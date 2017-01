EA7 Milano - Betaland Capo d'Orlando in diretta, Lega Basket Serie A 2016/17 LIVE (18.15)

Aggiorna il contenuto

Buongiorno cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta di EA7 Milano - Betaland Capo d'Orlando. Siamo live dal Forum d'Assago per raccontarvi la gara. Restate con noi!

Inizia il girone di ritorno con Milano sempre capolista a quota 26 punti. La squadra allenata da Repesa è tornata dopo tanto tempo alla vittoria in Eurolega, dunque arriverà a questa sfida con il morale alto.

La Gazzetta dello Sport

Dall'altra parte a Milano arriva forse una delle sorprese di questo campionato. La Betaland Capo d'Orlando ha conquistato meritatamente l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia e ora si trova al quinto posto in classifica con 16 punti.

La palla due sarà alle 18.15 agli ordini dei signori Enrico Sabetta, Michele Rossi e Gianluca Capotorto.

Corriere dello Sport

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Raduljica, giocatore di Milano: "Io cerco sempre di essere aggressivo e di mettere in campo la giusta energia. Questa volta sono riuscito anche a fare canestro. Abbiamo mostrato la giusta energia per tre quarti, giocando in maniera intelligente e riuscendo finalmente a mostrare il duro lavoro che facciamo in allenamento, per crescere ogni giorni".

Gennaro di Carlo, coach di Capo d'Orlando: "Mi sembra che sottostimare il valore di questo gruppo sia non corretto e riduttivo. Il girone di ritorno inizierà con una gara difficile come Milano, noi andremo a fare la nostra partita, la nostra migliore partita possibile. Sulla carta forse abbiamo poche possibilità di vincere, ma io domenica a Milano non voglio andare a fare l’agnello sacrificale".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sono 11 i precedenti tra Olimpia e Capo d’Orlando. L’Olimpia è 8-3: ha perso contro l’Orlandina la gara di andata, a Milano, della stagione 2007/08, mentre le altre due sconfitte sono maturate nelle due stagioni sempre in trasferta. Milano è 4-1 in casa e 4-2 a Capo d’Orlando dove ha vinto la partita di andata con 17 punti di Kruno Simon.

Non ci sono ex in campo domenica da una parte e dall'altra tuttavia ci sono stati in passato. I più rilevanti: Gianluca Basile, un anno a Milano nel 2012/13 e poi la carriera finita lo scorso maggio proprio all'Orlandina, CJ Wallace, esploso proprio a Capo d'Orlando e con una stagione da Campione d'Italia nel 2013/14.

Inoltre, il centro 40enne Sandro Nicevic ha giocato per Coach Repesa a Treviso e il centro Mario Delas è stato guidato dallo stesso Repesa in Nazionale, anche assieme a Kruno Simon. Simone Fontecchio e il playmaker Tommaso Laquintana invece sono stati compagni di squadra nelle nazionali giovanili e in particolare agli Europei del 2015.

[Fonte: olimpiamilano.com]