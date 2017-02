Umana Reyer Venezia - Germani Basket Brescia diretta, LIVE Final Eight 2017 Coppa Italia basket (20.45)

Aggiorna il contenuto

Buona serata a tutti da parte di Giorgio Dusi e da tutta la redazione di Vavel Italia, siamo ancora LIVE dal Polo Fieristico di Rimini per seguire in DIRETTA l'ultimo quarto di finale delle PosteMobile Final Eight 2017: chiudono la giornata (e il turno) Venezia e Brescia. La vincente della sfida è attesa dalla semifinale contro una tra Sassari e Avellino.

Bramos affonda nella gara d'andata. | Fonte immagine: Leonessa Brescia

Qui Venezia

Dopo aver chiuso il 2016 in grandissimo stile, con un filotto di 10 vittorie tra tutte le competizioni tra novembre e dicembre, la Reyer sta vivendo attualmente un periodo di flessione: è reduce infatti da quattro sconfitte consecutive, tre in campionato (contro Reggio, Trento e Capo d'Orlando) e una in Champions League.

Attualmente i ragazzi di coach De Raffaele occupano il terzo posto, con un record di 12 vittorie e 7 sconfitte, in Serie A, mentre in ambito Europeo devono disputare il play-off di ritorno in Champions League contro il Ventspils al Taliercio: l'andata si è chiusa sul punteggio di 74-67 in favore dei lettoni.

Coach De Raffaele. | Fonte immagine: Reyer Venezia

In attesa dell'arrivo di Esteban Batista, atteso in laguna dopo le Final Eight, Venezia dovrà disputare il torneo facendo a meno di Tonut, ancora alle prese con i postumi dell'intervento alla schiena, mentre sono in fortissimo dubbio anche McGee e Filloy, rispettivamente per bronchite e per una botta subita in Champions League.



Le medie stagionali dei giocatori della Reyer.

Le aspettative (e il destino) della Reyer sono riposte soprattutto nelle mani di MarQuez Haynes, eccessivamente discontinuo in questa stagione, e nel fisico di Hagins, mai brillante, ma chiamato al riscatto. Il roster profondo potrebbe attutire il peso delle assenze e dei rendimenti al di sotto della media, di alcuni uomini.

La carica dei lagunari. | Fonte immagine: Reyer Venezia

Qui Brescia

Al contrario dei Veneti, Brescia ha invece un roster al momento eccessivamente corto, tanto che spesso potrebbe pagare un'eventuale serata "no" di alcuni uomini chiave, e soprattutto la mancanza di alternative dietro ai sette top, i quali stanno trascinando i lombardi ad una stagione entusiasmante.

Il record di 9-10 pone la Leonessa ad una sola vittoria di distanza dalla zona playoff, un rendimento assolutamente oltre le aspettative, in particolare per una neopromossa. Dopo un inizio difficile (1-5 nelle prime uscite), la squadra di coach Diana ha rialzato la testa, in particolare grazie all'arrivo di Burns nel roster.

La carica di Brescia. | Fonte immagine: Leonessa Brescia

Il lungo è, insieme a Luca Vitali e Marcus Landry, il cuore pulsante della squadra. L'italiano è il leader nazionale per assist per partita (7,5), mentre l'americano è il capocannoniere della Serie A, a quota 20,2. Bottini importanti da confermare anche in una competizione di tre giorni, in cui ogni gara è un dentro-o-fuori.



Le medie stagionali dei giocatori di Brescia.

Come anticipato, Brescia arriva alla competizione in un buon momento di forma, avendo vinto quattro delle ultime sei partite. Dovesse riuscire a fare strada, battendo la Reyer, sarebbe da testare la condizione fisica dei giocatori. Sicuramente è una outsider più che credibile, come lo sono tutte le squadre arrivate a Rimini, e le due gare di ieri lo dimostrano.

Luca Vitali e Moss. | Fonte immagine: Leonessa Brescia

Il precedente stagionale

Nella dodicesima giornata di campionato, Brescia bussò alla porta del Taliercio. Furono però i padroni di casa ad avere la meglio, trascinati da un Bramos versione deluxe, autore di cinque triple. La partita se la portò a casa Venezia, che vinse con il punteggio finale di 78-70. Fu il sesto sigillo consecutivo in campionato (il filotto arriverà a sette).

Dalla gara di campionato. | Fonte immagine: Leonessa Brescia

