Legabasket Serie A, ultima di andata: Caserta e Brindisi per le Final Eight, Milano va a Cantù

Si chiude il girone di andata nel campionato di basket di serie A, e si chiude anche la caccia agli ultimi posti per qualificarsi alle Final Eight di coppa Italia. Finora sono cinque le squadre che hanno staccato il pass per Rimini, ci sono ancora tre posti sul treno che porterà il massimo campionato a veder contendere il primo trofeo del 2017. E la giornata si aprirà con una delle tante partite molto interessanti in tal senso. A Masnago si affronteranno la Openjobmetis Varese e la Fiat Torino. Chiaramente fuori dai giochi la compagine da poco affidata ad Attilio Caja, la quale sta provando a risolvere i propri problemi in termini di gioco e di tenuta psicologica, mentre una vittoria e una serie di altri risultati potrebbe far andare in coppa la formazione di Frank Vitucci, la quale può certamente rammaricarsi per aver sprecato delle chances ghiotte in questa prima parte di campionato. Si prosegue con il match del PalaPentassuglia tra Enel Brindisi e Umana Reyer Venezia. La rincorsa dei pugliesi di coach Sacchetti è stata ridimensionata lunedì scorso a Capo d'Orlando, ma una vittoria questa sera manderebbe i padroni di casa a Rimini. Diverse aspettative, ma comunque di peso, per i lagunari di De Raffaele, i quali con una vittoria girerebbero la boa di metà stagione con una seconda posizione inficiata solo dal ko dello scorso turno in casa con Sassari.

Proprio il Banco di Sardegna Sassari è una delle squadre coinvolte nella lotta all'ultimo tiro per garantirsi un posto in coppa Italia. Al PalaSerradimigni arriva la Pasta Reggia Caserta, in un vero e proprio scontro diretto per chiudere il girone di andata tra le prime otto. Di certo chi vincerà andrà a Rimini tra circa un mese, con i sardi che hanno trovato nuova linfa in questo avvio di 2017 dopo la vittoria al Taliercio. Situazione decisamente diversa per i campani, i quali hanno perso come d'incanto lo smalto e l'efficacia delle prime giornate, in cui flirtava anche con le primissime posizioni della classifica. Le ricerche sul mercato stanno distraendo e non poco la Juve, che sta valutando l'aggiunta di un lungo al posto di Czyz. Molto interessante anche la sfida tra Grissin Bon Reggio Emilia e Vanoli Cremona. Gli emiliani sono crollati nuovamente dopo una grande vittoria, come quella in rimonta contro Milano: il ko di Pistoia ha guastato ancora una volta l'armonia di un ambiente però rigenerato nelle ultime ore dal più che gradito ritorno di Kaukenas, il quale tornerà ad allacciare le scarpe alla ripresa del campionato. Di contro, i lombardi hanno finalmente trovato la prima vittoria sotto la guida di coach Lepore, e sognano l'impresa per rendere ancor più viva la lotta per quell'unico posto che vale la retrocessione.

In piena corsa per un posto in Final Eight, giusto per tornare all'argomento più interessante di quest'ultima giornata di andata, anche Germani Basket Brescia e The Flexx Pistoia. Toscani con qualche chance in più, considerando i 14 punti in classifica per la formazione di coach Esposito, capace di risalire la china alla grande nelle ultime giornate. Due lunghezze in meno per i lombardi di coach Diana, i quali sembrano comunque aver provato più ad allontanarsi il più possibile dalla zona rossa della classifica, che non a tentare la storica qualificazione alle Final Eight. Sarà comunque una partita tutta da vivere, così come quella tra Sidigas Avellino e Dolomiti Energia Trentino. Gli irpini, dopo la bella vittoria in rimonta nel derby in quel di Caserta, possono attentare alla seconda posizione occupata in condominio con Venezia. Una vittoria, comunque, assicurerebbe la terza piazza agli uomini di coach Sacripanti, mentre Trento vuole tentare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione in coppa Italia: attualmente, tra le otto squadre ancora in corsa, quella di coach Buscaglia è quella messa peggio, pertanto ci vorrebbe qualcosa di molto simile ad un miracolo, considerando anche l'avversario di turno.

Partita calda al PalAdriatic, dove la Consultinvest Pesaro attende la visita di una galvanizzata ma non sazia Betaland Capo d'Orlando. I marchigiani sono attualmente penultimi con due sole lunghezze di vantaggio sull'ultimo posto, che varrebbe la A2. Una vittoria è a dir poco necessaria per gli uomini guidati da coach Bucchi, il quale ha richiesto anche il forte intervento da parte del pubblico di fede Vuelle per provare a far allontanare dalle sabbie mobili della classifica la squadra. Da valutare anche la forza mentale e la tenuta dei siciliani, che dopo aver conquistato il clamoroso traguardo lunedì scorso contro Brindisi cercherà conferme anche lontano dal PalaFantozzi, dove finora è arrivata una sola vittoria in sei partite. In attesa di capire chi sarà il nuovo playmaker (si parla dell'ex varesino Maynor) a disposizione di coach Di Carlo, e anche se verrà effettuato un intervento per allungare le rotazioni sotto canestro, la compagine paladina tenterà il blitz esterno per confermare una quinta posizione che sarebbe il miglior piazzamento di sempre a metà stagione del club. Si chiude con la capolista, la EA7 Emporio Armani Milano che ha sfiorato ieri sera il blitz in campo continentale contro il Fenerbahce. Partita decisamente da seguire, quella che vede impegnati gli uomini di coach Jasmin Repesa al Pianella, contro la Forst Cantù che lunedì sera inaugurerà il nuovo sponsor e proverà a dare una sterzata ulteriore al proprio campionato. I brianzoli stanno provando a risalire la china verso le posizioni più nobili della classifica, mentre dall'altra parte la prima della classifica chiede strada per tenere a distanza le più dirette inseguitrici, forte anche di una convinzione che potrebbe essere stata ritrovata - almeno in parte - in quel di Istanbul.