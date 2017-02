Grissin Bon Reggio Emilia - Betaland Capo d'Orlando diretta, LIVE Final Eight 2017 Coppa Italia basket (18.00)

Aggiorna il contenuto

Buon giorno a tutti i lettori di VAVEL Italia, siamo in diretta da Rimini per seguire in diretta live il primo quarto di finale delle PosteMobile Final Eight 2017 di Coppa Italia. Un saluto da Giorgio Dusi e da tutta la redazione. Si comincia con Reggio Emilia - Capo d'Orlando.

Attesa trepidante per l'assegnazione del primo trofeo del basket italiano per l'anno solare 2017. Tutte le squadre vanno alla caccia di Milano, la favorita numero uno per la vittoria finale. Reggio è sicuramente una delle pretendenti allo scettro, ma sul suo percorso trova un'avversaria più che ostica.

L'Orlandina infatti ha sorpreso tutti nella prima metà di campionato, riuscendosi a piazzare al quinto posto al termine del girone d'andata, trascinata soprattutto da un Bruno Fitipaldo versione deluxe. Il play uruguagio ha però lasciato la Sicilia, direzione Galatasaray, in dicembre.

Fitipaldo slalomeggia tra Della Valle e De Nicolao.

Dopo aver perso quattro delle ultime sette gare, la Betaland è scivolata all'ottavo posto in campionato, con un record di dieci vittorie e nove sconfitte. Facile pronosticare che la squadra di coach Di Carlo lotterà per un posto nei playoffs fino all'ultimo.

Essere però arrivati fin qui a Rimini, per Capo, è già un considerevole traguardo, oltre che un test probante per testare le proprie ambizioni. Inoltre, lontano dal PalaFantozzi, l'Orlandina ha vinto solamente due partite sulle nove disputate.

I principali indiziati per trascinare i siculi sono Dominique Archie e Drake Diener, i due top-scorer del campionato, ma l'ottima distribuzione dei punti rende la squadra di Gennaro Di Carlo un'avversaria completa e credibile.

Drake Diener

Ambizioni diverse, e sicuramente maggiori, sono invece quelle che accompagnano la Reggiana a queste Final Eight: in campionato, dopo la sconfitta nella prima uscita contro Caserta, gli uomini di Max Menetti hanno indovinato un filotto di sette vittorie consecutive.

Il seguito è stato però piuttosto disastroso, visto che nelle successive nove sono arrivate sette L, le quali hanno costretto Reggio a ridimensionare la propria dimensione e la posizione di classifica. Comunque positivo il momento di Aradori e compagni, reduci da due vittorie consecutive.

Pietro Aradori

L'ultima vittoria, in particolare, può essere vista come un'occasione per il definitivo rilancio: sul campo di Venezia, violato col risultato di 74-73 grazie ad un canestro nelle battute finali di De Nicolao. Chissà che possa essere lo spunto per ripartire e tornare ai fasti di inizio stagione, a partire proprio da qui, da Rimini.

In generale, la Grissin Bon vanta un record di undici vittorie a fronte di otto sconfitte, forse sotto le aspettative per una squadra reduce da una finale scudetto (persa contro Milano), ma ancora migliorabile nel corso della stagione.

In stagione esiste solo un precedente tra le due squadre, quello della decima giornata: fu Reggio ad avere la meglio per 80-70 al Palabigi. Dopo quella vittoria, gli emiliani persero sei delle successive sette gare disputate.

Pietro Aradori nella gara di campionato. | Fonte immagine: TgCom

