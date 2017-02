Pistoia scappa nel terzo quarto, Caserta regolata al PalaCarrara 77-64

La The Flexx Pistoia batte la Pasta Reggia Caserta col punteggio di 77-64, allunga sui campani in classifica e porta a casa anche la differenza canestri a proprio vantaggio (andata +9 bianconeri). Decisivi i 21 di Nathan Boothe e i 19 dell'ex Ronald Moore per la banda di Enzo Esposito, mentre la Juve paga un secondo tempo imbarazzante con numerosi errori in attacco, con un Watt in totale confusione (2/9 dal campo) a vanificare la doppia doppia di Putney (11+13) e i 23 punti di Edgar Sosa.

La difesa bianconera va in tilt fin dalle prime battute con i lunghi Boothe e Crosariol a punire l'approccio bianconero. Sosa e Diawara suonano la carica (12-10) ma ancora Boothe e Moore trovano il fondo della retina e Magro dopo una vera e propria battaglia sotto canestro respinge gli assalti del dominicano e del francese, e una bomba di Putney chiude la prima frazione sul 29-22. Nel secondo periodo la Pasta Reggia con 6 punti firmati Putney-Diawara trova il 31-30 ma Lombardi e il solito Boothe danno ossigeno ai pistoiesi prima di un 5-0 firmato Sosa e un paio di stoppate di Putney che valgono il 35-35. Moore risponde per le rime ai canestri di Putney e Cinciarini andando al riposo lungo sul 40-40.

Nella ripresa la The Flexx coglie di nuovo impreparata la Juve che subisce un 7-0 firmato Okereafor, Moore e Magro. Watt con una bomba prova a tenere i suoi in gara ma Pistoia è letale e l'ex Alba Berlino fallisce due facili canestri da sotto mentre Crosariol e Cinciarini firmano il 58-51 a fine terzo periodo. Boothe continua a banchettare sotto le plance mentre la Juve sembra non avere le forze necessarie per ritornare in gara. L'ultimo ad arrendersi è l'eterno Putney ma non basta a mantenere la differenza canestri a proprio favore. Finisce 77-64 e per la Juve è in arrivo un calendario particolarmente difficile nella lotta per raggiungere i playoff.