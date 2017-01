Serie A2, Girone Est: I risultati della 16^ giornata

Dopo la vittoria della Fortitudo Bologna su Chieti nell'anticipo, la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 girone Est si è chiusa con il posticipo di ieri sera, vinto dalla Virtus Bologna in casa di Piacenza per 83-98 dopo un tempo supplementare. Grande prova in casa Segafredo per Kenny Lawson (31) e Spissu (22). Decisivo anche Umeh che con una tripla nel finale dell'ultimo periodo ha mandato la sfida all'overtime. A Piacenza non è servito il massimo in carriera in A2 per capitan Infante (24) e la doppia-doppia da 21 punti e 11 assist di Hasbrouck.

E' pesante la sconfitta di Forlì in casa di Ferrara per 84-58, con un'Unieuro dall'infermeria piena mai in gara e una Bondi che trova una grandissima prestazione da parte del Duo USA Bowers - Roderick autori rispettivamente di 28 (con 16 rimbalzi) e 19 punti. Per Forlì è la settima sconfitta di fila con i soli Vico e Crockett in doppia cifra, autori entrambi di 13 punti.

Vittoria fondamentale nelle zone basse per Recanati che comincia bene questo girone di ritorno andando a strappare due punti in casa di Imola per 78-82. Decisive le prestazioni dei due USA di Recanati con Travis Bader autore di 26 punti e un Jalen Reynolds da 14+10. Inutile la migliore prestazione stagionale di Maggioli da 28 punti nelle fila dell'Andrea Costa che paga un ultimo quarto da 10-16 che ha consegnato di fatto la vittoria ai Recanatesi.



Mantova trova la vittoria a fil di sirena per 85-87 in casa di Jesi grazie ad un canestro con pochi secondi da giocare da parte di Sylvere Bryan, che spegne la rimonta dell'Aurora e da altri due punti importanti alla squadra di coach Martelossi. Per gli Stings ottima prova di Daniels con una doppia-doppia da 22+10 mentre in casa Jesina non è servita la super prestazione di Dwayne Davis da 32 punti.



Nelle ultime due partite di questa prima giornata di ritorno troviamo la vittoria nel derby triveneto di Treviso su Trieste per 77-75 in un finale al cardiopalma, che ha visto i veneti spuntarla solo nei secondi finali dopo che Trieste, sotto anche oltre la doppia cifra di svantaggio, ha cercato invano una rimonta nei minuti finali. Decisiva la doppia-doppia di Fantinelli da 12+10 assist da una parte, mentre non sono serviti a molto i 21 e 9 rimbalzi per Jordan Parks.

Infine è Roseto che la spunta senza difficoltà 81-65 su una Verona che non ha mai trovato il ritmo partita perdendo tutti e quattro i parziali. Fondamentali per gli Sharks i 5 uomini in doppia cifra con i 19 punti di Adam Smith. In casa Scaligera il migliore di giornata è stato senza dubbio Michael Antonio Frazier con 21 punti nonostante il 9/21 totale dal campo.



I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA DI RITORNO - GIRONE EST

Kontatto Fortitudo Bologna-Proger Chieti 89-78

Visitroseto.it Roseto-Tezenis Verona 81-65

Bondi Ferrara-Unieuro Forlì 84-58

Andrea Costa Imola-US Basket Recanati 78-82

Aurora Basket Jesi-Dinamica Generale Mantova 85-87

OraSì Ravenna-G.S.A. Udine 81-73

De' Longhi Treviso-Alma Trieste 77-75

Assigeco Piacenza-Segafredo Virtus Bologna 83-98 dts



CLASSIFICA (16^ GIORNATA)

Segafredo Virtus Bologna** 24

De' Longhi Treviso* 24

Dinamica Generale Mantova 20

OraSì Ravenna 20

Alma Trieste* 18

Assigeco Piacenza* 18

Kontatto Fortitudo Bologna 18

Visitroseto.it Roseto 18

Aurora Basket Jesi 14

G.S.A. Udine 14

Tezenis Verona* 12

Bondi Ferrara* 12

Andrea Costa Imola 12

Proger Chieti* 10

Unieuro Forlì 8

US Basket Recanati 6

(*1 gara in meno, **2 gare in meno)