LegaBasket Serie A - Sassari rimonta e vince, la fuga di Reggio dura solo un tempo

Sassari, dopo il successo di Varese, vince ancora di fronte al proprio pubblico, rimontando dal -8 di fine primo tempo. Gli uomini di Pasquini infilano così la quinta vittoria consecutiva in campionato e si portano a ridosso delle prime tre posizioni. Per i padroni di casa ottima prestazione di Lawal che mette a referto tredici punti e sette rimbalzi. Reggio Emilia, nonostante le buone prove di Della Valle e Cervi, subisce la quarta sconfitta consecutiva e scende in classifica avvicinandosi pericolosamente alle ultime posizioni in zona playoff. Preoccupa per gli emiliani la scarsa profondità del roster, che ha garantito solo venti minuti a ritmi alti, per poi lasciare il campo agli avversari. Da segnalare per i sardi anche le buone prove di Lacey e Bell, autori di sedici e dodici punti.

Pasquini schiera Bell playmaker con Sacchetti ala forte e Lydeka centro. Sul perimetro agiscono Lacey e capitan DeVecchi. Il coach reggiano Menetti, ancora privo di Aradori, risponde con Needham in regia, Della Valle e Strautins esterni. Completano il quintetto titolare Cervi e Polonara.

Attacchi disordinati e partita equilibrata in avvio. Dopo i primi cinque minuti di gioco solo quattro canestri segnati, aprono Polonara e Cervi per gli ospiti, replica due volte Lacey nelle file degli isolani. Improvvisamente il match si apre, Reggio spaventa con due bombe firmate Della Valle-Needham, Lydeka appoggia a canestro dalla parte opposta. Needham infila ancora una tripla, Bell risponde allo stesso modo, Cervi lotta nel pitturato e trova due punti. Nel momento migliore l’attacco ospite si inceppa, Sassari alza l’intensità e mette a referto, con due triple, nove punti consecutivi, trovando aggancio e vantaggio. Il canestro di Polonara nel finale di quarto inchioda il punteggio sul 18-17.

Dopo il primo intervallo rientra in campo meglio Reggio, Reynolds e De Nicolao mettono quattro punti e si riportano in vantaggio. Lawal prova a scuotere i suoi ma, immediato, arriva un altro break di 0-5 sull’asse Reynolds-Della Valle. Sassari fatica in attacco e non riesce nel rientro, Savanovic è l’unico a trovare punti con maggior continuità. Della Valle è scatenato e mette triple da ogni posizione, il vantaggio ospite supera la doppia cifra. Stipcevic e Lacey provano a contenere il distacco come possono, il canestro semplice di Lawal porta i sardi al -8 prima dell’intervallo lungo (34-42).

Stipcevic, Sassari. Fonte foto: http://web.legabasket.it

Bell e compagni rientrano in campo determinati, l’intensità difensiva di Sassari si alza, Lacey e Sacchetti trovano due canestri dall’arco che infiammano il PalaSerradimigni. Needham e Cervi replicano dal campo, i sardi trovano uno strappo di cinque punti con Bell e Lydeka. Kaukenas e ancora Cervi provano a respingere l’assalto ma Bell è “on fire”, infila due bombe consecutive e si riprende la parità. Il momento delle triple continua, De Nicolao segna per Reggio, Savanovic per Sassari, dando il via al parziale di 8-0 che spinge i suoi al massimo vantaggio. I due punti di Kaukenas nel finale lasciano la partita aperta in vista dell’ultimo quarto (61-58).

Della Valle accorcia subito dal campo ma l’inerzia è ancora tutta casalinga, Lawal infila quattro punti consecutivi e carica i compagni. Cervi è l’ultimo ad arrendersi, lotta a rimbalzo e trova due canestri importanti, Stipcevic e Savanovic si caricano Sassari sulle spalle e trovano, dall’arco, i canestri che tagliano le gambe degli ospiti. Polonara subisce fallo ma segna un solo libero, Lacey spinge forte sull’acceleratore e porta sul +12 i sardi. In uscita dall’ultimo time out di Menetti i padroni di casa si rilassano troppo, Cervi e compagni trovano sei punti consecutivi ma è troppo tardi per il rientro, Lacey e Stipcevic infilano gli ultimi canestri che decretano la vittoria in doppia cifra di Sassari (82-72).