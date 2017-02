Legabasket Serie A: risultati e tabellini della terza giornata di ritorno

Drake Diener, 6 triple nel successo di Capo d'Orlando - Foto Orlandina Basket

La terza giornata di campionato vede Milano riprendere la sua marcia incontrastata in vetta alla classifica. La sconfitta subita dall'Olimpia lunedì scorso ad Avellino, complice il contemporaneo ko degli irpini a Pistoia, non ha quindi avuto ripercussioni durevoli.

Milano infatti, con Pascolo ancora protagonista, vince agevolmente il derby contro Varese, mentre le sue dirette antagoniste sono zavorrate pesantemente da un attacco inceppato. Se Avellino non va oltre i 59 punti a Pistoia, Venezia fa anche peggio, fermandosi a quota 57 contro Trento, sempre più specialista in difesa e alla terza vittoria consecutiva.

Anche l'attacco di Sassari incappa in una giornata nera, permettendo a Brescia di vincere segnando solo 56 punti. Caserta conquista virtualmente la salvezza (e può continuare a sognare i playoff) superando con un grande secondo tempo Cremona, che aveva condotto di 18 punti. L'innesto di Odom-Johnson per Holloway sembra rinvigorire la Cenerentola del campionato, ma Sosa e Putney, con 22 punti nell'ultimo quarto, fanno gioire il PalaMaggiò. Pesaro si allontana dall'ultima posizione superando Cantù, che si arrende dopo aver lottato fino alla fine lucrando sulle palle perse dei padroni di casa.

Chiudiamo con la vera rivelazione di questo campionato, la sempre più sorprendente Capo d'Orlando, che vince in volata a Torino (reduce da 3 vittorie) con una tripla di Stojanovic e si piazza al quarto posto in classifica.

Il posticipo del lunedì sarà tra Reggio Emilia e Brindisi.

Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia 65-57 (14-11, 17-14, 16-13, 18-19)

Marble 10 (2/5, 1/3, 3/4), Sutton 9 (3/4, 1/1), Craft 18 (6/19, 1/1, 3/3), Baldi Rossi 3 (1/4, 0/2, 1/1), Forray 3 (0/2, 1/2), Flaccadori 3 (1/3, 0/2, 1/2), Gomes 9 (1/4, 2/7, 1/2), Hogue 10 (3/12, 4/5 ai liberi)

Haynes 4 (1/4, 0/5, 2/2), Hagins 4 (1/3, 2/4 ai liberi), Ejim 11 (3/5, 0/2, 5/6), 10 perse, Peric 5 (2/3, 1/4 ai liberi), Bramos 17 (1/1, 4/7, 3/3), Filloy 5 (1/3, 1/5), Ress 6 (2/2 da 3), Ortner (0/1), Viggiano 5 (1/1, 1/3)

La cronaca di Vavel

The Flexx Pistoia - Sidigas Avellino 67-59 (14-22, 13-13, 16-6, 24-18)

Petteway 12 (2/5, 2/5, 2/2), Okereafor 8 (3/7, 0/1, 2/2), Antonutti 6 (3/5), Lombardi (0/3, 0/1), Crosariol 10 (5/9), Magro 6 (3/5), Roberts 6 (3/9, 0/1, 0/1), Moore 10 (5/8, 0/3, 0/1), Boothe 9 (3/8, 1/2)

Ragland 12 (5/9, 0/2,2/2), Green 6 (0/1, 2/4), Leunen 2 (1/1, 0/3), Severini, Randolph 12 (3/9, 1/2, 3/4), Obasohan 11 (4/8, 0/3, 3/3), Fesenko 9 (3/7, 3/4 ai liberi), Thomas 5 (1/5, 0/2, 3/3)

La cronaca di Vavel

Pasta Reggia Caserta - Vanoli Cremona 79-75 (14-20, 16-22, 16-15, 33-18)

Sosa 14 (2/8, 2/5, 4/4), Diawara 13 (2/2, 2/6, 3/7), Cinciarini 15 (2/4, 2/5, 5/6), Putney 19 (4/4, 3/6, 2/10), Gaddefors 1 (0/2, 0/2, 1/2), Giuri (0/1 da 3), Bostic 11 (1/2, 2/3, 3/3), Cefarelli, Watt 6 (2/6, 0/1, 2/2), Johnson

Johnson-Odom 27 (5/9, 5/7, 2/6), Mian 2 (1/1, 0/2), Gaspardo 12 (5/7, 0/1, 2/2), Harris 4 (2/4, 0/1), Carlino 4 (0/1, 1/5, 1/1), Wojciechowski 8 (1/1, 2/2), Biligha 12 (5/10, 2/2 ai liberi), Thomas 5 (0/6, 0/2, 5/8), Turner 1 (0/2, 0/4, 1/2)

Germani Basket Brescia - Banco di Sardegna Sassari 56-48 (13-16, 18-11, 13-7, 12-14)

Moore 1 (0/1 da 3, 1/2 ai liberi), Berggren 8 (3/6, 2/2 ai liberi), Luca Vitali 14 (1/5, 3/4, 3/3), Landry 16 (5/8, 2/6), Burns (0/3, 0/4), Michele Vitali 3 (0/2, 1/4), Moss 9 (3/8, 1/4), Bushati 5 (1/2, 1/4)

Bell 5 (0/3, 1/3, 2/2), Lacey 6 (1/4, 1/7, 1/3), Devecchi 3 (0/1, 1/3), D'Ercole (0/2 da 3), Sacchetti 5 (1/3, 1/2), Lydeka 4 (2/6), Carter 7 (0/2, 2/6, 1/2), Stipcevic 4 (0/3, 1/5, 1/2), Olasei 2 (1/1, 0(1 ai liberi), Lawal 12 (3/9, 6/10 ai liberi), 19 rimbalzi

Consultinvest Pesaro - Red October Cantù 78-73 (22-15, 12-26, 23-15, 21-17)

Fields 19 (7/11, 0/4, 5/5), Gazzotti (0/1), Cassese, Thornton 17 (2/4, 3/6, 4/6), Jasaitis 9 (3/4, 1/2), Ceron 2 (0/1, 0/2, 2/2), Jones 19 (5/12, 1/3, 6/7), Nnoko 12 (5/9, 2/2 ai liberi), Zavackas

Acker 11 (3/7, 1/2, 2/2), Cournooh 6 (1/3 da 3, 3/4 ai liberi), Parrillo (0/1 da 3), Pilepic (0/3, 0/2), Calathes 10 (3/6, 1/3, 1/3), 11 rimbalzi, Callahan 5 (1/1, 1/1), Darden 11 (3/5, 1/2, 2/2), Dowdell 8 (1/5, 2/3), Johnson 22 (4/11, 2/3, 8/11)



Fiat Torino - Betaland Capo d'Orlando 91-92 (25-12, 14-24, 29-30, 23-26)

Wilson 12 (3/5, 1/3, 3/4), Harvey 6 (0/2, 2/5), Wright 9 (3/7, 1/1), White 23 (6/9, 1/1, 8/9), Parente, Alibegovic 11 (0/2, 3/5, 2/3), Washington 16 (3/8, 1/4, 7/8), 18 rimbalzi, 9 perse, Mazzola 2 (1/5, 0/1)

Tepic 3 (0/1, 1/3), Iannuzzi 13 (6/9, 1/2 ai liberi), Laquintana 9 (1/3, 1/1, 4/4), Perl (0/1), Delas 6 (3/5, 0/1), Diener 21 (6/12 da 3, 3/4 ai liberi), Ivanovic 20 (6/7, 2/7, 2/2), Archie 13 (3/7, 2/3, 1/2), Stojanovic 7 (2/2, 1/4)

Openjobmetis Varese - EA7 Emporio Armani Milano 82-98 (21-25, 19-29, 24-19, 18-25)

Johnson 13 (0/3, 3/10, 4/5), Anosike 13 (4/6, 5/7 ai liberi), 10 rimbalzi, Maynor 15 (4/5, 2/7, 1/2), Avramovic 2 (0/4, 0/2, 2/2), Pelle 12 (3/7, 6/8 ai liberi), Cavaliero 6 (0/1, 2/2), Kangur (0/1), Ferrero 5 (!/2, 1/2, 0/1), Eyenga 16 (5/11, 1/1, 3/3)

McLean 4 (1/2, 2/4 ai liberi), Fontecchio 9 (3/4 da 3), Hickman 12 (2/2, 2/5, 2/4), Kalnietis 13 (1/1, 3/6, 2/3), Radulkica 2 (1/2), Dragic 19 (7/8, 1/4, 2/2), Macvan 15 (3/6, 3/5), Pascolo 16 (7/9, 2/2 ai liberi), Sanders 8 (1/1, 2/3), Abass (0/2, 0/1)

Classifica

Milano 30; Venezia, Avellino 24; Capo d'Orlando, Sassari 20; Reggio Emilia, Caserta, Brescia, Pistoia, Torino, Trento 18; Brindisi 16; Cantù 14; Pesaro 12; Varese 10; Cremona 8



Prossimo turno

12/02/2017 ore 12

Banco di Sardegna Sassari - Red October Cantù

ore 18:15

Betaland Capo d'Orlando - Dolomiti Energia Trentino

Enel Brindisi - Openjobmetis Varese

Sidigas Avellino - Consultinvest Pesaro

Vanoli Cremona - Fiat Torino

EA7 Emporio Armani Milano - Germani Basket Brescia

ore 20:45

Umana Reyer Venezia - Grissin Bon Reggio Emilia

13/02/2017 ore 20:45

The Flexx Pistoia - Pasta Reggia Caserta