EA7 Milano - Enel Brindisi diretta, LIVE Final Eight 2017 Coppa Italia basket (20.45)

Aggiorna il contenuto

Buona giornata a tutti i lettori di Vavel Italia da parte di Giorgio Dusi. Ci troviamo a Rimini, per seguire insieme le PosteMobile Final Eight 2017. Questa è la sera della regina, dell'Olimpia Milano, che affronta Brindisi per guadagnarsi un posto in semifinale.

Il roster meneghino parte, come di logico, con tutti i favori del pronostico dalla propria parte: il tasso tecnico su cui può contare è nettamente maggiore rispetto a quello delle altre concorrenti, ma gli uomini di Repesa non devono dare nulla per scontato, specialmente in gare secche.

Dada Pascolo.

EA7 Milano - Enel Brindisi diretta live

La prima avversaria che si trova di fronte l'EA7 è Brindisi, la quale ha rischiato di perdere il proprio posto nelle Final Eight con due sconfitte al termine del girone d'andata. Il prezzo da pagare è il vedersela con la squadra più forte del lotto, ma la banda di Sacchetti è pronta a vender cara la pelle.

L'uomo in cui sono riposte le speranze dell'Enel è soprattutto Amath Mbaye, secondo miglior marcatore del campionato di Serie A con 19,3 punti a partita, secondo solo a Landry (20,2). Lo sforzo più grande però Brindisi dovrà farlo in difesa, per contenere l'esplosivo attacco rossobianco.

Amath Mbaye

Milano - Brindisi live Final Eight

Attualmente i pugliesi fanno registrare un record negativo, pari a nove vittorie e dieci sconfitte, che li piazza in piena lotta per un posto nei playoff con altre sette squadre, dalla sesta posizione in giù. Ciò che per ora è mancato a Brindisi è la continuità: mai in stagione ha inanellato tre vittorie in fila.

I filotti non sono invece un problema per Milano, almeno in Legabasket Serie A. L'avvio di stagione delle Red Shoes si è contraddistinto da un netto 10-0, fermato solo da una enorme Venezia. Le altre due sconfitte per i ragazzi di Repesa sono arrivate poi a Reggio e Avellino.

Kruno Simon in azione nella gara di campionato.

Milano - Brindisi diretta live

Il 16-3 totale è comunque significativo per testimoniare la superiorità della squadra, anche se probabilmente, analizzando semplicemente il lato tecnico, anche quelle tre débacle potevano essere tranquillamente evitate.

Il coach potrebbe aver però fatto tesoro di quelle L così dure, soprattutto possono essere state utili per ricordare alla propria squadra che nulla è scontato, specialmente, come anticipato, in competizioni di questo tipo, decise a eliminazione diretta e su match secchi.

Andrea Cinciarini, capitano dell'Olimpia

Milano - Brindisi live

Milano si presenta al completo a Rimini, ma con il solito dubbio relativo a Krunoslav Simon, ormai da tempo alle prese con problemi alla schiena che lo stanno limitando. Nonostante questo, il croato è comunque il miglior marcatore dell'Olimpia in campionato, nonostante la forza dei meneghini risieda soprattutto nella completezza e nella lunghezza del roster.

L'unico precedente tra le due compagini, risalente al 18 dicembre 2016 (dodicesimo turno), deve essere un monito per l'EA7: in quell'occasione fu necessario aspettare il quarto quarto per piazzare il parziale decisivo per conseguire poi la vittoria finale.

Mbaye e Sanders duellano sotto canestro.

Diretta live Milano - Brindisi