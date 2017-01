Serie A2, Ovest - 16^ Giornata: Legnano-Tortona il match clou

Greene, guardia della Orsi Tortona

Il giorno dell'epifania coincide con la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2. Ad ovest, la gara che si attende con più fermento è Legnano-Tortona che sono due tra le formazioni più positive nelle prime 15 gare. I Knights, al debutto con il nuovo main sponsor TWS, in casa non hanno lasciato punti per strada ed hanno l'invidibile record di 7-0. La Orsi, invece, non viene da un periodo brillante avendo vinto solo una partita nelle ultime 5. I bianco-rossi, dunque, partono con i favori del pronostico ma è questo il big-match della 16^ giornata.

Un'altra partita interessante è il derby piemontese tra Casale Monferrato e Biella. La NoviPiù è tra le squadre più in condizione del girone (4-1 nelle ultime 5) e non poteva esserci momento migliore per ospitare la capolista. L'Angelico, reduce dal recupero perso in quel di Scafati, si presenterà al PalaFerraris con la voglia di riscattarsi anche se in trasferta hanno dimostrato di essere vulnerabili. Agrigento-Virtus Roma anche promette scintille: la Moncada arriva da un filotto di 5 match vinti consecutivamente ed in casa ha perso solo una volta, ad inizio novembre; la Unicusano, dal canto proprio, ha dimostrato di essere una squadra che punta in alto con gli ultimi due successi, su Siena e Rieti, ed una vittoria in Sicilia farebbe agganciare proprio i bianco-blu a 18 punti.

Dopo la vittoria ad Agropoli, la Lighthouse Trapani è chiamata alla ricorferma su un altro campo ostico come quello di Rieti. La NPC, tuttavia, nell'ultimo turno ha ceduto sotto i colpi della Virtus Roma ed ha dimostrato di essere frangibile tra le mura amiche. Scontro a quota 14 è quello tra Latina e Siena: la Benacquista potrà fare esordire il nuovo arrivo, Passera, mentre la Mens Sana schiererà l'ex di turno, Mascolo, arrivato in Toscana 3 settimana fa, dopo aver iniziato la stagione proprio in maglia pontina. Oltre a quello piemontese, in programma per questa giornata c'è anche un derby laziale: l'Eurobasket Roma, infatti, ospiterà Ferentino. La Roma Gas & Power è reduce da una pesante sconfitta a Biella e questa partita dovrebbe essere quella giusta per tornare al successo contro una FMC non al meglio della condizione, date le 4 sconfitte nelle ultime 5.

La Givova Scafati ha il dovere di disputare un girone di ritorno degno di nota visto che, al giro di boa, si ritrova ultima in classifica. I giallo-blu, con la vittoria sulla corazzata Biella durante la settimana, sono al settimo cielo ed ospiteranno una squadra ostica come la Remer Treviglio, a 14 punti e con ancora due gare da recuperare. Chiude il palinsesto di incontri Reggio Calabria-Agropoli: la Viola è lontana da impegni ufficiali da due settimane, quando perse rovinosamente in quel di Scafati; la squadra campana, invece, è delusa per la sconfitta interna con Trapani e lo scontro diretto in terra calabra, allora, sarà molto importante per dare ad entrambe la possibilità di ripartire con il piede giusto.

16^ Giornata:

6 Gennaio, ore 18

Viola Reggio Calabria - Basket Agropoli

Roma Gas & Power Roma - FMC Ferentino

Benacquista Assicurazioni Latina - Mens Sana Basket 1871 Siena

NPC Rieti - Lighthouse Trapani

Moncada Agrigento - Unicusano Roma

Givova Scafati - Remer Treviglio

TWS Legnano - Orsi Tortona

Novipiù Casale Monferrato - Angelico Biella