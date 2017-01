Legabasket Serie A: travolgente l'Olimpia Milano su Capo d'Orlando

La EA7 Emporio Armani Milano allunga la striscia vincente a tre partite consecutive in campionato, sconfiggendo nettamente la Betaland Capo d'Orlando. Tanto, anzi tantissimo si è sentita l'assenza di Dominique Archie sotto le plance per la formazione paladina, che ha resistito per poco più di metà partita, prima di cedere di schianto a cavallo tra terzo e quarto periodo, quando la formazione guidata da Jasmin Repesa (priva a sua volta di Ricky Hickman in cabina di regia) ha innestato le marce alte e ha allungato in maniera decisa e decisiva per portare a casa un'altra vittoria.

Macvan sblocca il punteggio con una gran linea di fondo, Capo soffre in avvio e l'Olimpia va sul 5-0. Laquintana segna il primo canestro dopo quasi 3 minuti, all'appoggio di McLean risponde Stojanovic da tre punti ma Milano trova punti facili con Simon. Buona la partenza del playmaker paladino, ma anche di Cinciarini che tira bene da fuori, poi si sblocca Diener per il 14-10. EA7 che riapre la forbice con cinque punti in fila di Fontecchio, poi Ivanovic e Perl infilano un parzialino che riavvicina Capo, ricacciata indietro dall'ex virtussino. Quattro punti di Iannuzzi per rispondere a Sanders, primo quarto sul 27-19 per i meneghini. Gioco da tre punti di Dragic per iniziare il secondo quarto, poi Kalnietis stoppa Perl prima di due bombe di Diener per il -5. Fase un po' confusa da parte dell'Olimpia, risolve Macvan con due punti e poi McLean con il tap-in dopo il canestro della guardia ungherese. Orlandina che resta a contatto con Stojanovic, poi l'ingenuità di Diener regala due punti a Simon: risponde Iannuzzi, poi due facili per Dragic e l'inchiodata di McLean. Doppia cifra di vantaggio Olimpia con Cinciarini, risponde Diener con altre due triple. Finale di quarto pasticciato, si chiude sul 45-39.

Tante palle perse al rientro dagli spogliatoi, poi Simon ispira McLean. L'americano poi serve Abass per allungare il parziale sul 9-0, Orlandina non pervenuta per quattro minuti prima del contropiede di Delas. Milano continua a perdere tanti palloni, Perl ne approfitta prima dell'arresto e tiro ben fatto da Dragic, al quale fa seguito la bomba di Ivanovic. Ancora Perl dalla lunetta per portare il distacco sotto la doppia cifra, Iannuzzi schiaccia in faccia a Pascolo dopo l'appoggio di Abass. Repesa abbassa il quintetto nel finale di quarto, Dragic infilza la difesa siciliana prima del miracolo di Kalnietis per il 68-51. Tripla di Sanders per il +20, Milano poi allunga ancora con Fontecchio che chiude la gara, anche se Diener non molla. L'ex Virtus prende il controllo delle plance con altri quattro punti e una stoppata su Delas, la Betaland esce pian piano dal campo e si sveglia anche Sanders con due punti, una rubata e l'assist per Fontecchio, poi a Stojanovic risponde Pascolo. Tripla di Ivanovic per la doppia cifra all'esordio, poi ancora l'ala serba per il -21 prima della bomba piuttosto casuale di Pascolo alla quale fa seguito l'appoggio di Delas, che poi segna anche col fallo. Diener chiude con la settima bomba.