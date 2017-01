Legabasket Serie A: Pesaro usa la difesa e batte Capo d'Orlando

La Betaland Capo d'Orlando dimostra di non essere affatto appagata dopo la qualificazione alle Final Eight di coppa Italia, ma perde al fotofinish contro una Consultinvest Pesaro capace di far girare la partita nell'ultimo quarto. È soprattutto la difesa a fare la differenza per la compagine di coach Piero Bucchi, che concede meno di settanta punti ai paladini, i quali mantengono comunque la quinta posizione al termine del girone di andata. Resta, però, il tabù relativo alla compagine marchigiana, l'unica che i siciliani non sono riusciti ancora a battere dal ritorno in serie A.

Tiri aperti, ma mani fredde in avvio prima del coast to coast con bimane di Stojanovic. Pesaro si sblocca con Harrow e Jones, la difesa di casa però dorme su Tepic: partita evidentemente a bassi punteggi, ne viene fuori ancora Jones. Diener scalda la mano a metà quarto e riporta Capo in vantaggio prima dell'assist per il long-two di Delas, battuto poi due volte da Nnoko. Betaland che soffre a rimbalzo, il lungo croato cerca allora di giocare più lontano al ferro ma sbaglia due conclusioni. Finale di quarto con il jumper di Diener e il contropiede con bimane di Archie, prima della bomba di Thornton per il 16-17. Tepic apre il secondo quarto con la bomba del +4, risponde ancora Thornton con due canestri allo scadere dei 24, ma la difesa di Capo c'è. Cresce comunque la fiducia di Pesaro, che sorpassa con Ceron e Fields (ancora allo scadere), mentre Tepic interrompe il parziale di 6-0. Iannuzzi mette finalmente fisicità sotto canestro, Diener confeziona uno spaziale gioco da quattro punti: Capo lavora bene anche in difesa e chiude il quarto sul 30-36 con i liberi di Diener.

Percentuali basse al rientro dagli spogliatoi, segna Jones per Pesaro che inizia difendendo bene. Archie sblocca il punteggio per la Betaland dopo oltre un paio di minuti. Le difese continuano a dominare, ancora il 4 di casa riporta la Consultinvest a -4, prima dell'and-one non concretizzato da Iannuzzi. Triple di Thornton e Gazzotti per il pareggio ma risponde Diener prima dello show di Archie sotto canestro: Delas firma il +7, l'Adriatic Arena fischia. Jones ritrova ritmo in attacco, la Betaland chiude male il quarto ma è avanti 47-51. Thornton segna ancora a fil di sirena in avvio di quarto periodo, poi la bomba di Ceron regala il vantaggio alla Consultinvest, ma risponde subito Tepic. L'esterno americano infila altri cinque punti in fila da campione, e risponde dopo una tripla clamorosa di Archie. Pesaro alza la difesa, Delas pareggia ai liberi, ed è mini-overtime da tre minuti: lo inaugura Tepic con una zingarata in ripartenza. Ancora Jones con un gioco da tre punti che riporta avanti i marchigiani, poi fa 0/2 in lunetta e consente il pareggio a Stojanovic. Ultimo minuto: Jones con il terzo tempo, Ceron con lo scippo e i liberi del +3, poi Archie sbaglia la tripla e Tepic accorcia sul -1. L'azzurro segna un libero, Jones fa 2/2 e chiude la partita