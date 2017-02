EA7 Milano - Grissin Bon Reggio Emilia diretta, LIVE Final Eight 2017 Coppa Italia basket (17.30)

Aggiorna il contenuto

Buon giorno a tutti da parte di Giorgio Dusi e da tutta la redazione di Vavel Italia, e benvenuti a Rimini. Anche oggi siamo LIVE dal Polo Fieristico per seguire in DIRETTA le PosteMobile Final Eight 2017 di Coppa Italia. E' sabato, è il giorno delle semifinali.

La prima delle due gare in programma vede la palla a due fissata per le ore 17.30. Le protagoniste sono due pezzi grossi del basket nostrano: l'EA7 Milano da una parte, la Grissin Bon Reggio Emilia dall'altra. Nientemeno che le due protagoniste dell'ultima finale scudetto.

Aradori contro Dragic nella sfida di campionato. | Fonte immagine: Vavel

Qui Milano

Il quarto di finale ha visto i meneghini prevalere su Brindisi per 77-75 in una partita giocata totalmente sul filo dell'equilibrio. Dopo il primo quarto, dominato dall'Olimpia, i pugliesi hanno tenuto botta e sono crollati solamente sul buzzer beater di Milan Macvan.

Il buzzer di Macvan. | Fonte immagine: Ufficio Stampa Final Eight

Il serbo è stato uno dei quattro uomini in doppia cifra tra le red shoes, insieme a McLean (top scorer a quota 14), Raduljica (10 in 8 minuti) e Sanders. Sontuosa anche la prova di Kalnietis, che ha chiuso con otto punti, sette assist e sei rimbalzi a referto.

In generale, però, la squadra di Repesa non ha convinto fino in fondo, faticando e non poco a contenere l'esplosività e soprattutto l'entusiasmo brindisino. Sono state diverse le giocate estemporanee che hanno salvato l'EA7, la quale è chiamata al riscatto questa sera, con una prestazione convincente, oltre che di successo.

Per la partita di oggi, potrebbe recuperare Krunoslav Simon, rimasto seduto in panchina nella gara d'esordio a causa dei soliti problemi alla schiena che lo tormentano ormai da settimane, limitandone il rendimento. Il croato è un giocatore chiave per i meccanismi di Milano: il suo recupero potrebbe essere una svolta positiva.

Mavan tra due difensori brindisini. | Fonte immagine: Ufficio Stampa Final Eight

Qui Reggio Emilia

Se l'Olimpia ha sudato sette camicie per raggiungere questa semifinale, Reggio Emilia non è stata da meno. L'Orlandina si è rivelata un avversario duro, come da aspettative, cedendo solamente nell'ultimo minuto: 63-61 il finale. Decisivi due canestri di un Rimantas Kaukenas strappa-applausi.

La grinta di Kaukenas, ancora decisivo nel quarto con Capo. | Fonte immagine: Ufficio Stampa Final Eight

Anche Max Menetti, come il collega e rivale di questa sera, ha dovuto affrontare diversi problemi, a partire dalle difficoltà offensive dei suoi nel primo quarto: alla fine la Grissin Bon ha chiuso con un totale di venti palle perse.

Difetti che, contro uno squadrone quale Milano, vanno assolutamente rimossi: Reggio avrà bisogno di una partita pressoché perfetta per eliminare la regina d'Italia e detentrice di tutti i trofei. La nota positiva invece, per Menetti, è l'eccellente difesa che ha limitato Capo nell'ultimo quarto.

La maggiore difficoltà della giornata per la Reggiana sarà reggere i ritmi infernali che i meneghini tentano di imprimere alla gara sin dai primi minuti. Tantissimo conterà il lavoro dei due lunghi Reynolds e Cervi, i quali potrebbero sfruttare la non-attitudine di Raduljica a difendere il proprio canestro. Possibile che, come in semifinale, McLean avrà tantissimi minuti.

Riccardo Cervi al ferro contro l'Orlandina. | Fonte immagine: Ufficio Stampa Final Eight

I precedenti stagionali

Tra le due compagini sussiste un solo precedente in stagione, in campionato, sul finire dell'anno solare 2016: fu il culmine della crisi che tormentò l'EA7 tra novembre e dicembre, tanto che Repesa traballò pesantemente, prima di ripartire. Fu la nona sconfitta delle dieci in quattordici gare, per i campioni d'Italia in carica.

Reggio, quel giorno, inflisse a Milano la seconda sconfitta in campionato, dopo quella rimediata a Venezia (seguirà quella ad Avellino). Il punteggio finale di 91-87 maturò anche dopo una rimonta della Grissin Bon, finita anche sotto di 17 punti nel secondo quarto.

Dalla Finale Scudetto: McLean affonda a canestro. | Fonte immagine: Outdoor blog

