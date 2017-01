Basket - Linton Johnson torna a Caserta, Metreveli e Jackson a Scafati

Linton Johnson contro Trento nell'ultima gara dello scorso campionato.

La Juvecaserta Pasta Reggia comunica di aver perfezionato in data odierna il passaggio nelle sue fila del giocatore Linton Johnson III, ala centro di 203 cm.

Nato a Chicago il 13 giugno 1980, Johnson, dopo il campionato NCAA con la Tulane University, nel 2003/2004 ha sottoscritto un accordo con i Chicago Bulls con la cui maglia ha esordito in NBA nel 2004. L’anno successivo ha firmato con i S.Antonio Spurs e poi ha proseguito la sua carriera NBA con i New Orleans Hornets. Nel 2007/2008, dopo una breve parentesi in Spagna con il Vitoria, è ritornato nel campionato NBA dove è rimasto fino alla stagione 2009/2010 indossando le maglie di Phoenix Suns, Toronto Raptors, Washington Wizards, Charlotte Bobcats e di nuovo Chicago Bulls. Nel 2010/11 è approdato in Italia con Avellino, dove è rimasto tre stagioni. Nel 2013/14 è passato a Sassari e, ad inizio girone di ritorno, si è trasferito a Varese. La stagione successiva ha disputato 11 partite nelle fila di Pistoia. Lo scorso anno ha contribuito alla salvezza della Pasta Reggia disputando le ultime quattro gare della stagione in cui ha fatto registrare una media di 6 punti e 5,5 rimbalzi in 18,5 minuti di utilizzo. Quest’anno a Scafati ha disputato 11 incontri facendo registrare, in 21,8 minuti, una media di 11 punti e 7,5 rimbalzi.

Salutano la Juve per percorrere il percorso inverso dell'A30 Darryl Jackson e Nika Metreveli che saranno presentati nel corso della conferenza stampa indetta per mercoledì 25 gennaio, alle ore 15:00, presso la sala stampa del PalaMangano.