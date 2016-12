Serie A2, Girone Est: I risultati della 15^ giornata d'andata

De'Longhi Treviso e Segafredo Bologna continuano a mantenere la testa della classifica grazie alle vittorie rispettivamente su Piacenza e Roseto.



Per Treviso i due punti arrivano senza troppe difficoltà contro Piacenza, in una partita condotta per tutti e 40 i minuti e terminata 73-58 per i ragazzi di Pillastrini.

(Perry 15+11 per TV; Hasbrouck+Jones 7/25 dal campo per Piacenza).



Vittoria esterna invece per la Virtus Bologna sul campo di Roseto, con i ragazzi di coach Ramagli che, con un cambio di marcia nel secondo tempo, grazie ad un parziale totale di 31-44, chiudono sul 81-90 finale, assicurandosi così, come Treviso, il pass alla Coppa Italia.

(Lawson 24 per BO; Smith 24 per gli Sharks)







Vittorie fondamentali in chiave salvezza per Chieti e Ferrara.



Le Furie Chieti riescono a spuntarla su una Forlì sempre più in crisi (6^ sconfitta consecutiva) orfana di Blackshear che, alle prese con un edema che lo terrà ai box a lungo, verrà tagliato dall'Unieuro. Decisivo il parziale di 23-16 nel terzo quarto che da i punti di margine alle Furie che risulteranno decisivi nel 80-73 finale per i padroni di casa.

(Golden 26, Davis 15 in 18 minuti per CH; Pierich 18 per Forlì)



Vittoria al photofinish per Ferrara che ha la meglio per 87-85 sul fanalino di coda Recanati. Decisivo il canestro nel finale di Terrence Roderick che ridà due punti alla Bondi dopo 7 sconfitte consecutive.

(Bowers+Roderick 43 punti per FE; Reynolds 23+13 per Recanati)







Mantova e Trieste vincono entrambe e raggiungono il gruppo al secondo posto a quota 18 punti.



Gli Stings trovano i due punti battendo una Ravenna che all'intervallo, grazie ad un secondo quarto da 13-32, era avanti di 10 punti. Mantova nel secondo tempo vince entrambi i parziali e ribalta il match chiudendo sul 89-79, prenotando così un posto per la Coppa Italia di Bologna.

(Amici 25 per MN; 5 giocatori in doppia cifra, Smith 15+11 per RA)



Trieste trova la terza W di fila grazie alla vittoria esterna sul campo di Imola per 69-85, conquistando anch'essa le Final Eight di Coppa Italia di Marzo. L'Alma indirizza subito nei propri binari il match con un +12 all'intervallo. Imola chiude con i soli Hubalek e Ranuzzi in doppia cifra.

(Ranuzzi 20 per Imola; Green 18+11 per TS)







Verona perde la 5^ consecutiva in trasferta a Jesi, mentre Udine fa il colpaccio andando a vincere al Paladozza.



Terza vittoria di fila in casa per Jesi che si porta a ridosso della zona playoff superando Verona. Partita in sostanziale equilibrio per tre quarti, fino a quando un parziale decisivo di 8-2 per l'Aurora, con 2' da giocare, consegna di fatto i due punti ai padroni di casa che chiudono sul 80-75 finale.

(Benevelli+Davis 41, Bowers 10 ass per Jesi; Boscagin e Brkic 17 per VR)



Udine è l' "ammazzagrandi" e in meno di una settimana fa fuori prima Treviso e poi, a domicilio, la Fortitudo Bologna. La F manda solo due giocatori in doppia cifra e contro un Okoye in una serata stellare la squadra di Boniciolli non riesce a trovare i due punti che l'avrebbero lasciata in corsa per un posto alle F8 di Coppa Italia.

(Montano 21 per BO; Okoye 28 per UD)







I RISULTATI DELLA 15^ GIORNATA D'ANDATA - GIRONE EST

Kontatto Fortitudo Bologna-G.S.A. Udine 66-72

Aurora Basket Jesi-Tezenis Verona 80-75

Bondi Ferrara-US Basket Recanati 87-85

Andrea Costa Imola-Alma Trieste 69-85

Dinamica Generale Mantova-OraSì Ravenna 89-79

De' Longhi Treviso-Assigeco Piacenza 73-58

Proger Chieti-Unieuro Forlì 80-73

Visitroseto.it Roseto-Segafredo Virtus Bologna 81-90



CLASSIFICA

Segafredo Virtus Bologna** 22

De Longhi Treviso* 22

Alma Trieste* 18

Assigeco Piacenza 18

OraSì Ravenna 18

Dinamica Generale Mantova 18

Kontatto Fortitudo Bologna* 16

Visitroseto.it Roseto 16

Aurora Basket Jesi 14

G.S.A. Udine 14

Tezenis Verona* 12

Andrea Costa Imola 12

Proger Chieti* 10

Bondi Ferrara* 10

Unieuro Forlì 8

US Basket Recanati 4

(*una gara in meno; **due gare in meno)