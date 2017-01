LegaBasket Serie A - La Pallacanestro Reggiana ufficializza il ritorno di Kaukenas

"Pallacanestro Reggiana comunica di aver trovato in data odierna un accordo con l’atleta Rimantas Kaukenas fino al termine della stagione agonistica corrente. Si tratta di un ritorno in campo per la guardia di Vilnius dopo il ritiro dello scorso luglio".

Adesso è ufficiale. Rimantas Kaukenas torna ad allacciarsi le scarpe, a distanza di qualche mese dall'addio al basket. Nella serata di ieri il comunicato stampa della Pallacanestro Reggiana che certifica l'accordo con la guardia lituana ex Siena, che dopo tre stagioni in Emilia torna alla corte di Menetti per allungare le rotazioni sul perimetro, in un reparto falcidiato dagli infortuni.

"Kaukenas torna a vestire la canotta biancorossa dopo tre stagioni consecutive disputate a Reggio Emilia, nelle quali ha contribuito alla vittoria dell’EuroChallenge 2014 e della Supercoppa Italiana 2015, nonché al raggiungimento delle ultime due finali Scudetto consecutive".

Un ritorno poco atteso, che riempie il cuore dei tifosi che avevano pianto con lui per i successi e per le sconfitte, prima di salutarlo affettuosamente nel giorno del suo - prematuro - addio. Kaukenas torna, per rimettersi a disposizione del tecnico reggiano e dare manforte ad un gruppo che continua a lottare per le posizioni di vertice in campionato.

"L’esterno lituano arriverà in Italia ad inizio settimana prossima e, espletate le visite mediche di rito, sarà presentato ai media nel corso di un’apposita conferenza stampa che si terrà mercoledì 11 gennaio alle ore 12:00 presso la sede societaria di via Martiri della Bettola. In serata Rimantas sarà presente al PalaCiti di Parma per salutare compagni e tifosi in occasione dell’amichevole con la Fortitudo Bologna delle ore 19:00".

Il tempo di tornare a casa, rifare le valigie, rimettendo al proprio posto le scarpe e la tuta, prima di rientrare di nuovo nel luogo che maggiormente gli compete. Kaukenas è tornato. La Serie A di basket lo riabbraccia.