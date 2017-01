LegaBasket Serie A - Cinque squadre per tre posti: chi andrà alle Final Eight?

Serie A - Cinque squadre per tre posti: chi andrà alle Final Eight?

Uno dei principali motivi di attenzione dell’ultima giornata del girone di andata sarà l'assegnazione degli ultimi tre posti per le Final Eight di Coppa Italia. Ad oggi infatti, sono appena cinque le squadre già certe di un posto a Rimini, con la conseguenza che altre tre, invece, devono ancora guadagnarsi il posto.

Dando uno sguardo alla classifica, sono in otto le squadre che potenzialmente possono ambire alla qualificazione, ovvero Brindisi, Sassari, Caserta, Pistoia (queste a 14 punti), Brescia, Torino, Cantù e Trento (queste a 12 punti). È chiaro dunque che se le prime tre, ovvero Brindisi, Sassari e Caserta vincessero tutte, il discorso sarebbe chiuso.

Tuttavia è il calendario a complicare le cose: Brindisi, in casa, giocherà contro Venezia, già qualificata ma che non vuole assolutamente perdere terreno da Milano; Sassari e Caserta si sfideranno in Sardegna, motivo per cui saranno loro stesse a decidere del proprio destino (in caso di vittoria, dell'una o dell'altra, significherebbe Final Eight); stesso dicasi per l'altro scontro diretto è tra Pistoia e Brescia. Se dovessero vincere i toscani, si qualificherebbero in automatico, perché una tra Sassari e Caserta perde e verrebbe superata; dovessero vincere i lombardi, invece, il discorso cambia e non poco. Brescia è la prima tra quelle a 12 punti che, vincendo, andrebbe a 14 punti e con lo scontro diretto a favore con Pistoia, arriverebbe entro le prime nove sicuramente. Per qualificarsi però, è necessaria oltre alla propria vittoria anche la sola sconfitta di Brindisi, contro cui Brescia ha lo scontro diretto a favore, perché sia contro Caserta che contro Sassari, invece, i lombardi hanno perso.

Rimangono dunque Torino, Cantù e Trento. Tutte e tre le squadre, purtroppo per loro, non hanno la possibilità di qualificarsi per le Final Eight. Sebbene tutte e tre possano raggiungere quota 14 punti in classifica, e raggiungere potenzialmente almeno tre squadre, le combinazioni con gli scontri diretti farebbero sì che tutte e tre avrebbero, senza contare loro stesse, almeno tre squadre davanti.

Dunque, la corsa si riduce a cinque potenziali candidate: Brindisi, Sassari, Caserta, Pistoia e Brescia. Ad eccezione di Brindisi, che gioca come detto contro Venezia, le altre quattro si affronteranno tra di loro, con la possibilità, parziale o totale che sia, di decidere in autonomia del proprio destino.