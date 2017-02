Sidigas Avellino - Banco di Sardegna Sassari diretta, LIVE Final Eight 2017 Coppa Italia basket (18.00)

Aggiorna il contenuto

Buon giorno a tutti da parte di Giorgio Dusi e da tutta la redazione di Vavel Italia. Anche oggi siamo LIVE dal polo fieristico di Rimini, per seguire in DIRETTA gli altri due quarti di finale, i quali decreteranno le protagoniste della seconda semifinale, in programma domani sera. La prima sfida vede protagoniste Avellino e Sassari, due realtà solide di questo campionato. Palla a due ore 18. La preview.

Chi è già certa di potersi giocare un posto nella finalissima di domenica (ore 18) è una tra l'Olimpia Milano e la Grissin Bon Reggio Emilia. Le due squadre hanno infatti strappato il pass per la semifinale di ieri, grazie alle sofferte vittorie, rispettivamente contro Brindisi (77-75, buzzer beater di Macvan) e contro l'Orlandina (super Kaukenas nel finale).

La stagione di Avellino, a livello globale, può essere considerata più che positiva: a parlare non sono solo i numeri in campionato (che la vedono prima inseguitrice di Milano, con 13 vittorie e 6 sconfitte), ma anche in Champions League (già qualificata agli ottavi, con 10 vittorie e 4 sconfitte).

Un andamento generale estremamente positivo, che pone la squadra di coach Sacripanti tra le principali outsider per ribaltare lo strapotere dell'Olimpia Milano. Ad Avellino non c'è solo consapevolezza del proprio potenziale, ma anche un entusiasmo contagioso e che, in queste occasioni, potrebbe esaltare i protagonisti in campo.

L'osservato speciale, manco a dirlo, è Joe Ragland. In campionato, il play viaggia a 17,7 punti di media, sta disputando di gran lunga la sua miglior stagione con indosso la canotta della Scandone, distribuendo anche 5,2 assist a partita.



Le statistiche stagionali degli uomini della Scandone Avellino.

La Scandone dovrà comunque disputare il torneo senza uno dei suoi elementi di maggior rilievo, ovvero Marco Cusin: il centro è pronto ad iniziare la riabilitazione, ma non sarà parte del roster. Nemmeno il neo-acquisto David Logan sarà protagonista: la sua firma è arrivata giovedì mattina, troppo tardi per poter prendere parte alla manifestazione.

Anche Sassari, come gli avversari di questa sera, è protagonista in Champions League, ma l'andamento è leggermente diverso, sia sul fronte europeo che sul fronte nazionale. Riguardo al primo, la Dinamo ha quasi un piede agli ottavi, dopo aver accumulato un +22 sul Nymburk nella gara d'andata. Il girone era terminato con un 7-7 e un quinto posto strappato con le unghie.

In Serie A, invece, i sardi si piazzano attualmente al quarto posto, con un record di 11-8, alla pari con la Reggiana. Coach Pasquini ha fatto enorme fatica a trovare il bandolo della matassa nella prima metà di stagione, incontrando anche una striscia di 6 sconfitte consecutive tra tutte le competizioni, nel mese di Novembre.

Il momento di forma di Sassari è però invidiabile, ed è soprattutto riconducibile ad un nome e un cognome: David Bell. La guardia, arrivata da Hagen a inizio dicembre, ha portato i suoi a vincere dodici delle sedici partite con lui disputate. Fondamentale anche l'arrivo di Gani Lawal, da Cantù.



Le statistiche stagionali degli uomini della Dinamo Sassari.

La Dinamo ha indubbiamente dalla propria la tradizione degli ultimi anni: è infatti stata campione nel 2014 e nel 2015, battendo peraltro le due favorite, prima Siena e poi Milano. Le carte in regola, anche quest'anno, sono quelle giuste.

Bisogna tornare ad inizio stagione, al 20 novembre 2016, per l'unico precedente stagionale (ovviamente disputato in campionato). A Sassari, fu la Sidigas a passare, con il punteggio di 70-75. Una gara che i padroni di casa controllarono nel secondo e terzo quarto, prima di crollare nel finale sotto i colpi di Thomas (21 punti), Ragland (18) e Randolph (18). Era però un'altra Dinamo.

