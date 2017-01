LegaBasket - La Sidigas Avellino perde Marco Cusin per due mesi

La Sidigas Avellino ha comunicato in mattinata che Marco Cusin si è infortunato e rimarrà fuori per un periodo lungo, saltando questa fase importante della stagione. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale www.scandonebasket.it:

"La società Sidigas Avellino comunica che il giocatore Marco Cusin, in seguito ad un contatto di gioco, durante la seduta di allenamento di ieri pomeriggio, ha riportato la frattura del quarto metacarpo della mano destra. Il centro biancoverde sarà operato giovedì 26 gennaio dal dottor Raffaele Cortina, ortopedico della Nazionale Maggiore, presso la clinica Santa Teresa Di Isola del Liri. I tempi di recupero stimati dallo staff medico sono di circa 60 giorni."

Un'assenza importante per la squadra di coach Sacripanti, che probabilmente cercherà un rimpiazzo sul mercato degli italiani, visto che nelle prossime settimane la squadra avrà impegni importanti come la Final Eight di Coppa Italia e la fase ad eliminazione diretta della Champions League. Proprio stasera gli irpini giocheranno l'ultima partita della prima fase contro i lituani della Juventus, già battuti 85-75 a domicilio all'andata. Con una vittoria Avellino si piazzerebbe al primo o secondo posto, evitando cosi i sedicesimi e partendo direttamente dagli ottavi di finale, che si disputeranno dal 28 febbraio in poi. Importante per cui una reazione, anche per risparmiare energie che saranno sicuramente utili nel finale di stagione.

Il centro della nazionale italiana aveva già avuto qualche problema di infortuni nella scorsa stagione, disputata con la maglia della Vanoli Cremona, ma avevano per la maggior parte interessato la schiena. Questo infortunio non dovrebbe compromettere la preparazione atletica, ma sicuramente due mesi lontano dal pallone non saranno facili. Sicuramente Cusin cercherà di tornare il prima possibile, per mettersi in mostra nel finale di stagione e proteggere il proprio posto anche all'interno della Nazionale azzurra, che sarà impegnata nella prossima estate ad EuroBasket.