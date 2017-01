Legabasket, Serie A: risultati, cronache e tabellini del 17esimo turno

O.D Anosike, 21 rimbalzi nel successo di Varese - Getty Images

In attesa del big match tra Avellino e Milano, sono di Sassari e Capo d'Orlando i successi più importanti della giornata.



Sassari vince la quinta partita di fila battendo Reggio Emilia, che cede di schianto nella ripresa dopo aver giocato discretamente per 20 minuti (48-30 il parziale degli ultimi 2 quarti). A Capo d'Orlando non si passa. L'ottava vittoria interna consecutiva dei siciliani arriva dopo una gara combattutissima contro Venezia, che si arrende soltanto all'overtime. Dopo 40 minuti di totale equilibrio, l'1/7 al tiro e 3 perse condannano Venezia nei 5 minuti di addizionale. Brindisi respira dopo 3 ko di fila e con un brivido finale ha la meglio su Pistoia. Carter, autore di una buona prova, sbaglia gli ultimi 2 liberi, ma Ron Moore fallisce la tripla della vittoria sulla sirena.

Trento vince ancora grazie alla solita solidissima difesa, che sul campo di Cremona tiene gli avversari a soli 59 punti. I padroni di casa, di nuovo relegati all'ultimo posto, hanno un accenno di reazione soltanto sul -19, ma non impensieriscono mai gli uomini di Buscaglia. Caserta chiude la settimana in cui ha pianto uno degli eroi dello scudetto, Charles Schackleford, con una sconfitta interna contro Varese. Le triple di Dominique Johnson e un nervoso Sosa, che si lascia andare a un censurabile gesto contro il proprio pubblico, affossano la Juve.

Torino festeggia il terzo successo consecutivo sul campo di Pesaro, beffata nel finale dai liberi di Wilson. Cantù domina il derby con Brescia con 6 giocatori in doppia cifra.

Betaland Capo d'Orlando - Umana Reyer Venezia 90-82 OT (26-25, 18-15, 16-20, 17-17, 13-5)

Tepic 10 (1/3, 1/1, 5/6), Iannuzzi 4 (2/5), Laquintana 1 (0/2, 1/2 ai liberi), Perl 7 (1/1, 1/1, 2/2), Delas 19 (8/15, 1/2), Diener 17 (5/7, 2/4, 1/3), Ivanovic 18 (2/3, 3/7, 5/5), Archie 7 (2/6, 0/2, 3/4), Stojanovic 7 (0/1, 2/3, 1/4)

Haynes 15 (1/5, 4/8, 1/2), Hagins 6 (3/8, 0/1), Ejim 11 (2/8, 1/1, 4/4), Peric 20 (7/10, 0/1, 6/6), Bramos 11 (1/1, 3/8), Visconti, Filloy 6 (0/1, 2/6), Ress, Ortner 4 (2/5), Viggiano 4 (1/3, 0/1, 3/3), McGee 5 (1/4, 0/1, 3/3)

Enel Brindisi - The Flexx Pistoia 86-85 (23-20, 14-25, 26-19, 23-21)

Agbelese 7 (3/5, 1/1 ai liberi), Durand 17 (3/7, 2/3, 5/8), Carter 16 (5/7, 0/3, 6/8), Goss 8 (1/2, 2/6), Mesicek (0/1 da 3), Cardillo (0/2 da 3, 0/2 ai liberi), Moore 24 (1/5, 6/10, 4/5), M'Baye 14 (1/7, 2/4, 6/7), Spanghero (0/1)

Petteway 20 (4/5, 4/8), Okereafor 8 (2/4, 0/2, 4/4), Antonutti 6 (2/2, 2/2 ai liberi), Lombardi 10 (3/5, 4/5 ai liberi), Crosariol 9 (4/7, 1/1 ai liberi), Magro 6 (3/6), Roberts 5 (0/1, 0/3, 5/6), Moore 15 (2/4, 3/8, 2/2), Boothe 6 (3/8, 0/1)



Vanoli Cremona - Dolomiti Energia Trentino 59-78 (9-21, 15-17, 22-17, 13-23)

Amato (0/1 da 3), Mian 8 (0/1, 2/3, 2/4), Gaspardo 4 (2/2, 0/2, 0/3), Harris (0/3 da 3), Carlino 11 (4/10, 1/4), Wojciechowski (0/2 da 3), Biligha 9 (1/4, 1/1, 4/4), Turner 16 (3/5, 2/6, 4/4), Thomas 8 (3/6, 0/1, 2/2), Holloway 3 (0/2, 1/4)

Marble 3 (0/3, 1/3), Sutton 12 (6/8, 0/1, 0/2), Craft 10 (4/6, 0/2, 2/2), Baldi Rossi 13 (2/3, 3/7), Moraschini, Forray 2 (1/3, 0/3), Flaccadori 9 (2/5, 1/2, 2/2), Gomes 15 (3/4, 3/9, 0/2), Hogue 14 (5/8, 4/4)

Pasta Reggia Caserta - Openjobmetis Varese 80-86 (21-28, 22-19, 19-19, 18-20)

Sosa 22 (6/14, 2/8, 4/4), Diawara 3 (1/2, 0/6, 1/4), Cinciarini 6 (2/3, 0/2, 2/2), Putney 20 (3/8, 4/6, 2/4), Gaddefors 3 (1/1 da 3), Giuri 4 (1/1, 0/3, 2/2), Bostic 10 (2/4 da 3, 4/4 ai liberi), Watt 12 (5/7, 0/1, 2/3), Linton Johnson (0/1)

Dominique Johnson 26 (5/7, 4/8, 4/4), Anosike 10 (4/6, 2/6 ai liberi), 21 rimbalzi, Maynor 21 (5/12, 2/6, 5/7), Avramovic 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Pelle 4 (1/3, 2/2 ai liberi), Cavaliero (0/2), Kangur (0/1), Ferrero 15 (1/2, 2/5, 7/7), Eyenga 7 (0/9, 1/4, 4/7)

Consultinvest Pesaro - Fiat Torino 65-66 (12-18, 16-18, 23-13, 14-17)

Fields (0/4, 0/1), Gazzotti 2 (1/2, 0/1), Thornton 4 (2/4, 0/5), Jasaitis (0/1 da 3), Ceron 10 (2/2, 2/4), Jones 23 (8/16, 1/3, 4/4), 17 rimbalzi, Nnoko 12 (5/11, 2/4 ai liberi), Zavackas (0/1 da 3), Harrow 14 (6/12, 0/1, 2/2)

Wilson 20 (2/3, 4/5, 4/4), Harvey 11 (0/5, 2/5, 5/5), Wright 2 (0/2, 0/1, 2/2), White 11 (5/10, 0/1, 1/1), Alibegovic (0/1, 0/3), Poeta 5 (1/4, 0/1, 3/4), Washington 12 (3/8, 1/1, 3/5), Mazzola 5 (1/1, 1/3)



Red October Cantù - Germani Basket Brescia 81-65 (21-13, 19-12, 15-18, 26-22)

Acker 12 (3/6, 2/5), Cournooh 14 (4/4, 1/3, 3/3), Parrillo, Pilepic 13 (3/4, 2/3, 1/1), Calathes 13 (2/6, 3/7), 13 rimbalzi, Darden 3 (0/2, 1/4), Dowden 12 (5/11, 0/2, 2/2), Johnson 14 (5/9, 1/3, 1/2), 11 rimbalzi

Moore 15 (3/8, 1/1, 6/6), Berggren 8 (4/6, 0/1 ai liberi), Luca Vitali 2 (1/3, 0/5), Landry 19 (5/8, 2/3, 3/4), Burns 7 (3/7, 0/3, 1/2), Michele Vitali 4 (2/6, 0/5), Moss 6 (3/6, 0/2), Bushati 4 (2/3, 0/2)

Banco di Sardegna Sassari - Grissin Bon Reggio Emilia 82-72 (18-17, 16-25, 27-16, 21-14)

Bell 12 (0/1, 4/7), Lacey 16 (5/8, 2/3), Devecchi (0/1 da 3), D'Ercole 3 (1/2 da 3), Sacchetti 5 (1/3, 1/1), Savanovic 13 (4/7, 1/4, 2/3), Lydeka 6 (3/4, 0/1 ai liberi), Carter 3 (1/3 da 3), Stipcevic 11 (0/4, 3/4, 2/2), Lawal 13 (4/6, 5/8 ai liberi)

Needham 11 (1/2, 3/6), Polonara 7 (3/5, 0/6, 1/2), Reynolds 4 (2/7), Della Valle 20 (0/3, 5/7, 5/7), De Nicolao 7 (2/3, 1/2), Bonacini, Strautins (0/1 da 3), Kaukenas 6 (2/4, 0/1, 2/3), Cervi 11 (5/11, 5/6 ai liberi), 11 rimbalzi, Lesic 2 (1/2, 0/1)

Posticipo

Sidigas Avellino - EA7 Emporio Armani Milano

Classifica

Milano 28°; Venezia 24; Avellino 22°; Sassari 20; Torino, Capo d'Orlando, Reggio Emilia 18; Caserta, Brindisi, Brescia, Pistoia, Trento 16; Cantù 14; Varese, Pesaro 10; Cremona 8

°una gara in meno



Prossimo turno

5/2/2017 ore 12

Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia

ore 18:15

The Flexx Pistoia - Sidigas Avellino

Pasta Reggia Caserta - Vanoli Cremona

Germani Basket Brescia - Banco di Sardegna Sassari

Consultinvest Pesaro - Red October Cantù

Fiat Torino - Betaland Capo d'Orlando

ore 20:45

Openjobmetis Varese - EA7 Emporio Armani Milano

6/2/2017 ore 20:45

Grissin Bon Reggio Emilia - Enel Brindisi