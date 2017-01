LegaBasket - Luca Vitali distribuisce e Brescia realizza, lezione di basket a Pesaro

Ennesima prestazione dominante per la Germani Basket Brescia, capace di annichilire la Consultinvest Pesaro già nel primo quarto e vincere con un ampio scarto. Il risultato finale recita un eloquente 99-68, frutto della splendida giornata da tre punti e dalla prestazione corale della squadra. Nuovo record della Serie A1 per assist di Luca Vitali, che ritocca il suo precedente primato (fatto segnare contro Cremona) e serve 19 passaggi vincenti ai propri compagni. Una crescita eccezionale la sua che viene coronata dalla grande prestazione del fratello Michele Vitali, autore di 21 punti e top scorer del match.

La partita è immediatamente in discesa, infatti già nei primi dieci minuti la squadra allenata da coach Diana mette quattordici lunghezze di vantaggio sugli avversari. Trentuno i punti segnati, tra cui 12 di Landry, che si contrappongono ai diciassette di Pesaro. I lombardi non rallentano però il ritmo e grazie all'ispirazione di Luca Vitali (11 assist nei primi venti minuti) incrementano il loro vantaggio, chiudendo il primo tempo 53-33.

La squadra di coach Bucchi è in balia della Leonessa, che non molla un metro e continua ad incrementare il distacco. Dopo trenta minuti sono 28 i punti che separano le due squadre (74-46), che diventano 31 sulla sirena che decreta la fine della partita (99-68). La Leonessa, dopo aver conquistato la Coppa Italia, ora culla seriamente un sogno chiamato playoff. Infatti la lotta per i posti che contano si sta delineando e Brescia è nel gruppetto che sta cercando di andare in fuga. Pesaro invece rimane ferma a 10 punti, a 2 sole lunghezze di vantaggio su Cremona e Varese che rappresentano i fanalini di coda in classifica.

Queste le parole di coach Andrea Diana, rilasciate nell'immediato post-partita: “Quando si riprende a giocare dopo una pausa c’è sempre un po di tensione e preoccupazione: la prestazione di oggi è la dimostrazione che in queste due settimane abbiamo fatto un gran lavoro di squadra. Abbiamo giocato una partita di alto livello alternando i protagonisti e il lavoro di squadra alla fine ci ha ripagati. Sei giocatori hanno raggiunto la doppia cifra di punti, ma io ne considero sette con Luca (Vitali, ndr), perché i suoi assist sono stati fondamentali. Abbiamo avuto una grande carica ed energia difensiva durante tutta la partita, riuscendo a creare situazioni di contropiede, e siamo riusciti a mettere in campo una pallacanestro dinamica: complimenti ai ragazzi per l’intensità, la qualità e la continuità che hanno avuto per tutto il match”.