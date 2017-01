LegaBasket - Trento lascia al palo Cremona, Cantù ferma la corsa di Brescia

PALARADI, CREMONA - Ancora priva del suo miglior giocatore della prima parte di stagione, David Lighty, la Dolomiti Energia Trento riesce comunque a trovare un'importante vittoria che rilancia le speranze di playoff. Al cospetto dei trentini cadono i padroni di casa della Vanoli Cremona, che devono arrendersi per 59-78.

La partita non è mai in discussione, con la squadra di coach Buscaglia capace di scappare nel primo quarto grazie ad un parziale di 9-21 ed a chiudere davanti il primo tempo per 24-38. Nella seconda parte di gara Cremona cerca di reagire, recupera 5 punti nei primi dieci minuti ma poi esce completamente dal match nell'ultimo quarto e si arrende, rimanendo da sola all'ultimo posto in classifica, complice la vittoria della Openjobmetis Varese a Caserta.

Trento è riuscita a costruire la sua vittoria dominando a rimbalzo. Il +23 finale (50-27) evidenzia al meglio questa superiorità, soprattutto denotando i 17 rimbalzi offensivi.

Il titolo di MVP del match viene condiviso da Dustin Hogue (14 punti, 9 rimbalzi e 1 stoppata) e Joao Gomes (15 punti e 8 rimbalzi). Da sottolineare anche le prove di Aaron Craft (10 punti 5 assist e 6 rimbalzi), Filippo Baldi Rossi (13 punti e 6 rimbalzi) e di colui che ha cambiato volto a Trento, dopo il suo ritorno: Dominique Sutton, autore di 16 punti con 6 rimbalzi. Non benissimo Devyn Marble, che deve ancora apprendere i meccanismi della squadra (3 punti e 1 palla rubata in 15 minuti).

Tra le fila di Cremona si salva solo Elston Turner con 16 punti, mentre deludono i suoi compagni. Si fanno notare per i demeriti Tu Holloway (3 punti in 24 minuti) e Paul Harris (0 punti in 21 minuti).

PALADESIO, DESIO - Nel contemporaneo derby lombardo tra la Red October Cantù e la Germani Basket Brescia, prevalgono i padroni di casa che fermano la corsa dei bresciani. Il risultato finale recita 81-65.

Cantù riesce a mettere sui binari giusti il match già nel primo tempo, concluso avanti 40-25. Lo scarto accumulato permette ai giocatori a disposizione di coach Bolshakov di poter amministrare il risultato e contenere la timida risposta di Brescia.

MVP del match è il nuovo arrivato in casa Cantù David Reginald Cournooh. Il play, convocato anche in nazionale, era reduce da una prima parte di stagione deludente a Pistoia, ma pare che il cambio d'aria gli sia servito. Conclude con 14 punti, 7 assist e 3 palle rubate in 26 minuti di utilizzo, partendo addirittura dalla panchina. Ottima anche la prestazione di JaJuan Johnson, che realizza 14 punti con 11 rimbalzi catturati. Eccellente anche l'impatto di Pat Calathes, che non sta facendo rimpiangere Gani Lawal, che mette a segno 13 punti con altrettanti rimbalzi. In doppia cifra chiudono anche Alex Acker (12), Zabian Dowdell (12) e Fran Pilepic (13). Tra le fila di Brescia ottime le prestazioni di Marcus Landry (19 punti e 6 rimbalzi) e Lee Moore (15 punti, 7 rimbalzi e 3 palle rubate). Deludono invece i fratelli Vitali (2 punti il primo e 4 il secondo, con 0/5 da tre per entrambi) e Christian Burns, che non riesce a dare il solito impatto dalla panchina.