/6 ai liberi), Gomes 25 (3/5, 6/11, 1/1), Craft 11 (5/7, 0/1, 1/1), Lighty 15 (4/7, 1/5, 4/4), Flaccadori 7 (2/2, 1/5, 0/2), Moraschini 6 (2/2 da 3), Baldi Rossi 5 (0/3, 1/1, 2/2)

La cronaca di Vavel

Enel Brindisi - Pasta Reggia Caserta 100-72 (29-16, 27-26, 15-14, 29-16)

Mesicek 10 (1/1, 2/3, 2/2), Agbelese 4 (2/3), Moore 3 (1/6 da 3), Spanghero 5 (1/3, 1/1), Sgobba 2 (1/1), Carter 20 (6/10, 2/4, 2/3), 11 rimbalzi, Scott 21 (4/6, 2/5, 7/8), Cardillo 3 (1/1 da 3), M'baye 20 (5/9, 2/5, 4/4), Goss 12 (1/2, 3/5, 1/1)

Jackson 8 (1/2, 2/5), Putney 13 (3/6, 2/5, 1/3), Metreveli 2 (0/1, 2/2 ai liberi), Cefarelli, Giuri 10 (0/2, 3/6, 1/2), Cinciarini 11 (3/4, 1/2, 2/3), Watt 11 (4/10, 0/1, 3/4), Gaddefors 7 (3/4, 0/1, 1/1), Czyk (0/1 da 3), Sosa 10 (2/7, 0/2, 6/10)

La cronaca di Vavel

Red October Cantù - Vanoli Cremona 72-71 (15-26, 18-19, 16-13, 23-13)

Acker 7 (2/3, 1/2), Parrillo (0/1 da 3), Laganà, Pilepic 3 (1/2, 0/1, 1/2), Callahan 17 (2/7, 4/7, 1/2), Kariniauskas 2 (1/2, 0/2), Darden 10 (2/7, 2/3), Dowdell 13 (4/11, 5/6 ai liberi), Johnson 20 (6/13, 2/5, 2/4)

Amato 7 (2/3, 1/3), Mian 10 (2/3, 1/3, 3/3), Gaspardo 4 (2/3, 0/1), Harris 12 (5/9, 0/1, 2/2), 13 rimbalzi, Wojciechowski 11 (2/4, 2/2, 1/2), Biligha 4 (2/3), Turner 4 (2/5, 0/4), Thomas 6 (3/7), Holloway 13 (2/3, 2/4, 3/3)

Consultinvest Pesaro - The Flexx Pistoia 57-59 (7/13, 16-13, 19-16, 15-17)

Fields 17 (5/9, 1/3, 4/4), Gazzotti, Thornton 3 (1/1, 0/2, 1/2), Jasaitis 9 (0/1, 3/8), Ceron 3 (1/3 da 3), Jones 17 (5/10, 0/6, 7/10), 14 rimbalzi, Nnoko 6 (3/5), 12 rimbalzi, Zavackas (0/1 da 3), Harrow 2 (1/6, 0/2)

Cournooh 3 (1/2, 0/3, 1/2), Petteway 13 (3/6, 2/6, 1/2), Okereafor 7 (2/6, 1/1, 0/2), Antonutti 2 (1/3), Crosariol 14 (5/6, 4/4 ai liberi), Magro 4 (1/2, 2/2 ai liberi), Roberts 7 (3/4, 0/5, 1/1), Moore 5 (1/3, 1/3), Boothe 4 (2/5, 0/1)

Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia 60-73 (12-24, 11-14, 14-19, 23-16)

Johnson 24 (5/8, 4/9, 1/1), Anosike 4 (2/6, 0/2 ai liberi), 14 rimbalzi, Maynor 7 (2/6, 1/3), Avramovic 2 (1/4), Pelle 13 (5/8, 3/4 ai liberi), Bulleri (0/1 da 3), Cavaliero 5 (0/1, 1/4, 2/2), Kangur 5 (0/5, 0/1, 5/6), Ferrero 1 (0/1, 0/1, 1/3)

Haynes 19 (1/3, 5/8, 2/2), Hagins 10 (5/9), Ejim 4 (2/5, 0/1), Peric 6 (2/6, 0/2, 2/2), Bramos 18 (0/1, 6/9), Tonut (0/1, 0/1), Visconti, Filloy 3 (0/1, 1/3), Ortner (0/4), McGee 13 (2/8, 2/8, 3/3)

La cronaca di Vavel

Banco di Sardegna Sassari - Fiat Torino 96-64 (29-18, 13-13, 21-14, 33-19)

Johnson-Odom 3 (1/2 da 3), Bell 16 (1/4, 4/9, 2/2), Lacey 10 (3/4, 1/5, 1/2), Devecchi 9 (0/1, 3/5), D'Ercole (0/2 da 3), Sacchetti 11 (3/7 da 3, 2/2 ai liberi), Lydeka 4 (2/2), Savanovic 9 (1/5, 1/3, 4/4), Stipcevic 21 (3/3, 4/5, 3/3), Lawal 11 (4/6, 3/4 ai liberi), Ebeling 2 (1/1)

Wilson 4 (0/3, 0/4, 4/4), Harvey (0/4), Wright (0/4, 0/2), White 16 (2/8, 3/3, 3/3), Parente 3 (1/2 da 3), Alibegovic 13 (4/7, 1/3, 2/3), Washington 19 (4/9, 0/2, 11/14), Okeke, Fall (0/2), Mazzola 9 (3/3, 1/3)

Grissin Bon Reggio Emilia - EA7 Emporio Armani Milano 91-87 (9/19, 36-21, 27-26, 19-21)

Needham 17 (2/4, 3/6, 4/4), Aradori 26 (6/8, 4/11, 2/6), Polonara 11 (3/4, 0/4, 5/7), 13 rimbalzi, De Nicolao 7 (1/4, 1/2, 2/2), Cervi 10 (5/10), James 7 (1/3, 1/1, 2/2), Strautins 2 (0/1 da 3, 2/2), Bonacini 2 (1/1, 0/1), Lesic 9 (1/4, 2/2, 1/2)

Dragic 3 (0/1, 1/3), Abass 5 (1/3, 1/5), Pascolo 6 (1/3), Kalnietis 21 (3/6, 5/7), Hickman 17 (2/4, 3/6, 4/4), Sanders 21 (3/7, 3/9, 6/7), McLean 6 (2/6, 2/4 ai liberi), Cinciarini 3 (1/1, 0/2, 1/2), Radulijca 5 (2/4, 1/2 ai liberi)

La cronaca di Vavel



Classifica: Milano 22; Venezia 20; Reggio Emilia, Avellino 18; Brindisi, Caserta, Capo d'Orlando 14; Sassari, Pistoia, Torino, Trento 12; Brescia, Cantù 10; Varese, Pesaro 8, Cremona 4

Prossimo turno

1/1/2017 ore 18:15

Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari

ore 20:45

Pasta Reggia Caserta - Sidigas Avellino

2/1/2017 ore 20:30

EA7 Emporio Armani Milano - Consultinvest Pesaro

Vanoli Cremona - Openjobmetis Varese

The Flexx Pistoia - Grissin Bon Reggio Emilia

Dolomiti Energia Trentino - Red October Cantù

Betaland Capo d'Orlando - Enel Basket Brindisi

ore 20:45

Fiat Torino - Germani Basket Brescia