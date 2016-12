Serie A2, Ovest: presentazione della 15^ giornata

Perrin Buford, ala della Moncada Agrigento

Le feste natalizie non fermano il campionato di Serie A2 che non si stoppa nemmeno in questi giorni. E così, oggi, a poche ore dall'ultimo dell'anno si scende in campo per la 15a giornata di campionato. Ieri è andato già in scena l'anticipo tra Casale Monferrato e Ferentino in cui la NoviPiù è uscita vincitrice con il punteggio di 61-54.

La capolista Angelico attende al Biella Forum la Roma Gas & Power: i piemontesi hanno la possibilità di confermare il primato contro una squadre che in trasferta non è un portento (2-5). L'altra squadra a quota 20 punti in coabitazione con Biella è Legnano, che però disputerà il suo match solo il 10 gennaio per via di problemi legati all'impianto sportivo di Reggio Calabria che avrebbe dovuto ospitare i Knights.

Una delle squadre più in condizione del girone è la Moncada Agrigento che è reduce da ben 4 vittorie di fila; i siciliani, che dovranno fare a meno di Chiarastella, se la vedranno contro l'ultima della classe, la Givova Scafati, la quale però nell'ultimo turno ha schiantato la Viola Reggio Calabria in casa. Treviglio-Tortona è un'altra gara da tenere d'occhio: la Remer in casa è una squadra sempre temibile e viene da una bella vittoria sul campo dell'Eurobasket Roma; la Orsi, dal canto suo, ha Sanna e Conti non al meglio e, duqnue, non arriva nelle migliori condizioni fisiche a questa gara.

Dopo 18 giorni di inattività da gare ufficiali, torna a scendere sul parquet la Mens Sana Siena che sbarcherà nella capitale per vedersela con la Unicusano Roma, reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 uscite; tra i bianco-verdi ci sarà l'esordio per il nuovo arrivo, Mascolo, sbarcato in Toscana poco prima di Natale. La Lighthouse Trapani non è nella migliore forma possibile avendo perso le ultime due gare; i siciliani così proveranno ad interrompere il periodo negativo al PalaCilento di Agropoli.

Nel calendario del girone ovest, c'è ancora spazio per un derby laziale: Rieti e Latina si sfideranno nell'ultimo scontro regionale del girone d'andata. NPC e Benacquista sono pari in classifica a quota 12 e questa gara sarà, dunque, importante per stabilire un minimo di gerarchie tra le due compagini.

15^ GIORNATA:

Novipiù Casale Monferrato - FMC Ferentino 61 - 54

Basket Agropoli - Lighthouse Trapani

Moncada Agrigento - Givova Scafati

Angelico Biella - Roma Gas & Power Roma

Unicusano Roma - Mens Sana Basket 1871 Siena

Remer Treviglio - Orsi Tortona

NPC Rieti - Benacquista Assicurazioni Latina

Viola Reggio Calabria - Europromotion Legnano (posticipata al 10 gennaio)