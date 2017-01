Serie A2, Girone Est: Comincia il girone di ritorno, Treviso e Virtus all'esame Trieste e Piacenza

Giro di boa per l'A2, che con l'Epifania fa coincidere anche l'inizio del girone di ritorno per tutte le 16 squadre.

La 16^ giornata è stata aperta martedì sera dalla vittoria senza troppe difficoltà della Fortitudo Bologna su Chieti per 89-78, con la F che sarà impegnata questa sera nel recupero del derby della 14^ giornata contro la Virtus.



E' proprio la Segafredo Bologna, che lunedì sera sfiderà nel posticipo Piacenza, a dar vita ad uno dei big match di questa giornata: la Virtus è davanti a tutti a quota 22 insieme a Treviso, mentre l'Assigeco è nel gruppo degli inseguitori a quota 18 dietro al duo di testa. L'altro match clou di giornata sarà il derby tri-veneto tra Treviso e Trieste che, come per il match precedente, vedrà di scena la capolista contro una diretta inseguitrice. La De'Longhi è l'unica squadra che fin qui conta 0 nella casella sconfitta davanti al proprio pubblico.



Scontro diretto per i playout quello tra Ferrara e Forlì, con quest'ultimi che hanno dovuto far fronte a varie emergenze durate la settimana: a fermarsi, oltre all'infortunato Blackshear, sono stati Ferri, Vico, Bonacini e Paolin, che saranno comunque convocati per questa sfida nonostante non si siano allenati regolarmente per vari problemi. Ferrara sarà invece al completo per questa sfida, provando a sfruttare il fattore PalaHiltonPharma che già ha consegnato quattro delle 5 vittorie totali ai ferraresi per allontanarsi definitivamente dalla zona playout, al momento occupata proprio dall'Unieuro reduce da sei sconfitte consecutive.



Un altra sfida di bassa classifica è quella tra Imola e Recanati: i primi cercano una vittoria fondamentale che significherebbe lasciarsi alle spalle il fondo della classifica e sperare in un posto nei playoff che dista al momento 4 punti. Per Recanati invece, dopo il girone d'andata chiuso con soli quattro punti, sarà fondamentale cercare di partire con il piede giusto questo girone di ritorno per provare a conquistare la salvezza. La squadra marchigiana potrà contare dell'aggiunta Erik Rush, comunitario (grazie al passaporto svedese) ex Ferrara, che esordirà dal prossimo turno.



Jesi e Udine proveranno ad accorciare sulla zona playoff lontana 4 punti affrontando rispettivamente Mantova e Ravenna, due squadre al momento nel gruppo di alta classifica a quota 18. Per Udine è un buon momento dopo le vittorie su Treviso e Fortitudo: in caso di vittoria a domicilio su Ravenna, la GSA tornerebbe prepotentemente in corsa per un posto playoff, tuttavia coach Lardo dovrà far fronte ad un roster non al 100% con Vanuzzo e Castelli ai box, Zacchetti e Truccolo a mezzo servizio e Gino Cuccarolo colpito dall'influenza durante la settimana. Discorso analogo anche per Jesi, che ospita gli Stings reduci da due sconfitte nelle ultime 4 dopo il filotto di vittorie di metà girone d'andata che l'hanno fatta risalire dai bassifondi. Per l'Aurora invece è un buon momento con quattro vittorie negli ultimi 6 incontri.



Nell'ultimo match di questa 16^ giornata, Roseto ospita la Tezenis Verona: gli Sharks, dopo la partenza sorprendente, hanno avuto un inevitabile calo a fine anno correlato a quello dell'USA Smith, trovando una sola vittoria nelle ultime 5 giornate d'andata. Verona ha bisogno di un cambio di passo in questo girone di ritorno dopo i soli 12 punti conquistati nelle prime 14 giornate per cercare di raggiungere quello che era l'obiettivo minimo di inizio stagione per la Scaligera, i playoff che al momento sono distanti quattro punti.





IL PROGRAMMA DELLA 16^ GIORNATA - GIRONE EST



Martedì 3 gennaio

Bologna: Kontatto Fortitudo-Proger Chieti 89-78

Venerdì 6 gennaio, ore 18.00

Ferrara: Bondi-Unieuro Forlì

Jesi: Aurora Basket-Dinamica Generale Mantova

Villorba: De’ Longhi Treviso-Alma Trieste

Roseto: Visitroseto.it-Tezenis Verona

Imola: Andrea Costa-US Basket Recanati

Ravenna: OraSì-GSA Udine

Lunedì 9 gennaio, ore 20.00

Piacenza: Assigeco-Virtus Segafredo Bologna