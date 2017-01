Legabasket Serie A, risultati e tabellini della quindicesima giornata

Paul Biligha trascina Cremona nel successo a Reggio Emilia - Getty Images

In attesa del derby numero 158 tra Cantù e Milano che si giocherà martedì, si disputa l'ultima giornata di andata, decisiva per la griglia della Coppa Italia: Sassari, Brescia e Brindisi staccano gli ultimi biglietti per Rimini.

Tabellone Coppa Italia

Milano - Brindisi

Reggio Emilia - Capo d'Orlando

Venezia - Brescia

Avellino - Sassari

Venezia prosegue nella serie di imprese stagionali sbancando, in overtime, Brindisi. Assenze e acciacchi in casa Umana non inceppano l'attacco (51% da 2, 45% da 3) mentre Brindisi può recriminare per i tanti liberi sbagliati e per una tripla di tabella di Ress che spezza l'equilibrio nel supplementare.

Avellino soffre l'asfissiante difesa di Trento e, dopo essere stata sotto di 8 nel quarto periodo, riesce a rimontare grazie al solito Marques Green, dilagando nel supplementare.

Sassari prosegue il buon momento di forma seguito all'inserimento di David Bell (quarto successo tra campionato e Coppa) e batte Caserta in quello che era un vero spareggio per l'accesso alla Final Eight. Ancor priva di Bostic, Caserta resta in partita per 20 minuti, per poi pagar dazio alle triple di Bell e alla seconda giovinezza di Savanovic. Senza fine la crisi di Varese, che cede in casa a Torino dopo essere stata in vantaggio di 10 punti a fine terzo quarto. Nell'ultimo periodo i padroni di casa si scontrano con le pessime percentuali da 3 (2/13) e vengono travolti dallo scatenato Wilson (10 punti nel quarto).

Le 22 perse costano caro a Capo d'Orlando, che prosegue il mal di trasferta cedendo in volata a Pesaro. Le triple di Michele Vitali, gli assist del fratello Luca e le giocate di livello superiore di Landry consentono a Brescia di superare Pistoia e, a sorpresa visto l'inizio stagione, di qualificarsi per le Final Eight: determinante l'innesto di Chris Burns. Prima sconfitta interna in stagione per Reggio Emilia, e prima gara non in doppia cifra per Aradori (out a metà gara per un guaio muscolare): un immenso Biligha e la doppia doppia di Thomas permettono a Cremona di dominare i resti della Grissin Bon (out Della Valle e Gentile, non ancora in campo Kaukenas).

Openjobmetis Varese - Fiat Torino 79-86 (29-21, 20-21, 14-15, 16-29)

Johnson 19 (5/7, 3/15), Anosike 11 (5/8, 1/3 ai liberi), 17 rimbalzi, Maynor 10 (3/7, 0/3, 4/5), Avramovic 5 (1/2, 1/3), Bulleri 3 (0/4, 1/1), Cavaliero (0/4 da 3), Kangur 2 (0/6, 0/1, 2/2), Ferrero 6 (2/2, 0/4, 2/2), Eyenga 23 (4/8, 5/9)

Wilson 18 (3/7, 3/4, 3/3), Wright 22 (3/9, 4/7, 4/6), White 13 (6/11, 1/2 ai liberi), Parente (1/3 da 3), Alibegovic 11 (3/8 da 3, 2/2 ai liberi), Washington 19 (7/9, 0/2, 5/6), Okeke, Mazzola (0/3 da 3)

Enel Brindisi - Umana Reyer Venezia 106-108 OT (19-15, 28-30, 24-18, 19-27, 16-18)

Agbelese 6 (2/2, 2/3 ai liberi), Scott 12 (4/8, 0/2, 4/5), Carter 20 (5/10, 2/4, 4/7), Goss 17 (3/5, 3/6, 2/2), Mesicek 5 (1/3, 1/3), Cardillo (0/1), Moore 10 (1/3, 1/3, 5/6), M'Baye 33 (8/10, 4/7, 5/12), Spanghero 3 (1/1 da 3)

Haynes 28 (2/7, 5/12, 9/9), Hagins 16 (5/9, 6/6 ai liberi), Ejim 17 (1/3, 4/5, 3/4), Bramos 11 (3/4, 1/5, 2/2), Visconti 3 (0/1, 1/1), Ress 3 (1/3 da 3), Ortner 6 (3/3), Viggiano 10 (2/5, 2/5, 0/1), McGee 14 (4/7, 2/4)

Banco di Sardegna Sassari - Pasta Reggia Caserta 95-77 (20-17, 23-17, 31-26, 21-17)

Johnson-Odom 5 (1/3, 1/2), Bell 24 (0/3, 6/9, 6/6), Lacey 11 (2/6, 2/3, 1/1), Devecchi (0/3 da 3), D'Ercole 3 (1/3 da 3), Sacchetti 8 (1/1, 1/2, 3/4), Lydeka 5 (2/2, 1/1 ai liberi), Savanovic 17 (5/11, 2/3, 1/2), Stipcevic 6 (2/7 da 3), Lawal 16 (4/5, 8/9 ai liberi), Ebeling (0/1 da 3)

Sosa 24 (8/18, 0/2, 8/10), Cinciarini 3 (0/2, 1/3), Putney 15 (6/9, 0/4, 3/5), Gaddefors (0/1, 0/1), Jackson, Giuri 10 (2/2, 2/2), Metreveli (0/1), Czyk 9 (0/1, 3/3), Watt 16 (6/11, 1/3, 1/2)

La cronaca di Vavel

Grissin Bon Reggio Emilia - Vanoli Cremona 66-83 (6-25, 26-24, 17-23, 17-11)

Aradori 2 (1/4, 0/2), Needham 11 (4/7, 1/5), Polonara 8 (2/3, 1/2, 1/3), James 11 (3/5, 1/3, 2/2), De Nicolao 16 (2/5, 4/8), Bonacini 2 (1/2, 0/1), Strautins 10 (1/1, 2/4, 2/3), Cervi 2 (0/3), Lesic 4 (2/5, 0/1)

Amato 2 (0/2, 0/1, 2/2), Mian 5 (1/3, 1/2), Gaspardo 6 (3/3), Harris 8 (1/3, 1/1, 3/4), Carlino 12 (3/6, 2/4), Biligha 21 (8/11, 1/1, 2/2), Turner 4 (0/2, 1/3, 1/2), Thomas 15 (6/7, 1/3), 11 rimbalzi, Holloway 10 (2/3, 1/2, 3/4)

Consultinvest Pesaro - Betaland Capo d'Orlando 70-68 (16-17, 14-19, 17-15, 23-17)

Fields 4 (1/2, 0/4, 2/2), Gazzotti 5 (1/2, 1/3), Thornton 19 (5/6, 3/7), Jasaitis (0/1, 0/2), Ceron 9 (1/2, 1/3, 4/6), Jones 19 (7/11, 0/1, 5/7), Nnoko 4 (2/4), Zavackas (0/1), Harrow 10 (3/7, 1/3, 1/2)

Tepic 16 (4/6, 2/2, 2/2), Iannuzzi 4 (2/7, 0/1, 0/1), Laquintana 4 (1/2), Perl, Delas 10 (4/10, 0/2, 2/2), Diener 12 (1/1, 3/7, 1/1), Archie 13 (2/2, 1/4, 6/6), Stojanovic 9 (2/6, 1/3, 2/2)

La cronaca di Vavel

Germani Basket Brescia - The Flexx Pistoia 97-79 (21-20, 18-16, 31-22, 27-21)

Moore 12 (4/6, 4/4 ai liberi), Berggen 6 (3/5), Luca Vitali 5 (1/2, 3/3 ai liberi), 9 assist, Landry 24 (6/11, 4/6, 0/1), Burns 18 (6/6, 1/5, 3/4), Michele Vitali 22 (2/3, 5/6, 3/3), Moss 6 (3/5, 0/1), Bushati 4 (2/2, 0/2)

Cournooh 5 (1/1, 1/5), Petteway 5 (1/3, 1/4), Okereafor (0/2, 0/1), Antonutti 11 (5/7, 1/1 ai liberi), Solazzi (0/1 da 3), Crosariol 8 (4/6), Magro 4 (1/1, 2/4 ai liberi), Roberts 10 (2/3, 2/3), Moore 18 (6/8, 2/5), Boothe 14 (7/10)

La cronaca di Vavel



Sidigas Avellino - Dolomiti Energia Trentino 79-69 OT (13-18, 17-14, 14-13, 21-20, 14-4)

Zerini 2 (1/1, 0/1), Ragland 10 (5/7, 0/4), 6 perse, Green 14 (0/1, 4/5, 2/2), Leunen 8 (1/1, 2/7), Cusin 11 (4/7, 3/4 ai liberi), Randolph (0/3, 0/1), Obasohan 8 (1/3, 1/1, 3/4), Fesenko 13 (4/8, 5/6 ai liberi), Thomas 13 (2/4, 3/6), 12 rimbalzi

Craft 18 (5/7, 1/1, 5/6), Baldi Rossi 14 (2/6, 3/6, 1/1), Moraschini 7 (2/4, 1/1), Forray 9 (1/5, 2/6, 1/2), Flaccadori 6 (3/6, 0/2), Gomes 5 (1/5, 1/6), Hogue 4 (1/5, 2/2 ai liberi), Lighty 6 (3/8, 0/1), Lechthaler)

La cronaca di Vavel



Martedì: Red October Cantù - EA7 Emporio Armani Milano

Classifica: Milano (1 gara in meno) 24; Venezia, Avellino 22; Reggio Emilia 18; Capo d'Orlando, Sassari 16; Brescia, Pistoia, Caserta, Torino 14; Cantù (1 gara in meno), Trento 12; Pesaro 10; Varese, Cremona 8.



Prossimo turno:

22/01/2017 12:00

Dolomiti Energia Trentino - Enel Basket Brindisi

22/01/2017 18:15

The Flexx Pistoia - Vanoli Cremona

22/01/2017 18:15

Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari

22/01/2017 18:15

Umana Reyer Venezia - Red October Cantù

22/01/2017 18:15

Germani Basket Brescia - Consultinvest Pesaro

22/01/2017 18:15

EA7 Emporio Armani Milano - Betaland Capo d'Orlando

22/01/2017 18:15

Grissin Bon Reggio Emilia - Pasta Reggia Caserta

22/01/2017 20:45

Fiat Torino - Sidigas Avellino