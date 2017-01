Basket Serie A, primo turno del 2017: Milano riceve Pesaro, spicca il derby tra Caserta ed Avellino

Google Plus

Basket Serie A, primo turno del 2017: Milano riceve Pesaro e spicca il derby tra Caserta ed Avellino - fonte foto: olimpia milano

Il basket non si ferma mai, neanche quello italiano. Tra oggi e domani va in scena la 14esima giornata. Mancano solamente due turni alla fine del girone d'andata: le prime otto classificate si contenderanno la Coppa Italia a febbraio. In tal senso, sono tanti gli scontri interessanti, andiamo a vedere quali.

La capolista EA7 Milano, reduce dalla sconfitta contro la Grissin Bon Reggio Emilia, ospita la Consultinvest Pesaro (domani 20.30). I biancorossi hanno solamente due punti di vantaggio sulla seconda, ovvero la Umana Reyer Venenzia che aspetta il Banco di Sardegna Sassari (oggi 18.15). L'altra gara in programma oggi è il derby campano tra la Pasta Reggia Caserta e la Sidigas Avellino (ore 20.30).

Domani sera altri scontri interessanti: la Grissin Bon va a Pistoia, altro derby, questa volta lombardo, tra la Vanoli Cremona e la Openjobmetis Varese. La Dolomiti Energia Trentino ospita la Red October Cantù, la Betaland Capo d'Orlando riceve l'Enel Basket Brindisi. Ed infine la Fiat Torino sfida la Germani Basket Brescia. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio gli orari delle partite in programma e soprattutto la classifica.

LA 14ESIMA GIORNATA

01/01/2017

18:15 Umana Reyer Venenzia - Banco di Sardegna Sassari

20:45 Pasta Reggia Caserta - Sidigas Avellino

02/01/2017

20:30 EA7 Emporio Armani Milano- Consultinvest Pesaro

20:30 Vanoli Cremona - Openjobmetis Varese

20:30 The Flexx Pistoia - Grissin Bon Reggio Emilia

20:30 Dolomiti Energia Trentino - Red October Cantù

20:30 Betaland Capo d'Orlando Enel Basket Brindisi

20:45 Fiat Torino - Germani Basket Brescia

LA CLASSIFICA

1. EA7 Emporio Armani Milano 22 punti

2. Umana Reyer Venezia 20 punti

3. Grissin Bon Reggio Emilia 18 punti

4. Sidigas Avellino 18 punti

5. Enel Brindisi 14 punti

6. Pasta Reggia Caserta 14 punti



7. Betaland Capo d'Orlando 14 punti



8. Banco di Sardegna Sassari 12 punti

9. The Flexx Pistoia 12 punti



10. Fiat Torino 12 punti



11. Dolomiti Energia Trentino 12 punti



12.Germani Basket Brescia 10 punti



13. Red October Cantù 10 punti



14. Openjobmetis Varese 8 punti



15. Consultinvest Pesaro 8 punti



16. Vanoli Cremona 4 punti