Legabasket Serie A, risultati e tabellini della quattordicesima giornata

Milan Macvan, decisivo nel successo di Milano - Getty Images

Quando sei in crisi e basta poco per mandarti definitivamente al tappeto, nulla può essere peggio di una squadra in cerca di punti salvezza guidata da un ex col dente avvelenato. E infatti, l'inizio d'anno è all'insegna della paura per l'Olimpia Milano, che rischia grosso contro la Pesaro dell'ex Bucchi: la Consultinvest allo scadere non capitalizza il possesso per l'overtime. Si ferma a 7 la striscia di vittorie di Venezia, che viene battuta al Taliercio dalla bestia nera Sassari, vittoriosa in laguna per il quinto anno di seguito. Avellino si aggiudica un derby ricco di emozioni con Caserta. La Juve parte forte, subisce il ritorno degli irpini (a +8 con 8 minuti da giocare), ribalta il punteggio ma, a 2 minuti dal termine, con Ragland fuori per falli, sale in cattedra Marques Green, sempre decisivo quando la posta in palio è alta.

A Pistoia, arriva la quarta sconfitta consecutiva in trasferta per Reggio Emilia. La Grissin Bon, sempre priva di Della Valle e Gentile, soffre la stazza di Crosariol e paga la scarsa mira da 3. Per Pistoia è il 4 successo nelle ultime 5 gare. Incredibile Capo d'Orlando, vittoriosa contro Brindisi.La partenza di Fitipaldo ha ridotto ai minimi termini il roster di Di Carlo, che riesce a trarre il meglio da tutti, con Laquintana finalmente protagonista. Con questo successo, i siciliani conquistano il pass per le Final Eight. Ritmi e punteggio alto a Torino, dove Brescia riesce a passare agganciando così in classifica i padroni di casa. Ci pensa il solito Landry a piazzare nel finale i punti che annullano il tentativo di rimonta degli uomini di Vitucci. La doppia doppia del solito Johnson certifica il buon momento di Cantù, ormai lontana dai bassifondi della classifica. I canturini passano a Trento, cancellando di fatto le ambizioni di Final Eight dei padroni di casa. Cremona riapre il discorso salvezza battendo in casa Varese, sempre più in crisi. Gli assist di Holloway e i punti di Thomas riaccendono la speranza in casa Vanoli e accentuano i dubbi in quella di coach Caja.



Prossimo turno spalmato su 3 giorni: Venezia e Milano giocheranno in trasferta, Avellino può approfittarne per avvicinarsi alla vetta. In chiave Final Eight, "spareggio" tra Sassari e Caserta

Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari 71-84 (17-21, 17-20, 16-24, 21-19)

Hayes 11 (2/5, 2/6, 1/2), Hagins 8 (3/5, 2/2 ai liberi), Ejim 17 (4/5, 2/3, 3/4), Peric 6 (1/1, 0/1, 4/5), Bramos 8 (2/2, 1/3, 1/2), Tonut 4 (2/6, 0/1), Ress 3 (1/3 da 3), Ortner 6 (3/3, 0/1 ai liberi), Viggiano 3 (1/1 da 3), McGee 5 (1/4, 1/4)

Johnson-Odom 14 (4/6, 2/5, 0/5), Bell 10 (1/4, 2/5, 2/2), Lacey 4 (2/4, 0/1), Devecchi 4 (2/4), D'Ercole 6 (2/3 da 3), Sacchetti 9 (2/2 da 3, 3/3 ai liberi), Lydeka 8 (4/7), Savanovic 10 (1/3, 2/4, 2/2), Stipcevic 8 (1/2, 1/3, 3/4), Lawal 11 (5/6, 1/1 ai liberi)

Pasta Reggia Caserta - Sidigas Avellino 82-86 (25-22, 18-26, 23-18, 16-20)

Sosa 23 (5/11, 2/7, 7/10), 11 assist, Cinciarini 9 (3/4, 1/4), Putney 6 (3/7, 0/2 ai liberi), Gaddefors 9 (0/1, 3/3), Jackson 2 (1/1, 0/1), Giuri 8 (1/3, 2/4), Metreveli, Czyk (0/1 da 3), Watt 25 (8/12, 9/14 ai liberi), 14 rimbalzi

Zerini 9 (3/5 da 3), Ragland 17 (2/5, 4/10, 1/2), Green 9 (3/6 da 3), Leunen 19 (1/2, 3/6, 8/8), Cusin 2 (1/1), Randolph 4 (1/4, 0/3, 2/2), Obasohan 2 (0/2 da 3, 2/2 ai liberi), Fesenko 10 (4/7, 2/4 ai liberi), Thomas 14 (4/10, 2/4)

EA7 Emporio Armani Milano - Consultinvest Pesaro 88-84 (16-23, 34-24, 25-18, 13-19)

McLean 13 (2/4, 0/1, 9/11), Fontecchio 10 (4/5, 0/1, 2/3), Hickman 8 (1/2, 2/4, 0/2), Kalnietis 2 (0/1, 0/2, 2/2), Raduljica 2 (0/3, 2/2 ai liberi), Dragic 2 (1/3), Macvan 19 (3/7, 2/4, 7/9), Pascolo 15 (5/9, 1/3, 2/3), Cinciarini 6 (3/4), Abass 11 (2/4, 1/2, 4/5), Cerella

Fields 3 (1/3, 0/2, 1/2), Gazzotti 8 (1/2, 2/4), Thornton 7 (2/2, 1/5, 0/1), Jasaitis 9 (0/1, 3/4), Ceron 6 (0/1, 2/3), Jones 29 (10/14, 3/6, 0/1), Nnoko 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Zavackas 4 (1/1 da 3, 1/2 ai liberi), Harrow 15 (2/5, 2/4, 5/7)

Vanoli Cremona - Openjobmetis Varese 85-71 (23-20, 17-20, 26-20, 19-11)

Mian 7 (2/3, 1/3), Gaspardo 3 (1/1, 0/2, 1/2), Harris 9 (3/5, 1/4), Carlino 8 (2/3, 1/2, 1/2), Biligha 12 (4/7, 4/5 ai liberi), Turner 6 (1/4, 1/4, 1/2), Thomas 25 (7/11, 2/3, 5/5), Holloway 15 (3/9, 9/10 ai liberi), 10 assist

Johnson 8 (0/2, 2/5, 2/2), Anosike 13 (6/9, 1/1 ai liberi), 20 rimbalzi, Maynor 7 (2/6, 1/3), Avramovic 2 (1/2, 0/1), Pelle 2 (1/3), Bulleri 4 (2/2, 0/1), Cavaliero 3 (1/3 da 3), Kangur 3 (0/1, 1/1), Ferrero 9 (4/6, 0/3, 1/2), Eyenga 20 (4/11, 2/6, 6/6)

The Flexx Pistoia - Grissin Bon Reggio Emilia 85-71 (20-20, 26-18, 17-12, 22-21)

Petteway 15 (2/6, 3/9, 2/2), Okereafor 2 (1/2, 0/3), 8 assist, Solazzi, Lombardi 8 (3/4, 2/4 ai liberi), Di Pizzo, Crosariol 17 (8/11, 1/3 ai liberi), Magro 6 (3/3), Roberts 13 (4/8, 1/2, 2/2), Moore 8 (0/3, 2/6, 2/2), Boothe 16 (5/12, 2/3)

Aradori 24 (7/14, 1/4, 7/8), Needham 10 (5/9, 0/5, 0/1), Polonara 10 (1/3, 2/5, 2/5), James 2 (1/2), De Nicolao 10 (4/5, 2/2 ai liberi), Bonacini (0/1, 0/2), Strautins (0/1 da 3), Cervi 7 (3/4, 1/2 ai liberi), Lesic 8 (2/2, 0/1, 4/6)

Dolomiti Energia Trentino - Red October Cantù 68-77 (16-21, 14-23, 19-12, 19-21)

Craft 9 (3/6, 0/2, 3/4), Baldi Rossi 8 (4/8, 0/4), Moraschini (0/1, 0/2), Forray 9 (4/5, 0/2, 1/1), Flaccadori 14 (6/9, 0/1, 2/2), Gomes 6 (1/4, 0/3, 4/4), Hogue 13 (6/11, 0/1, 1/2), Lighty 9 (4/7, 0/5, 1/2)

Acker 5 (1/2, 1/2), Parrillo 3 (1/1 da 3), Pilepic 19 (2/4, 4/6, 3/3), Callahan 5 (0/1, 1/1, 2/2), Kariniauskas (0/2 da 3), Darden 12 (6/7, 0/1), Dowdell 13 (6/11, 0/1, 1/2), Quaglia, Johnson 20 (10/15, 0/3), 10 rimbalzi

Betaland Capo d'Orlando - Enel Brindisi 86-82 (19-11, 18-26, 26-12, 23-33)

Tepic 12 (2/4, 1/2, 5/6), Iannuzzi 2 (1/6), Laquintana 15 (5/6, 0/3, 5/6), Perl 8 (3/3, 2/2 ai liberi), Delas 17 (5/7, 0/1, 7/8), Diener 18 (1/3, 5/8, 1/2), Archie 9 (1/3, 2/5, 1/2), Stojanovic 5 (1/5, 1/5)

Agbelese 2 (1/5), Scott 11 (3/10, 0/3, 5/8), Carter 23 (7/13, 2/2, 3/6), Goss 13 (2/3, 3/3), Mesicek 6 (3/3, 0/1), Cardillo 6 (0/1, 1/2, 3/4), Moore 3 (1/2 da 3), M'Baye 18 (4/8, 2/5, 4/4), Spanghero

Fiat Torino - Germani Basket Brescia 86-91 (20-20, 20-20, 20-21, 26-30)

Wilson 11 (3/7, 1/6, 2/2), Harvey 20 (1/3, 6/11), Wright 18 (6/9, 2/5), White 19 (9/11, 0/1, 1/2), 12 rimbalzi, Alibegovic 6 (0/2, 2/9), Poeta 2 (1/3, 0/2 ai liberi), Washington 8 (1/5, 0/2, 6/8), Mazzola 2 (1/2)

Moore 19 (5/6, 1/4, 6/7), 9 rimbalzi, Berggren 2 (1/3, 0/2 ai liberi), Luca Vitali 17 (0/1, 3/5, 8/8), 6 assist, Landry 23 (4/13, 3/7, 6/6), Burns 10 (1/4, 1/3, 5/6), Michele Vitali 11 (2/2, 2/3, 1/2), Moss 9 (0/3, 3/5), Bushati (0/1)

Classifica

Milano 24; Venezia, Avellino 20; Reggio Emilia 18; Capo d'Orlando 16; Brindisi, Sassari, Caserta, Pistoia 14; Brescia, Torino, Cantù, Trento 12; Varese, Pesaro 8; Cremona 6

Prossimo turno

7/1 ore 20:30

Openjobmetis Varese - Fiat Torino

Enel Brindisi - Umana Venezia

8/1 ore 12:00

Banco di Sardegna Sassari - Pasta Reggia Caserta

8/1 ore 18:15

Grissin Bon Reggio Emilia - Vanoli Cremona

Consultinvest Varese - Betaland Capo d'Orlando

Germani Brescia - The Flexx Pistoia

8/1 ore 20:45

Sidigas Avellino - Dolomiti Energia Trentino

9/1 ore 20:45

Red October Cantù - EA7 Emporio Armani Milano