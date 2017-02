PosteMobile Final Eight 2017 - Milano comportati da regina, ma attenzione a Brindisi

Quest'oggi prendono il via le Final Eight 2017: a Rimini arrivano le migliori otto squadre qualificate al termine del girone di andata della Lega Basket 2016-2017.

Alle 20.45, dopo il primo quarto di finale Reggio Emilia-Capo d’Orlando, andrà in scena Milano-Brindisi. Prima testa di serie contro ottava classificata.

legabaskey

L'Olimpia Milano è la grande favorita alla vittoria finale della Coppa Italia: con la qualità e profondità del roster è, almeno sulla carta, un gradino sopra le altre. In casa biancorossa (settima partecipazione consecutiva ndr), c'è la la volontà di fare il bis, dopo il successo dello scorso anno.

olimpiamilano.com

Di fronte ci sarà l'Enel Brindisi, una formazione che ha fatto un po’ soffrire Milano in campionato. Al Forum finì 99-86, ma dopo 30 minuti giocati alla pari. E' vero che la partita fu disputata nel momento di massima crisi milanese, ma l'Olimpia non è nuova a scivoloni in questa stagione, e gli uomini di Meo Sacchetti dovranno alzare le qualità della propria difesa per provare a stare aggrappati alla partita.

enel brindisi

Per Milano resta sempre il dubbio sulla presenza o meno di Simon, al momento a rischio forfait per i quarti di finale. Il croato è ancora alle prese con i noti problemi alla schiena e Jasmine Repesa potrebbe lasciarlo a riposo per averlo (si spera) pronto per sabato (qualora battesse Brindisi ndr).

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Jasmine Repesa: "Ora giochiamo meglio e abbastanza bene. Ci sono tantissime partite e rispetto alle squadre che giocano solamente il campionato, i programmi sono ben diversi. Ma il nostro obiettivo è vincere la Coppa, con pieno rispetto per tutti".

Meo Sacchetti: "Siamo la cenerentola del torneo: questa volta mi do soltanto il 10%”. Vero, anche se la pressione sarà tutta sull’Olimpia. Milano: 90%. Brindisi: 10%".

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sono 22 i precedenti tra Olimpia Milano e Brindisi, con 19 vittorie dell’Olimpia che ha perso solo tre volte: in trasferta, nella stagione 1981/82, debutto di Brindisi nel massimo torneo, per 74-72, poi nella partita di andata del campionato 2013/14, 88-80, e in quella di ritorno della stagione 2015/16. Tuttavia giova precisare che 8 precedenti risalgono alla Coppa Italia e uno alla Supercoppa del 2014, in campo neutro a Sassari. In Coppa Italia l’Olimpia ha battuto Brindisi anche nella semifinale del 2015.

IL CALENDARIO COMPLETO



QUARTI DI FINALE

Reggio Emilia-Capo d'Orlando giovedì 16 febbraio ore 18.00

Milano-Brindisi giovedì 16 febbraio ore 20.45

Avellino-Sassari venerdì 17 febbraio ore 18

Venezia-Brescia venerdì 17 febbraio ore 20.45

SEMIFINALI

vincente Milano-Brindisi vs vincente Reggio Emilia-Capo d'Orlando sabato 18 febbraio ore 17.30

vincente Avellino-Sassari vs vincente Venezia-Brescia sabato 18 febbraio ore 20.45

FINALE

Domenica 19 febbraio ore 18