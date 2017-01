LegaBasket Serie A - Reggio Emilia, dopo il ritiro torna Kaukenas

LegaBasket Serie A - Reggio Emilia, torna Kaukenas

Certi amori non finiscono mai, nemmeno dopo il ritiro.

Come un fulmine a ciel sereno, la Grissin Bon Reggio Emilia e Rimantas Kaukenas sono tornati ad abbracciarsi. Dopo che in estate il campione lituano aveva annunciato il suo addio al basket giocato, il ripensamento dopo qualche mese: l'ex Siena torna a giocare e, ovviamente, non poteva che ripartire dalla società reggiana, che gli ha dato fiducia e successi in queste ultime stagioni di gloriosa carriera. Una scelta inaspettata, da una parte, quella del giocatore, il cui ritorno non era affatto previsto: troppo forte, probabilmente, il richiamo del basket e della società emiliana.

Già, perché Frosini e la dirigenza di Reggio Emilia era a caccia di un esterno che potesse garantire minuti di qualità nelle rotazioni degli esterni dopo gli infortuni di Della Valle e Gentile che hanno falcidiato il roster a disposizione di Menetti in questi giorni. Chi meglio del lituano, che già conosce i sistemi di gioco, per inserirsi più in fretta possibile in un gruppo che fino a qualche mese fa era il suo. Kaukenas, in vacanza con la famiglia in questi giorni, ha incontrato i vecchi amici, ripensando all'addio e rimettendosi gli scarpini: due chiacchiere, forse anche qualche allenamento e la voglia crescente di tornare protagonista l'ha fatta da padrone.

Il lituano firmerà un contratto per i prossimi mesi, fino all'estate prossima, quando chissà se deciderà di lasciare, per davvero, o proseguirà ancora nella sua carriera. Nel frattempo, Kaukenas si rimetterà in forma e a disposizione di Menetti, in attesa del ritorno in campo previsto tra qualche giorno, dopo la sosta di campionato.