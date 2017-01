LegaBasket Serie A - Venezia cade in casa contro Sassari (71-84)

L'Umana Venezia di coach De Raffaele voleva iniziare bene l'anno con una vittoria dinanzi ai propri tifosi, ma il roster veneto ha visto interrompersi il proprio momento positivo dalla Dinamo Sassari che ha così dato seguito al successo conseguito nel turno precedente contro Torino. I padroni di casa si presentano a questa sfida con uno "starting five" composto da Haynes in cabina di regia, coadiuvato da Tonut, Bramos da ala piccola, con Ejim in appoggio ad Hagins nel pitturato. Pasquini si affida invece a Bell nel ruolo di play, con Lacey e Devecchi come guardie, con Sacchetti e Lydeka a far valere la propria fisicità all'interno dell'area.

LA GARA

1° QUARTO

Venezia parte subito forte con l'appoggio a tabellone di Ejim e la successiva stoppata di Hagins su Lydeka, il quale poco dopo si riscatta segnando i primi due punti della partita per Sassari dal pitturato. I veneti dimostrano fin dall'inizio una grande tenuta difensiva come dimostra la stoppata di Bramos su Devecchi, ma Sacchetti sul possesso successivo porta in vantaggio i sardi con una tripla. Ejim pareggia subito andando a segno da oltre l'arco, ma Sacchetti con una schiacciata sigilla il +2 per Sassari. Ancora l'ala nigeriana di Venezia (Ejim) riporta il match in parità con un piazzato, ma dall'altra parte è sempre Devecchi a schiacciare il nuovo vantaggio per la compagine sarda. Tonut, con un tiro da dentro l'area, fissa il punteggio sul 9-9, ma Lacey con il piazzato riporta davanti Sassari. Hagins approfitta delle disattenzione difensive avversarie per schiacciare la nuova parità, poi Ortner dal pitturato appoggia a tabellone il +2 per i padroni di casa. Bramos difende il vantaggio dei veneti con una stoppata su Lawal, ma successivamente Savanovic attacca bene l'area avversaria realizzando il nuovo pareggio (15-15). D'Ercole con la tripla porta avanti Sassari, ma Ortner accorcia subito le distanze con un tiro da dentro l'area. Nel finale chiude questa prima frazione di gioco Savanovic con un canestro da oltre l'arco che vale il 21-17 in favore della squadra sarda.

2° QUARTO

Il secondo quarto si apre con Ortner che va a segno dal pitturato, ma dall'altra parte Lawal ristabilisce immediatamente le distanze con una schiacciata. Viggiano con un canestro dal perimetro firma la parità a quota 25, che però viene subito rotta dall'appoggio a tabellone di Lawal. Sassari riesce a costruirsi un break di 6-0 che costringe De Raffaele a fermare il gioco. Alla ripresa Johnson - Odom e Ress si rispondono con due canestri da oltre l'arco, mantenendo così inalterate le distanze e per questo Pasquini decide di chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione Haynes, con un piazzato, riporta a dieci le lunghezze di svantaggio per i padroni di casa, poi Mcgee con la tripla fa tornare Venezia in partita. Il coach della Dinamo per evitare la rimonta veneta ferma il gioco, ma nel finale il punteggio non cambia più ed allora le squadre vanno all'intervallo sul risultato di 41-34 in favore di Sassari.

3° QUARTO

Il terzo quarto viene aperto da Hagins che va a segno con un'ottima penetrazione a canestro, ma dall'altra parte gli risponde subito col piazzato Johnson - Odom. Il centro americano di Venezia accorcia le distanze con una schiacciata, ma Sassari difende il vantaggio costruito con la stoppata di Lacey su Mcgee. Sacchetti con la tripla torna ad allungare in favore della Dinamo, poi Johnson - Odom con un canestro da oltre l'arco fissa il punteggio sul 51-45 in favore della compagine sarda. Haynes, dal perimetro, prova a riportare Venezia a contatto, ma Sassari riesce a scappare nel punteggio grazie alle triple di D'Ercole e Stipcevic. De Raffaele, per fermare il buon momento ospite, chiama il time-out, ma dopo il minuto di sospensione Bell continua ad allungare con un nuovo canestro da oltre l'arco. Nel finale Ejim con un tiro da dentro l'area sigilla il risultato sul 65-50 in favore di Sassari.

4° QUARTO

Venezia inizia l'ultima frazione di gioco realizzando un break di 5-0 grazie alla tripla di Haynes e alla schiacciata di Hagins. Pasquini decide di fermare immediatamente il gioco per interrompere il buon momento della squadra avversaria. Dopo il minuto di sospensione Bell segna i primi punti nel quarto per Sassari con una tripla, seguito da Savanovic che sigilla il +14 (71-57) con un canestro dal perimetro. Sul punteggio di 73-58 in favore della Dinamo, De Raffaele decide di chiamare il time-out. Dopo il minuto di sospensione Bramos ed Ejim provano ad accorciare le distanze con due triple consecutive, ma Stipcevic con i liberi conserva la doppia cifra di vantaggio in favore dei sardi. Ejim dalla lunetta fissa il risultato sul 71-83 e De Raffaele per provare a conseguire una sconfitta meno pesante chiama il time-out. Dopo il minuto di sospensione è Stipcevic a chiudere la partita sul risultato di 71-84 in favore del Banco di Sardegna Sassari.

Un successo, quello dei sardi, ottenuto grazie ai 14 punti di Johnson - Odom, gli 11 di Lawal, ed i 10 di Savanovic e Bell. Per Venezia ci sono da sottolineare le buone prestazioni di Ejim (17 punti) e Haynes (11). Nel prossimo turno Venezia potrà riscattarsi nella sfida contro Brindisi, mentre Sassari ospiterà Caserta.