EA7 Milano - Germani Basket Brescia in diretta, Lega Basket serie A 2016/17 LIVE (18.15)

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta di EA7 Milano - Germani Basket Brescia. Siamo live dal Mediolanum forum d'Assago per raccontarvi questo fantastico derby lombardo. Restate con noi!

L'EA7 Milano attende la Germani Basket Brescia per la 19esima giornata del campionato nostrano. I biancorossi guidano la classifica con 6 punti di vantaggio sulle seconde (30 punti ndr). Brescia invece è ottava a quota 18 punti. All'andata era finita 97-80 in favore di Milano.

fonte foto: repubblica

L'Olimpia è tornata ieri da Istanbul con una sconfitta che ha definitivamente chiuso l’avventura europea.

Ultimo turno di Legabasket prima della Coppa Italia che prenderà al via giovedì 16 A Rimini. Jasmine Repesa avrà a disposizione tutti i 13 giocatori del roster. Sia oggi, sia durante l'evento in Romagna, il coach croato dovrà fare turnover di uno straniero a partita. Quindi è probabile che per la gara odierna terrà a riposo un elemento chiave (Mclean o Simon) e che poi decida giorno per giorno chi lasciare fuori a Rimini.

Sono attesi tanti tifosi di Brescia al Forum: si parla dai 600 a 1000 sostenitori. Queste le parole di David Moss, uno degli ex di giornata: "Sicuramente un po' di emozione c'è, perché torno in un palazzetto straordinario, con grandi tifosi- ha dichiarato al Giornale di Brescia- Il biennio con l'EA7 è stato molto intenso, sotto ogni punto di vista, sarei voluto rimanere a Milano anche nel 2015. Purtroppo le situazioni che si sono venute a creare, me l'hanno impedito".

Anche il Coach della Germani, Andrea Diana, ha parlato alla vigilia della partita: "Affrontiamo la squadra più forte del campionato, la classifica, i risultati e il roster dell'Olimpia parlano chiaro. A differenza di Sassari, si tratta di una squadra che ha un grande impatto nel tiro da due punti e per questo dovremo cercare di contenerli all’interno dell’area, dove loro cercano di arrivare nei primi secondi dell’azione. Il nostro obiettivo sarà quello di riempire l’area e non concedergli gli spazi che vogliono, puntando forte sulla difesa".

Non ha parlato invece Jasmine Repesa.

STATISTICHE, PRECEDENTI E CURIOSITA'

Brescia torna a Milano per la prima volta dal 1988. Nella storia le due squadre si sono incontrate 23 volte con 20 successi di Milano e tre di Brescia. L’Olimpia è 11-0 in casa e 9-3 in trasferta dopo il successo nella partita di andata. Nel 1981/82 le due squadre si affrontarono nei playoffs scudetto con l’allora Cidneo che proveniva dal campionato di A2.

Il Billy vinse 2-1 nella sua corsa verso lo scudetto ma perse comunque a Brescia, 78-71. Era la squadra di Riccardo Sales, un ex Olimpia, con giocatori come Stan Pietkiewicz, Tom Abernethy, Marco Solfrini e Ario Costa. Un altro motivo di legame tra le due squadre è lo sponsor Simmenthal che dopo aver firmato la lunga epopea biancorossa fu anche sponsor di Brescia.

Ci sono due ex nella squadra di Brescia. Luca Vitali ha giocato a Milano nella stagione 2008/09. Il secondo ex è David Moss che ha giocato a Milano due anni nelle stagioni 2013/14 e 2014/15. Moss a Milano ha vinto lo scudetto numero 26.

[fonte statistiche: olimpiamilano.com]