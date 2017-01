LegaBasket Serie A - Suicidio Caserta: Varese risorge al Palamaggiò (80-86).

Clamorosa vittoria per la Openjobmetis Varese che espugna il Palamaggiò battendo meritatamente una Pasta Reggia Caserta brutta e nervosa per 80-86. Dominique Johnson ed Eric Maynor firmano rispettivamente 26 e 21 punti, mentre OD Anosike chiude con una doppia doppia da 10 punti e 21 rimbalzi. Per Caserta è la terza sconfitta consecutiva tra le mura amiche. Sosa e Putney chiudono rispettivamente a 22 e 20 punti, ma il dominicano dopo l'espulsione di Reggio Emilia commette un altra sciocchezza lasciandosi andare ad applausi ironici e anche un dito medio ai tifosi di casa al momento di andare in panchina nel secondo periodo. La sua permanenza all'ombra della Reggia appare appesa a un filo.

La Juve parte più forte con Putney e Bostic a segno dietro l’arco ed i padroni di casa vanno sul 15-7, ma i lombardi non mollano e con Anosike ed Eyenga pareggiano la gara dopo sette minuti. Nonostante il time out di Dell'Agnello i lunghi biancorossi dominano a rimbalzo e con le bombe di Ferrero e Johnson chiudono sul 21-28 del 10’. Caserta prova a rientrare con Gaddefors e Putney ma Maynor e Johnson sono ispirati (31-42). Nel momento più difficile, Sosa inizia a giocare praticamente da solo contro tutti, pubblico compreso, senza successo. .Dopo il cambio della discordia e che tanto farà discutere nelle prossime ore e giorni, i bianconeri ritrovano un minimo di inerzia con Cinciarini, Bostic e Diawara andando a riposo sul 43-47.

Nel terzo periodo Sosa viene rimesso in campo e con due canestri e due assist per Watt arriva il 51-51. Una schiacciata di Putney viene replicata dalle bombe di Eyenga e Maynor riprendendosi la leadership della gara con 4 punti di Ferrero (60-61). Caserta spreca due rimbalzi offensivi nella stessa azione e Johnson punisce di nuovo e con un parziale di 4-12 la Openjobmetis arriva all’ultimo stop sul 62-66. La Juve nellultimo periodo spreca una miriade di possessi nei primi quattro minuti che vanificano il buon lavoro difensivo, poi prova a rientrare con le triple di Putney e Sosa ma ancora Maynor respinge gli assalti bianconeri. La Juve però con i liberi di Bostic ed un gioco da tre di Sosa fa 75-76 a due giri di lancette dalla fine. Eyenga spreca un fallo subito su azione da 3 mettendo a segno solo un libero, Watt non riesce a segnare da sotto e la palla va fuori, con l'instante replay che stabilisce che l’ultimo tocco di un impalpabile Giuri,Anosike buca la difesa bianconera (75-79). Johnson e Maynor dalla lunetta non falliscono mentre Sosa segna un'altra bomba ma quando i buoi sono già scappati (80-86).

Dell’Agnello: "Non si possono prendere 28 punti nel primo quarto, non si possono regalare sempre i primi quarti agli avversari e partire ah handicap.Varese ha fatto una scelta precisa chiudendo l'area e scommettendo da 3 punti. Abbiamo anche un paio di giocatori da recuperare fisicamente e abbiamo fatto molta fatica nel trovare lo spazio in area causa la loro fisicità e tecnica. Ci siamo già giocati il jolly di Reggio Emilia. Noi dobbiamo essere più furbi, più fisici e più sporchi nel gioco. Gli esterni hanno puntato forte. Abbiamo perso all'ultimo minuto. Oggi il primo quarto ci ha sfiduciando. 35 tiri liberi concessi loro sono troppi. I fischi dovevano non esserci a inizio partita, AL massimo alla fine. Ci vuole il sostegno del nostro pubblico. Bostic sono oltre due mesi che gioca la domenica e poi il martedì si ferma. Con la testa a domenica prossima per non pensarci.".

Caja: “Soddisfatto della vittoria su un campo difficile contro una squadra che veniva da una buonissima partita e da un paio di nuovi innesti ma noi volevamo continuare a fare le cose buone fatte nelle ultime partite. Anosike è stato un grande perno difensivo e siamo riusciti a fermare Sosa limitandolo molto perchè Caserta ha avuto momenti di grande fiammata dati dai giocatori di gran talento. Johnson e Maynor hanno letto molto bene la partita e Ferrero con i suoi 15 punti è stato un fattore della partita.".