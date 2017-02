Final Eight 2017 - Brescia batte Venezia. Le voci: la delusione di De Raffaele, la soddisfazione di Diana

Final Eight 2017, le voci: la delusione di De Raffaele, la soddisfazione di Diana

RIMINI, 17/02/2017 - Delirio Bresciano, profondo rosso veneziano. Questo dice il quarto di finale di PosteMobile Final Eight 2017. La Leonessa centra la semifinale, battendo Venezia per 76-68. Per la Reyer è la quinta sconfitta consecutiva, una débacle che De Raffaele, in conferenza stampa, spiega così: "Tanti giocatori giocano fuori ruolo e siamo in emergenza, il tutto è figlio delle condizioni in cui siamo, anche se questo non toglie meriti a Brescia. Abbiamo pagato molto i rimbalzi d'attacco, specialmente nelle situazioni finali. Sapevamo che Brescia aggrediva il ferro, avere tanti possessi in più fa la differenza. Da tre punti abbiamo tirato con poca lucidità, senza leggere i vantaggi sotto canestro e intestardendoci in situazioni di uno-contro-uno".

Il coach passa poi all'analisi generale delle ultime sconfitte: "Tutte le sconfitte sono arrivate nel finale, oltre che del mancato rendimento: dobbiamo ritrovare degli equilibri, rimboccarci le maniche e ingoiare questo rospo, non abbattendoci". Ed ora è il momento di trovare soluzioni e contromisure necesarie alla crisi: "Si esce da questo momento innanzitutto recuperando giocatori, con un pizzico di fortuna in più e lavorando".

Coach Andrea Diana in conferenza stampa.

Dall'altra parte è pura gioia per Diana: "Per noi è una festa, venir qui è un premio al lavoro durante l'anno, vincere e arrivare in semifinale rende il tutto ancor più bello. Per me è la prima presenza alle Final Eight di Serie A, ma qui a Rimini ho rimediato due sconfitte nelle Coppe Italia di LegaDue, sono state le mie due peggiori della carriera".

"Abbiamo messo energia giocando bene in difesa - analizza il coach di Brescia - stringendo bene le maglie e contestando ogni tipo di tiro, sia da fuori che da dentro l'area. Con la difesa abbiamo superato il momento in cui ci siamo trovati in difficoltà. In attacco siamo riusciti ad andare dentro l'area all'inizio e soprattutto nei minuti finali, abbiamo trovato le giuste spaziature".

La testa è già sulla sfida di domani con Sassari, una gara da affrontare con entusiasmo: "Domani ci aspetta una partita difficile, ma è il bello di questa manifestazione. Chiunque ti tocca è un avversario duro. Vogliamo mettere la stessa energia".