Legabasket Serie A - Milano vola a Caserta, Avellino va a Brescia

Dopo la pausa per la Coppa Italia, torna il campionato di Legabasket. L'EA7 Milano, capolista e vincente nel Trofeo disputato a Rimini lo scorso week end, vola a Caserta. La squadra di Repesa, dopo l'amara sconfitta contro il Barcellona di giovedì in Eurolega, raggiungerà la Campania senza Simon. Lo staff medico biancorosso vuole recuperarlo al 100% in vista dei play off di maggio, quindi finchè non sarà al meglio delle condizioni non verrà schierato.

Dietro alle scarpette rosse, lotta per il secondo posto. La Sidigas Avellino, reduce dall'eliminazione precoce in Coppa Italia (fuori ai quarti con Sassari ndr), si rituffa nel campionato. Gli uomini di Sacripanti saranno impegnati sul campo della Germani Basket Brescia, una delle rivelazioni di questa stagione.

La Umana Reyer Venezia, anche lei eliminata ai quarti di finale per opera di Brescia, terza, dovrà vedersela contro la Vanoli Cremona, bisognosa di punti per la lotta salvezza. Sassari sarà impegnata sul campo di Pesaro, invece la Grissin Bon Reggio Emilia ospita Trento. Interessante la lotta per gli ultimi posti utili per qualificarsi ai playoff. Spicca Torino-Brinidisi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la 5°giornata di ritorno e la classifica.

LA QUINTA GIORNATA (RITORNO)

Domenica 26 febbraio

ore 12 Germani Basket Brescia - Sidigas Avellino

Ore 17.30 - Red October Cantù - Betaland Capo d'Orlando

Ore 18.15 Vanoli Cremona - Umana Reyer Venezia, Consultinvest Pesaro - Banco di Sardegna Sassari, Grissin Bon Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino - Enel Brindisi

Ore 20:45 Pasta Reggia Caserta - EA7 Emporio Armani Milano

Lunedì 27 febbraio ore 20.45 Openjobmetis Varese - The Flexx Pistoia

LA CLASSIFICA

1°EA7 Milano (16/3)

2°Sidigas Avellino (13/6)

3° Umana Reyer Venezia (12/7)

4°Banco di Sardegna Sassari (11/8)

5° Grissin Bon Reggio Emilia (11/8)

6° Dolomiti Energia Trentino (10/9)

7° The Flexx Pistoia (10/9)

8° Betaland Capo d'Orlando (10/9)

9° Germani Basket Brescia (9/10)

10° Enel Brindisi (9/10)

11° Fiat Torino (9/10)

12° Pasta Reggia Caserta (9/10)

13° Red October Cantù (7/12)

14° Consultinvest Pesaro (6/13)

15° Vanoli Cremona (5/14)

16° Openjobmetis Varese (5/14)